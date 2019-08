8 Tác Động Phụ Với Cơ Thể Khi Đang Bay

Hơn 90% người Mỹ ghét đi máy bay. Điều này là do có nhiều trải nghiệm khó chịu xảy ra đối với cơ thể trên một chuyến bay. Tuy nhiên, có những bất an mà một chuyến bay gây cho cơ thể sẽ làm cho quí vị bất ngờ.24/7 Tempo mới đây đã công bố một khảo sát kỹ hơn. Sau đây là 8 tác động phụ của việc đi máy bay:1- Giảm thính lực: Việc thay đổi độ cao trong tiến trình cất cánh và hạ cánh tạo áp lực lên lỗ tai khiến cho thính lực bị giảm tạm thời, hoặc “lùng bùng” lỗ tai. Ngáp, hoặc nhai chewing bum có thể làm giảm tác động này.2- Vị giác thay đổi: Aùp lực thấp trong khoang máy bay khiến cho hàm lượng oxy trong máu giảm, điều này có thể khiến cho những thụ thể vị giác giảm độ bén nhạy. Độ ồn cao trên máy bay cũng có thể làm thay đổi cảm nhận vị giác.3- Da trở nên nhạy cảm hơn. Khoang máy bay khô, do đó làm khô da. Để chống lại khuynh hướng này, da có khuynh hướng tạo ra dầu, do đó có thể tạo ra mụn và mẫn đỏ.4- Phù. Hầu hết những người đi máy bay đều than phiền bị phù. Điều này có thể là do sự thay đổi áp sức trong khoang máy bay, khiến cho khí trong cơ thể nở thể tích, dẫn đến tình trạng phù. Cộng thêm với việc phải ngồi tại ghế trong một thời gian dài, điều này dễ gây khó chịu.5- Chân và mắt cá bị sưng: khi phải ngồi yên một chỗ lâu, máu trong cơ thể lưu thông yếu. Hậu quả là máu có khuynh hướng tụ lại ở dưới chân và tĩnh mạch, khiến cho chân và mắt cá bị sưng. Hãy thỉnh thoảng đứng dậy, đi qua lại trên máy bay sẽ giúp giảm tình trạng này.6- Mất nước: Độ ẩm thấp trên máy bay làm cho nhiều người bị mất nước, đặc biệt là trong các chuyến bay dài. Hãy uống nước nhiều trên máy bay để ngăn lại điều này.7- Hơi thở nặng mùi: Cũng là một ảnh hưởng từ mất nước. Điều này là do một loại chất diệt khuẩn có trong nước bọt, giữ cho miệng sạch. Nhai chewing gum là một cách giảm tác động.8- Thay đổi tính khí: chuyến bay làm thay đổi nhịp điệu sinh học của cơ thể, làm rối loạn chu kỳ thức- ngủ của con người. Điều này dễ gây thay đổi tính khí, tạo trầm cảm.