Đừng Quên Người Lớn Cũng Cần Đi Chích Ngừa!

Một nhóm bác sĩ nhắc nhở: người lớn cũng phải đi chích ngừa, chứ không phải chỉ có con nít!Dr. Robert McLean- chủ tịch của American College of Physicians- vừa cho biết nhiều người lớn không biết rằng họ phải chủng ngừa suốt trong đời, cho nên đã không đi chủng ngừa những thứ mà họ cần. Thí dụ, người lớn cần chích ngừa cúm mỗi năm. Và bác sĩ của họ cũng nên nhân cơ hội này nhắc nhở bệnh nhân về những loại chủng ngừa khác cũng rất cần thiết.Một vài thí dụ một số chủng ngừa cần cho người lớn: Tdap để ngừa uốn ván, bạch hầu, ho gà; chủng ngừa bệnh nhiễm phế cầu khuẩn; bệnh viêm màng não; chủng ngừa viêm gan siêu si B; ngừa zona...Theo Dr.McLean, vaccine là an toàn, hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh và cả tử vong. Đặc biệt cần thiết đối với người già, những người thường bị những chứng bệnh mãn tính, và có hệ miễn nhiễm kém. Bác sĩ gia đình nên có đánh giá về những loại chủng ngừa cần thiết cho bệnh nhân của mình.Được biết, tháng Tám là tháng Nhận Thức Về Chủng Ngừa Quốc Gia.Danh sách những loại chủng ngừa đề nghị dành cho người lớn có công bố tại Annals of Internal Medicine.