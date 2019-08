Tiểu Bang Tăng Phí Bảo Hiểm Sau Tai Nạn Xe Cao Nhất

Tai nạn xe cộ là tốn tiền! Ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 37,000 ca tử vong, cùng 2.35 triệu người bị thương do tai nạn xe cộ- theo báo cáo của SuperMoney.Không ngạc nhiên khi thấy chi phí cho tai nạn xe cộ lên đến $230.6 tỉ/năm tại Mỹ, tính bình quân là $820 cho một người Mỹ. Chi phí sẽ cao hơn nếu trong tai nạn bạn là người có lỗi, bởi vì phí bảo hiểm sẽ tăng. Theo một nghiên cứu mới của Insurance.com, chi phí này tăng bao nhiêu tùy thuộc vào nơi mà bạn sinh sống.Bằng cách xem xét phí bảo hiểm trung bình một người lái xe phải trả sau khi vướng vào một tai nạn mà lỗi do mình, trang web này đã xác định tiểu bang nào là tệ nhất cho việc khai báo một tai nạn xe cộ.Theo báo cáo này, người lái xe ở Michigan cảm thấy mình bị... bóc lột nặng nhất! Theo Motor Trend, tại đây sau một tai nạn mình có lỗi, bảo phí của người lái sẽ tăng khoảng 48% trên mức bảo phí trung bình của tiểu bang, đẩy mức bảo hiểm lên đến $3,502.Louisiana cũng theo sát Michigan trong danh sách. Người đụng xe có lỗi phải trả mức bảo phí trung bình $3,348, tăng 50%. Còn ở California, mức tăng là 73%, mức bảo phí trung bình sau tai nạn là $3,081.Còn theo hướng ngược lại, mức tăng bảo phí sau đụng xe ở Main là khá nhẹ nhàng , chỉ vào khỏang 20%. Người lái chỉ phải trả bảo phí trung bình $1,058 sau một tai nạn.Sau đây là danh sách 10 tiểu bang có mức bảo phí trung bình sau một tai nạn cao nhất:10. District of Columbia ($2,438)9. Minnesota ($2,503)8. Georgia ($2,552)7. Connecticut ($2,589)6. Rhode Island ($2,591)5. Delaware ($2,592)4. Florida ($3,045)3. California ($3,081)2. Louisiana ($3,348)1. Michigan ($3,502).