Số Người Dân Cali Phải Sống Trên Xe Ngày Càng Đông

Một tấm ảnh cũ cho thấy cô bé 13 tuổi Vallie Brown cười mắc cỡ trong bộ áo tắm ngồi bên trong một chiếc xe van. Nhìn tấm hình này, nhiều người nghĩ rằng cô bé đang trong một chuyến đi nghỉ hè ở một vùng biển.Sự thật là cô bé Brown đã sống trên chiếc xe này. Sở dĩ cô mặt áo tắm là vì cô phải đi tắm ở phòng tắm của các trạm xăng.Đó là câu chuyện của 40 năm trước. Hiện nay, Brown đang là một nhà làm luật của thành phố San Francisco. Bằng chính kinh nghiệm sống của mình, Brown nhận ra rằng California đang ở trong một cuộc khủng hoảng nhà ở, với số lượng người sống trên xe là quá nhiều so với thời thơ ấu của Brown.Theo Brown, bà có thể nhận ra dấu hiệu của những chiếc xe đang là nhà ở. Đó là những chiếc xe có chiếc khăn tắm, hay tấm màn để che cửa sổ. Khi nhìn vào bên trong, những chiếc xe có chứa rất nhiều thứ vật dụng cá nhân.Những người sống trên xe không tự xem mình là những người vô gia cư. Hiện nay, người “sống trên xe” và “vô gia cư” có những khác biệt không rõ rệt.Hiện nay ở khu vực Bay Area, số lượng xe làm nhà ở tăng gấp đôi. Đó là những chiếc RV cũ, chứa đầy vật dụng, với bánh xe mọp mẹp vì ít di chuyển, hoặc là những chiếc xe cắm trại có vẻ như không hề vận hành. Tuy nhiên, cũng có những chiếc xe nhà ở xem còn mới, tí dụ như một chiếc Lexus 2006, trông sạch sẽ như có thể dùng để chạy Uber hay Lyft.Vào năm 2019, ở San Francisco có khẳng 1,794 người sống trên xe, tăng 45% so với năm 2017. Tại Alameda county, nơi có thành phố Oakland nổi tiếng, chính quyền ước lượng có khỏang 2,817 người sống trên xe, so với con số 1,259 của năm 2017.Nguyên nhân không quá khó đoán. Các giới chuyên môn về nhà ở đã cảnh báo từ lâu về tình trạng thiếu nhà ở, và giá nhà quá đắt tại khu vực này. Trong 10 năm qua, California chỉ xây dựng số lượng nhà ít hơn phân nửa số lượng cần thiết do vấn đề dân số tăng nhanh chóng. Tại San Francisco, giá trung vị của một căn nhà vào khỏang $1.7 triệu, và giá trung vị thuê một căn chung cư 1 phòng ngủ là $3,700/tháng.Bên cạnh vùng vịnh, Los Angles cũng có chung một vấn nạn. LA County ghi nhận trong năm 2019 số người vô gia cư là 59,000, tăng khoảng 12% so với năm ngoái. Tại LA trong năm 2019 đếm được khoảng 9,981 chiếc xe, là nhà ở của 16,525 con người.