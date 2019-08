Ông Nội Hitler Là Do Thái

Tội ác giết hàng triệu người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến của Hitler và Đức Quốc Xã đã làm kinh hoàng thế giới đến tận ngày hôm nay. Vì vậy, tin tức nói rằng ông nội Hitler là người Do Thái sẽ dễ bị liệt vào dạng “fake news.”Thế nhưng, Fox New s- một cơ quan truyền thông không bị tổng thống Trump đưa vào loại “fake news”- đã đưa tin này vào ngày Thứ Ba 6 tháng 8.Thực ra đã có tin đồn từ lâu rằng ông nội của Adolf Hitler là người Do Thái. Nhưng những tin tức như vậy hoàn toàn chưa có cơ sở để kiểm chứng. Giờ đây, một nghiên cứu mới vừa đưa ra một số chứng cớ để thuyết phục rằng ông nội của Adolf Hitler thật sự là người Do Thái.Được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, nghiên cứu của bác sĩ gia đình kiêm nhà tâm lý học Leonard Sax đã bác bỏ một nhận định của nhà sử học người Đức Nikolaus von Preradovich, khi cho rằng không có bất kỳ người Do Thái nào từng sinh sống ở thành phố Graz trước năm 1856. Bởi vì theo nghiên cứu, gia đình ông nội của Hitler đã từng sống ở đó.Theo Fox News, nhận định Hitler có tổ tiên người Do Thái được đưa ra lần đầu tiên bởi luật sư cá nhân của Hitler, ông Hans Frank. Vào năm 1930, 16 năm trước khi bị xử tử tại Tòa án quân sự quốc tế tại Nuremberg, ông Frank từng tiết lộ việc phát hiện ra bằng chứng, cho thấy ông nội của Hitler là một người đàn ông Do Thái, sống ở thành phố Graz, nước Áo. Những tuyên bố của ông Frank được xuất bản vào năm 1953, như một phần trong cuốn hồi ký của ông, sau khi ông bị xử tử vì phạm phải các tội ác chiến tranh.Theo tờ báo The Sun, ông Frank đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy ông nội của Hitler sống trong cùng một ngôi nhà nơi bà của Hitler, Maria Anna Schicklgruber, từng sinh sống. Hiện vẫn có rất ít thông tin về bà Schicklgruber cho đến thời điểm bà bước sang tuổi 42. Bà đã hạ sinh con trai, Alois Hitler vào năm 1837, nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về người cha. Ông Alois Hitler đã được linh mục rửa tội với tên Alois Schicklgruber, và sau đó ghi nhận là “con tư sinh” (illegitimate) vào sổ rửa tội.