Bán Xe Máy, Nợ Thuế, Trung Thu, Thương Chiến

Chuyện lạ: Bán xe máy phải... xác nhận độc thân… Nhiều xe máy có giá trị không quá lớn nhưng khi công chứng mua bán phải có đủ chữ ký cả vợ và chồng, hoặc một bên được ủy quyền.Báo Tuổi Trẻ ghi lời anh Trần Anh Quân (ngụ Q.Bình Tân, TP.SG) chuyên mua bán xe máy đã qua sử dụng. Từ tháng 4-2019 đến nay, khi anh Quân đi công chứng việc mua bán xe thì được yêu cầu phải có chữ ký cả vợ và chồng nếu là tài sản chung, giấy ủy quyền, nếu không phải có giấy xác nhận độc thân để tự ký bán xe, trong khi trước đây chỉ cần một mình anh đứng ra ký giấy tờ hồ sơ mà không cần giấy xác nhận độc thân.Báo Tiền Phong kể chuyện tư bản quốc tế vào VN: Nợ thuế 'khủng', nhiều doanh nghiệp bỏ trốn… Lợi dụng chính sách thông thoáng mở cửa thu hút đầu tư của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp FDI ồ ạt vay mượn xây dựng nhà xưởng, nhập cảng hàng hóa… đến giữa tháng 7/2019, Cục Hải quan TP.SG có hơn 2.600 doanh nghiệp (DN) nợ tổng cộng lên hơn 2.119 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu (XNK). Phần nhiều số nợ "khủng" rơi vào các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và thuộc diện khó thu hồi. Các DN này chủ yếu đầu tư - sản xuất xuất cảng và nhập gia công, buôn bán giày dép, giày da, may mặc…Theo Cục Hải quan TP.SG, số nợ khó đòi này chủ yếu phát sinh từ nhiều năm trước, đến nay cũng không thể đòi được. Nguyên nhân là DN nợ thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, chủ DN cũng đã về nước.Vietnam Biz kể: Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thế nhưng ngay từ cuối tháng 7, thị trường bánh Trung thu đã được khởi động từ sớm. Nhìn chung, năm nay sản phẩm bánh Trung thu tiếp tục được cải tiến đa dạng về mẫu mã và chủng loại từ bình dân đến cao cấp cho người tiêu dùng lựa chọn. Tại Hà Nội, nhiều gian hàng bánh trung thu của các thương hiệu bánh lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Thu Hương, Anh Hòa … đã được mở trên nhiều vỉa hè, tuyến phố.Khảo sát qua một số gian hàng, thời điểm này, lượng khách hàng mua lẻ không nhiều, phần lớn là các doanh nghiệp đặt mua sản phẩm từ bình dân đến cao cấp để làm quà biếu cho đối tác hoặc làm quà tặng cho nhân viên trong công ty.Viet Times kể: Theo Bloomberg News ngày 8/8, giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang leo thang, Mỹ đã ra tay đưa các loại tủ nhập cảng trị giá 4,4 tỷ USD thêm vào danh sách hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế, mức thuế lên tới 229%.Được biết, Liên minh tủ nhà bếp Mỹ bao gồm hơn 20 nhà sản xuất, chiếm 66% ngành công nghiệp sản xuất tủ toàn quốc Mỹ. Tổ chức này tuyên bố rằng các nhà sản xuất Trung Quốc từ trước đến nay đã bán các sản phẩm này tại thị trường Mỹ với giá không công bằng, gây ra tác động tiêu cực và tác hại đáng kể đến thị trường nội địa Mỹ. Tổ chức này ước tính rằng tỷ lệ bán phá giá là từ 175,5 đến 259,99% và tỷ lệ bán phá giá trung bình là khoảng 214.04%.Báo SGGP kể: Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án “giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Từ Hiệu trưởng đến Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên của trường này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Các học viên với thời gian học “chớp nhoáng”, chỉ cần đóng tiền và chờ vài tuần đến 2-3 tháng là được cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh. Đáng buồn là người sử dụng văn bằng lại là những người có vị thế trong cơ quan, ban, ngành, phần lớn đang làm thạc sĩ, nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tương tự có thể không chỉ diễn ra ở Đại học Đông Đô, bởi từ lâu, chất lượng của tấm bằng tại chức, văn bằng 2... đã bị xã hội hoài nghi.An Toàn Giao Thông kể: Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã thay mới nội dung và sử dụng pano lớn để tuyên truyền về ATGT tại 2 điểm là giao lộ QL91-QL91B (Ô Môn, TP Cần Thơ) và đầu tuyến tránh Ô Môn. Pano thay mới có nội dung tuyên truyền “Năm 2018 trên tuyến Quốc lộ 91 đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người” kèm theo cảnh báo “Đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông”. Việc thay đổi nội dung pano nhận được sự đồng tình rất lớn từ phía người dân.VOV kể: Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận đã khởi tố vụ án ép ký giấy nhận nợ, khủng bố tinh thần và tạt sơn vào nhà dân ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Tối hôm 8/8/2019, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xác nhận đã khởi tố và bắt tạm giam đối tương liên quan vụ ép ký giấy nhận nợ, khủng bố tinh thần và tạt sơn vào nhà một người dân ở phường Hòa An.Người Lao Động kể chuyện bể hụi: nhiều người dân ở 2 xã Duy Nghĩa và Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phản ánh vì nghe lời ngon ngọt của bà Huỳnh Thị Mỹ D. (52 tuổi; ngụ xã Duy Nghĩa) nên họ đã tham gia góp biêu hụi cho bà D. Mới đây, bà D. tuyên bố vỡ hụi, mất khả năng chi trả hàng tỉ đồng khiến nhiều người lâm vào cảnh điêu đứng, gia đình lục đục.Theo thông tin từ những tiểu thương chợ An Lương, có cả trăm người ở 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải tham gia đường dây chơi biêu do bà D. làm chủ. Hiện nay, người góp ít nhất khoảng 70 triệu đồng, người cao nhất có thể lên đến 700 triệu đồng.Y tế chui là thường, theo báo Đời Sống & Pháp Luật: Thông tin đăng tải trên trang web và đường dây nóng của Nha khoa Đăng Lưu đều khẳng định cơ sở này thực hiện ghép xương tự thân, dù không được cơ quan chức năng cấp phép. Quảng cáo, tư vấn dịch vụ chui: Tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh quảng cáo, thực hiện dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được cấp trong giấy phép hoạt động dù đã có chế tài xử phạt nhưng trên thực tế vẫn diễn ra khá phổ biến.Kênh 14 kể chuyện phê: Ập vào nhà hàng Lộc Phát 68, quận Gò Vấp, TP.SG, công an phát hiện có gần 50 thanh niên nghi tổ chức phê ma tuý ở 2 phòng của quán.Theo đó, khoảng 2h ngày 8/8, trinh sát của đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.SG phối hợp cùng Đoàn 1, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội và Công an quận Gò Vấp đã ập vào kiểm tra bất ngờ hành chính nhà hàng Lộc Phát 68, đường Nguyễn Thị Dung, quận Gò Vấp, TP.SG.Báo Giáo Dục VN kể: Qua tiến hành thanh tra, Thanh tra Thành phố SG đã xác định, Trường trung học phổ thông Marie Curie đem tài sản công đi cho thuê không đúng quy định.Ở mặt bằng vị trí đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Ngày 25/12/2012, Trường Marie Curie ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh, với nội dung công ty này đầu tư toàn bộ chi phí vào Dự án bảo tồn, phục hồi nguyên trạng công trình kiến trúc, khai thác dự án tại địa chỉ của nhà trường. Thời hạn hợp tác là 10 năm.GiadinhNet kể: Đang lúc đổ bê tông, bất ngờ mái công trình cây xăng đối diện KCN AN Dương (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) đổ sập làm nhiều công nhân bị thương vong. Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, vào lúc 20h15 ngày 8/8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện tiếp nhận gần chục bênh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do bị mái công trình đổ sập.Các nạn nhân bị đa chấn thương cột sống, ngực. Theo người nhà một nạn nhân đang cấp cứu tại BV Việt Tiệp, mẹ anh làm thuê cho chủ thầu công trình và được thuê đổ mái bê tông cây xăng đối diện với KCN An Dương (thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) và bị giàn giáo, sắt thép, bê tông tươi đè lên người.Sông Sài Gòn đang chết, theo báo Thương Hiệu & Công Luận: Cùng với sự phát triển kinh tế, nhất là việc xả thải sai quy định của nhiều khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp, khai thác cát sỏi trái phép, các công trình xây dựng lấn sông vượt ngòi... đã và đang dẫn đến tình trạng hàng loạt dòng sông tại nhiều địa phương quằn quại chết dần chết mòn...Nạn xả rác, nước thải xuống kênh rạch vẫn phổ biến, việc lấn chiếm kênh rạch để xây cất nhà ở, quán ăn, quán nhậu, công trình cao ốc, biệt thự mọc lên như nấm sau mưa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy, gây nạn ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường. Đó là hiện trạng thực tế đang xảy ra trên dọc tuyến sông Sài Gòn và kênh rạch liên quan.Báo Lao Động kể: Nhiều năm trở lại đây, các điểm du lịch ở TP.SG ngày càng thu hút khách du lịch nước ngoài đến tham quan và lưu trú, nhất là khu vực trung tâm Quận 1 như: Bưu điện thành phố, chợ Bến Thành, phố tây Bùi Viện... . Kéo theo đó, một số lượng lớn người bán hàng rong, xe ôm, xích lô, đánh giày… tập trung buôn bán, kiếm sống dọc các điểm đông khách nước ngoài của Quận 1. Trong số đó, cũng có một số thành phần lợi dụng chèo kéo, chặt chém du khách nước ngoài. Tại khu vực nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, mgười bán hàng rong không ngại đuổi theo những vị khách đi tản bộ ngắm cảnh.