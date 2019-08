Mưa Lụt Ở VN: Phú Quốc Di Tản 1200 Dân, Bảo Lộc Vỡ Đường...VIỆT NAM -- Trong nhiều ngày qua người dân tại Việt Nam gánh chịu nhiều hậu quả của thiên tai như hạn hán tại một số tỉnh Miền Trung và mưa lũ lụt lội tại các tỉnh Tây Nguyên và Đảo Phú Quốc làm cho đường sá hư hại, cả ngàn người bị di tản, theo bản tin VNExpress cho biết hôm 9 tháng 8.Bản tin VNExpress viết như sau.Đến tối 9/8, mưa vẫn đổ xuống Phú Quốc khiến tình hình ngập lụt trên đảo càng nghiêm trọng, người dân tiếp tục được sơ tán đến nơi cao ráo.Chính quyền địa phương huy động hơn 1.000 người thuộc các lực lượng gồm: Lữ đoàn 950 (Quân khu 9), quân sự, biên phòng, công an... cùng nhiều ôtô, thuyền, phao bè cứu sinh, thực hiện cứu hộ người dân tại hàng chục điểm ngập lụt nguy hiểm.Các con đường ở nhiều khu phố thuộc thị trấn Dương Đông, cách sân bay quốc tế Phú Quốc khoảng 8 -10 km, đều mênh mông nước. Sâu nhất là đường vào khu phố 9, nước ngập ngang đầu, mọi người phải giăng dây thừng bám vào di chuyển.Tại các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Trần Phú, Nguyễn Trung Trực giao thông tê liệt. Chính quyền huy động ghe, xuồng để đưa người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Trong khi đó, tại ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài ở xã Cửa Dương giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều nơi nước ngập sâu gần 3 m.Ông Trần Văn Thanh, 45 tuổi, cùng bốn người thân trong gia đình ở xã Cửa Dương vừa được sơ tán vào nhà người quen cho biết, mưa cả đêm qua, nước dâng liên tục, gần chục gia đình chung xóm ai cũng lo sợ, không dám ngủ. Sáng sớm mưa vẫn không ngớt, trong khi nước đã ngập nhà cả mét. Đúng lúc đang hoảng loạn, đoàn cứu hộ đưa xuồng tiếp cận, ai cũng mừng rỡ."Nhà tôi bây giờ nước chắc đã gần tới nóc rồi. Mưa gió kiểu này, chưa biết khi nào được trở về nhà. Từ nhỏ tới giờ mới thấy trận mưa và ngập lụt kinh hoàng thế này", ông Thanh nói.Tối cùng ngày, chính quyền địa phương vẫn đang cứu trợ cho những gia đình gặp nạn. Các chủ nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực cao ráo đã chủ động mở cửa cho người dân di tản vào tá túc. Nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm tự bỏ kinh phí mua nhu yếu phẩm, nấu cơm mang đến các điểm sơ tán phát miễn phí cho người dân.Tại Trường tiểu học Dương Đông 1 và tiểu học Dương Đông 4, hàng chục người dân đang ở tạm, nằm vật vờ. Anh Trần Văn Toàn (quê huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cho biết cùng vợ ra đảo Phú Quốc được hai tháng. Hàng ngày anh bốc vác ximăng thuê. Khi nhà trọ bị ngập cao đến ngực, vợ chồng anh và nhiều người được lực lượng cứu hộ đưa đến trường học. "Khi vào đây, tôi thấy rất an toàn. Mọi người được phát cơm ăn miễn phí nên mừng lắm", anh Toàn nói.Trong ngày lực lượng cứu hộ đã sơ tán khoảng 1.200 người dân tại các vùng ngập sâu, nguy hiểm. Họ tiếp tục ứng trực 24/24 ở những nơi xung yếu để ứng phó tình huống xấu xảy ra.Trận ngập nặng nhất từ trước đến nay cũng làm đường băng sân bay Phú Quốc đọng nước, tầm nhìn thấp... khiến sân bay phải đóng cửa, dự kiến hoạt động trở lại lúc 20h30 hôm nay. Hơn 1.500 hành khách đang bị kẹt.Ông Huỳnh Quang Hưng (Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc) cho biết, trong vòng 15 tiếng qua, lượng mưa đo được là 355 mm, cao nhất từ trước đến nay. Lượng nước mưa cộng với triều cường dâng cao đã làm hơn 3.000 căn nhà bị ngập tập trung ở hai thị trấn Dương Đông, An Thới và các xã Cửa Dương, Dương Tơ, Cửa Cạn.Trong khi đó một bản tin khác của VNExpress hôm 9 tháng 8 cho biết thêm về tình hình lũ lụt tại các tỉnh Tây Nguyên như sau.Hàng nghìn m3 đất đá trên đèo Bảo Lộc ập xuống mặt đường quốc lộ 20, xe cộ nối đuôi kéo dài hàng chục km.Sau nhiều ngày mưa lớn, rạng sáng 9/8, suốt 10 km đèo Bảo Lộc (đoạn giao giữa TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá ập xuống chắn mặt đường quốc lộ 20 nối TP HCM lên Đà Lạt.Khi đoàn xe nối đuôi chờ lực lượng chức năng thông tuyến, bất ngờ bị đất đá từ triền đèo đổ sập xuống lùa một xe giường nằm xuống vực sâu 50 m. UBND huyện Đạ Huoai huy động 100 người tiếp cận cứu 24 người mắc kẹt trong xe. 5 hành khách bị gãy tay, chân được đưa đi cấp cứu."Để tiếp cận được chiếc xe bị nạn, bốn xe múc hoạt động hết công suất nhưng do trời mưa lớn, đất vừa đào lên lại ụp xuống. Sau một giờ nỗ lực, chúng tôi đã giải cứu thành công hành khách gặp nạn", ông Lưu Hồng Long, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai) nói.Sạt lở cũng đã khiến một ôtô 7 chỗ bị đất đá cuốn xuống taluy âm. Những người có mặt trên xe đã kịp thoát ra ngoài.Hàng chục phương tiện cơ giới xuất phát từ hai đầu đèo Bảo Lộc giải phóng hàng nghìn m3 đất đá ở 20 điểm sạt lở lớn nhỏ. Đến trưa nay, các điểm sạt lở cơ bản được đào thông nhưng một lượng lớn bùn đất chưa được làm sạch khiến mặt đường trơn trượt.Cảnh sát túc trực điều tiết giao thông và cùng với cơ quan chức năng đang hỗ trợ các phương tiện bị mắc kẹt trong đèo thoát ra ngoài. Trên quốc lộ 20 ở hai đầu đèo, hàng nghìn xe nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km.Đèo Bảo Lộc dài 10 km trên quốc lộ 20 nối huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc. Đèo ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, với hơn 100 khúc cua ngoằn ngoèo, là một trong những đèo hiểm trở nhất Việt Nam.