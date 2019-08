40,000 Di Dân Chờ Tại Biên Giới Mexico

40,000 Di Dân Chờ Tại Biên Giới MexicoTIJUANA - Thông tấn AP đưa tin: 40,000 di dân đã tới biên giới Hoa Kỳ-Mexico.1 số chờ làm thủ tục nhập cư, 1 số chờ điều trần tại tòa di trú.40,000 là ước lượng của chính quyền Mexico, là tăng nhiều so với đầu năm. Phóng viên tường thuật: thành phần di dân Cameroon nói tiếng Anh kéo dài danh sách chờ làm thủ tục tới con số 10,000, so với con số 4,800 trong Tháng 5.Số lượng di dân ở biên giới bên Mexico tăng do một thỏa thuận của nước này với Hoa Kỳ, cho phép người tầm trú ở lại Mexico trong khi được phía Hoa Kỳ xét duyệt.