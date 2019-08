Putin Làm Cho Thế Giới Bất An Không Chừa Người Nga

Putin Làm Cho Thế Giới Bất An Không Chừa Người NgaMOSCOW - Cựu sĩ quan tình báo Nga Vladimir Putin trở thành Thủ Tướng ngày 9-7-1999. Nhận xét của công chúng về nhân vật cầm quyền lâu năm này là phân hóa chưa từng thấy, theo bài viết của nhà báo Đức Miodrag Soric.2 thập niên trước, Thủ Tướng Putin nhanh chóng trở thành tổng thống đã đem lại cho người Nga đang cảm thấy bất an tâm lý tự tin. Thập niên 1990 là 1 thời kỳ sóng gió với cuộc chiến Chechnya, kinh tế suy sụp và cải tổ dân chủ thất bại.Nhưng vận may đến với Putin. Ông đầu tư, trả nợ ngoại quốc, giảm nghèo, chấm dứt chiến cuộc Chechnya bằng bàn tay sắt và làm cho tiếng nói của Moscow được thế giới lắng nghe. Putin nhận biết ước nguyện về ổn định và sức mạnh đế quốc của dân Nga. Putin tự thể hiện như thuyền trưởng lèo lái con thuyền qua phong ba bão táp. Ông ta đưa ra những hứa hẹn mà toàn dân muốn nghe: tăng lương, tăng phúc lợi xã hội.Dù Putin thất hứa, người già thấy không có lựa chọn khác. Nhưng giới trẻ nghĩ khác trong 1 thế giới thay đổi nhanh chóng. Và Putin không nói tới viễn ảnh của thế hệ sau. Nhiều sinh viên phỉ nhổ chính khách, công tố và quan tòa tham nhũng cũng như các “đại gia bẩn thỉu”. Nhưng, hệ thống Putin tiếp tục vận hành: bầu cử gian lận, truyền thông bị kiểm duyệt, bất đồng chính kiến bị đàn áp. Xã hội Nga ngày càng phân hóa, tuy hàng triệu người ngưỡng mộ Putin.Chính khách phản động khắp thế giới coi Putin như là khuôn mẫu về cách dùng bàn tay sắt để bảo vệ “sự vĩ đại” của quốc gia. Mặt khác, phe theo đuổi dân chủ thằng thừng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Putin. Nhưng nhiệm kỳ TT của Putin chỉ mãn hạn năm 2024.Nhà báo viết: Putin ngày nay không là chính khách của 20 năm trước khi ông ta tự nhận là đối tác của phương tây. Ông ta đang đấu tranh với trật tự thế giới dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phối hợp với các tập đòan toàn trị Beijing và Tehran, Putin đang làm cho thế giới trở thành bất an, không chừa người Nga.