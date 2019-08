Sở Di Trú Ban Hành Điều Lệ Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5

Lê Minh Hải

Sở Di Trú Ban Hành Điều Lệ Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5Tăng Vốn Đầu Tư Và Tái Hoạch Định Vùng Cần Phát Triển (TEA)Lê Minh Hải(Robert Mullins International) Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) loan báo một số thay đổi mới liên quan đến Chương Trình Đầu Tư Di Dân EB-5, và cho rằng đây là sự sửa đổi đáng kể đầu tiên về những quy định của chương trình này kể từ năm 1993. Luật cuối cùng sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019.Những tiến triển mới theo luật cuối cùng bao gồm:- Tăng số tiền đầu tư tối thiểu;- Sửa đổi những tiêu chuẩn cho việc họach định những vùng có vấn đề công ăn việc làm đáng quan tâm;- Trao trách nhiệm cho cơ quan được điều hành trực tiếp những nơi được chỉ định có vấn đề việc làm đáng quan tâm;- Làm rõ những những thủ tục của Sở di trú về việc gỡ bỏ những điều kiện về việc thường trú, và- Cho phép các đương đơn EB-5 được giữ ngày ưu tiên cũ trong một số trường hợp cố định.Theo chương trình đầu tư EB-5, những cá nhân hợp lệ nộp đơn xin quy chế thường trú nhân hợp pháp có điều kiện tại Hoa Kỳ nếu họ thực hiện việc đầu tư như yêu cầu trong những doanh nghiệp thương mại tại Hoa Kỳ và tạo ra, hoặc trong những hòan cảnh nhất định nào đó, giữ được 10 công việc tòan thời thường xuyên cho những công nhân Mỹ đủ điều kiện.Quyền Giám đốc Sở di trú, Ken Cuccinelli, nói rằng: "Kể từ khi thành lập, chương trình EB-5 đã vượt ra khỏi ý định của Quốc hội. Sự cải tổ của chúng tôi tăng tiền đầu tư vì vấn đề lạm phát trong ba thập kỷ qua và hạn chế đáng kể khả năng gian lận để đảm bảo rằng số tiền đầu tư được giảm dành cho các khu vực nông thôn và thất nghiệp cao đang cần nhất. Luật cuối cùng này củng cố chương trình EB-5 bằng cách đưa nó trở lại mục đích của Quốc hội ".Những thay đổi chính của chương ttrình đầu tư EB-5 trong luật cuối cùng bao gồm:- Tăng mức tiền đầu tư tối thiểu: Có hiệu lực từ ngày ký luật cuối cùng, mức vốn đầu tư tối thiểu căn bản sẽ tăng từ 1 triệu mỹ kim đến 1 triệu 800 ngàn mỹ kim, đây là lần tăng đầu tiên kể từ năm 1990, vì vấn đề lạm phát. Luật cũng giữ 50% mức vốn đầu tư tối thiểu chênh lệch nhau giữa những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm và những vùng không có vấn đề thất nghiệp cao, bằng cách tăng vốn đầu tư ở những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm từ 500.000 mỹ kim đến 900.000 mỹ kim. Luật cuối cùng cũng cho biết tiền đầu tư tối thiểu sẽ tự động điều chỉnh vì lạm phát mỗi 5 năm.- Cải tổ việc chỉ định những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm: Luật cuối cùng vạch rõ những thay đổi của chương trình đầu tư EB-5 để giải quyết vấn đề gian lận trong những vùng có tình trạng thất nghiệp cao (có nghĩa là cố tình thao túng ranh giới của khu vực bầu cử). Việc gian lận trong các khu vực như vậy thường được thực hiện bằng cách kết hợp một loạt các vùng điều tra dân số để liên kết một địa điểm có dự án thịnh vượng với một cộng đồng đau khổ để có được tỷ lệ thất nghiệp trung bình có đủ điều kiện để được xem là vùng có tỷ lệ thất nghiệp đáng quan tâm. Kể từ ngày luật sau cùng có hiệu lực, Bộ Nội An sẽ hủy bỏ quyền của tiểu bang chỉ định một số phân khu địa lý và chính trị là khu vực thất nghiệp cao; thay vào đó, Bộ Nội An sẽ thực hiện việc chỉ định này trực tiếp dựa trên các yêu cầu sửa đổi trong quy định giới hạn thành phần của những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm dựa trên việc điều tra dân số. Những sửa đổi này sẽ giúp bảo đảm việc chỉ định những vùng có vấn đề việc làm đáng quan tâm được thực hiện một cách công bằng và nhất quán, và tuân thủ nghiêm chỉnh hơn ý định của quốc hội để đầu tư trực tiếp vào các khu vực cần thiết nhất.- Làm rõ hơn những thủ tục của Sở di trú USCIS trong việc hủy bỏ tình trạng có điều kiện về thường trú. Luật sửa đổi điều lệ nói rõ là các thành viên được đi theo với gia đình là thường trú nhân hợp pháp đều phải nộp đơn riêng để in hủy bỏ tình trạng có điều kiện về thường trú. Tuy nhiên, đòi hỏi này sẽ không áp dụng với những thành viên có tên trong đơn của người đầu tư chính để xin hủy bỏ điều kiện thường trú. Luật này cải thiện tiến trình duyệt xét để hủy bỏ các điều kiện về thường trú bằng cách cung cấp sự linh hoạt tại các địa điểm phỏng vấn và áp dụng việc duyệt xét hiện nay của Sở di trú để cấp Thẻ xanh.- Cho phép những đương đơn xin đầu tư diện EB-5 được giữ ngày ưu tiên của họ. Luật cuối cùng cũng mang lại sự linh họat nhiều hơn cho các nhà đầu tư di dân đã từng có đơn đầu tư di dân EB-5 được chấp thuận trước đây. Khi họ cần nộp một đơn đầu tư EB-5 mới, nói chung, họ sẽ có thể giữ lại ngày ưu tiên của đơn đầu tư đã được chấp thuận trước đây, dĩ nhiên cũng có một số ngọai lệ.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Liệu luật đầu tư EB-5 mới có sẽ giảm thời gian chờ đợi không?- Đáp: Có vẻ là không, cho đến khi Sở di trú thay đổi những hướng dẫn mới liên quan đến thời gian duyệt xét và số chiếu khán (visa) được cấp mỗi năm.- Hỏi: Chính phủ nên làm gì để thu hút các nhà đầu tư và các nhà phát triển đầu tư vào những vùng kém phát triển và có tỷ lệ thất nghiệp cao?- Đáp: Chính phủ cần giảm số tiền đầu tư tối thiểu và số công nhân mà nhà đầu tư cần thuê mướn. Thời gian duyệt xét đơn cần nhanh hơn cũng là một điểm quan trọng cần có.- Hỏi: Liệu Sở di trú có sẽ áp dụng tiến trình duyệt xét gọn nhẹ và đơn giản hơn được Quốc hội khuyến khích để có thể đẩy nhanh việc xét duyệt đơn không?- Đáp: Nhiều người hy vọng rằng Sở di trú sẽ giảm thời gian duyệt xét từ trung bình 29 tháng như hiện nay xuống còn 12 tháng. Nhưng các nguồn gốc của số tiền đầu tư hợp pháp và phương cách chuyển tiền vẫn phải được duyệt xét kỹ lưỡng.