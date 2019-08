Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V Thành Công

Hình ảnh trong Đêm Đại Nhạc Hội

Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam Tổ Chức Đêm Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V Thành CôngWestminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Rose Center Theater 14140 All American Way Thành Phố Westminster, vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 3 tháng 8 năm 2019, Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam tổ chức thành công Đêm Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Kỳ V, hơn 500 quan khách và đồng hương tham dự, theo Kỹ Sư Tạ Trung Trưởng ban tổ chức cho biết, trước ngày trình diễn một tuần ban tổ chức đã không còn vé, điều nầy đã nói lên tinh thần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa cổ truyền dân tộc rất được sự quan tâm của đồng hương tỵ nạn hải ngoại.Được biết, Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ 5 đã bắt đầu từ thứ Năm ngày 1 đến thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019, Chương trình trình diễn ca nhạc với sự tham dự và phối hợp trình diễn của các Đoàn Văn Nghệ Truyền Thống Việt Nam trên thế giới gồm có: Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, Phượng Ca Paris, Phượng Ca Na Uy, Tre Việt Toronto, Hướng Việt Seatle, Tiếng Vọng Quê Hương San Jose và Tiếng Hoài Hương Porland. Điều khiển chương trình do 2 MC Y Sa và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng.Mở đầu chương trình, buổi trình diễn ca nhạc, Kỹ Sư Tạ Trung, Trưởng Ban tổ chức và Giáo Sư Nguyễn Mai lên chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách, quý mạnh thường quân, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.Sau đó Kỹ Sư Tạ Trung cho biết: “… Ngoài mục đích bảo tồn và phát huy nhạc truyền thống Việt Nam tại hải ngoại, Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V còn tạo cơ hội để qu1y vị giáo sư gặp gở và trao đổn với nhau những kiến thức về nhạc truyền thống Việt Nam. Đây cũng là dịp cho các nhạc sinh học hỏi để nâng cao kiến thức, cũng như thấy được nét đa dạng, phong phú của nhạc dân tộc ba miền mà chúng ta phải gìn giữ… Chúng tôi nhận thức rằng, Nhạc Truyền Thống Việt Nam phản ảnh nét đặc trưng và tâm tình của người dân Việt, cuu4ng như thể hiện được nền văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta. Đây là một di sản vô giá do Cha, Ông chúng ta đã để lại. Cho nên những con dân Việt tại hải ngoại phải có trách nhiệm bảo tồn di sản trân quý nầy cho thế hệ mai sau và phổ biến rộng rải đến người dân bản xứ. Đó cũng là sứ mệnh của Đại Hội Âm Nhạc truyền Thống, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng và các đoàn Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam tại hải ngoại…”Chương trình văn nghệ bắt đầu dưới sự điều hợp của 2 MC là những người đã gắn liền qua những lần trình diễn văn nghệ do Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng do Giáo Sư Nguyễn Châu hướng dẫn.Mở đầu với bản hòa tấu “Chiều Trên Cao Nguyên” sáng tác của GS. Nguyễn Châu qua phần trình diễn của: Hướng Việt, Lạc Hồng, Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc Paris, Phượng Ca Na Uy, Tiếng Hoài Hương, Tiếng Vọng Quê Hương và Tre Việt. “Hát Giai, Hát Ru (Ca Trù) Tiếng Hoài Hương, (Tứ Tấu) “Lới Lơ” (Điệu chèo) do Tiếng Hoài Hương, “Liê Giang” (Cải lương) do Thanh Vi trình bày với ban Đờn Ca Tài Tử Lạc Hồng, Hòa Tấu Đàn Tranh với “Ngọc Quý Trong Sen” sáng tác Việt Hải và “Ca Khúc Trầm Hương” sáng tác Dao Kim/hòa âm Nguyễn Châu qua phần trình bày Hướng Việt, Hòa tấu Đàn Tranh “Ai Ra Xứ Huế” sáng tác Duy Khánh, hòa aNguyễn Châu, trình bày Hướng Việt, Song Tấu Đàn Tranh “Quạ Mã Đồng Thanh” sáng tác Nguyễn Châu, qua phần trình bày của Võ Liên Tâm và Hồ Ngọc Quỳnh, Đơn ca “Người ơi Người ở Đừng về” (Dân ca quan họ Bắc Ninh) qua phần trình bày của Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc-Paris và Phượng Ca Nauy, Ca nhạc thính phòng Huế “Phẩm Tuyết-Nguyên Tiêu-Hồ Quảng” do Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc-Paris và Phượng Ca Nauy trình bày, Hòa tấu hợp xướng “Ru Con và Những Nẻo Đường Việt Nam” (dân ca Nam Bộ) sáng tác Thanh Bình, hòa âm GS. Nguyễn Châu, trii2nh bày Ban Hòa Tấu Hợp Xướng và Thiếu Nhi Lạc Hồng, Hòa tấu “Đi Chùa Hương” biên soạn Kim Uyên qua phần trình bày Tre Việt, “Ca Vang Lên (dân ca) biên soạn Kim Uyên, trình bày Tre Việt, Đơn ca “Cô Đôi Thượng Ngàn (Chầu văn Bắc) Biên soạn Nguyễn Châu, trình bày Emily Nguyễn, phụ đệm Ban Nhạc Thiếu Nhi Lạc Hồng, Đơn ca “Bình Sa Lạc Nhạn(Nhạc tài tử) Trình bày Nguyệt Thanh, phụ đệm Tiếng Vọng Quê Hương, “Dạ Cổ Hoài Lang” (Nhạc tài tử) trình bày Tiếng Vọng Quê Hương, Độc Tấu Đàn Tỳ Bà “Về Miền Sông Nước” sáng tác Nguyễn Châu, trình bày Kayla Trần, phụ đệm Ban nhạc Thiếu Nhi Lạc Hồng.Kết thúc chương trình với bản hòa tấu “Âm Điệu Giao Duyên” qua phần trình bày: Hướng Việt, Lạc Hồng, Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc-Paris, Phượng Ca Na Uy, Tiếng Hoài Hương, Tiếng vọng Quê Hương và Tre Việt.Chương trình đã được những người tham dự tán thưởng những tràng pháo tay vang dội hội trường sau mỗi tiết mục trình diễn. Đây là một buổi hòa nhạc cổ truyền thật công phu mà những bậc thầy, những người hướng dẫn đã dày công luyện tập cho các em với hoài bảo đểTrong kỳ đại hội, chúng tôi tiếp xúc với Kỹ Sư Tạ Trung, Trưởng Ban Tổ Chức được ông cho biết: Qua bốn lần Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam đã được tổ chức rất thành công tại Toronto, Canada (2011); Seattle, Washington (2013); Sydney và Melbourne, Úc (2015); tại Paris, Pháp (2017), năm nay 2019, ban tổ chức chọn Little Saigon, Nam California làm địa điểm tổ chức Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống VN kỳ V vì đây được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản, số người Việt sống tại đây rất đông.Giáo Sư Nguyễn Thị Mai cho biết: Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam do nghệ sĩ Lê Thị Kim (Kim Uyên) khởi xướng và thành lập vào tháng 7 năm 2011 và được tổ chức luân phiên trên thế giới cứ hai năm một lần.Kỹ Sư Tạ Trung cho biết, Đại Hội Kỳ V có ba mục đích: thứ nhất là trau giồi kinh nghiệm giảng dạy, trình diễn và học hỏi về âm nhạc truyền thống. Thứ hai là kết chặt tình thân giữa các tổ chức, các nhóm nhạc dân tộc Việt Nam trên thế giới và Thứ ba là phổ biến, duy trì và phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam.Đoàn Dân Tộc Hướng Việt do bác sĩ Hồng Việt Hải sáng lập, đã trình diễn nhiều nơi trên thế giới và được vinh dự trình diễn tại Tòa Bạch Ốc trong chương trình mừng Tết Nguyên Đán năm 2018. Đoàn Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc, Paris và Đoàn Phượng Ca Na Uy do giáo sư Phương Oanh sáng lập vào năm 1969 tại Việt Nam, sau đó tại Paris và Na Uy. Ban Nhạc Dân Tộc Tiếng Hoài Hương: được cô Phạm Thu Hương thành lập năm 2000, qui tụ những người yêu nhạc cổ truyền VN. Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương được thành lập tại San Jose, California năm 1986 dưới sự dẫn dắt của giáo sư Ngọc Lan và Ngọc Dung. Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương biểu diễn nhiều thể loại âm nhạc dân tộc từ dân ca đến cải lương sân khấu.Đoàn Tre Việt dưới sự giảng dạy của giáo sư Kim Uyên và nghệ sĩ Diệu Trinh. Nhóm Tre Việt hoạt động mạnh tại Canada và trình diễn nhiều nơi trên thế giới.Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng thành lập tại Nam California từ năm 1989. Đây là Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc có đông đảo thành viên nhất và hoạt động mạnh nhất hiện nay, do giáo sư Nguyễn Châu và giáo sư Nguyễn Mai, hai vị giáo sư tốt nghiệp tại Nhạc Viện Quốc Gia Saigon trực tiếp điều khiển.Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đã tham gia các hoạt động văn hóa tại tiểu bang Cali, các tiểu bang lân cận và tại Canada. Đoàn cũng đã biểu diễn tại các trường đại học Nam Cali như El Camino Fullerton, Long Beach, Pomona, UCI, UCLA , trường cao đẳng Orange Coast và cao đẳng Chaffey cũng như tham gia vào một số lễ hội quốc tế , tham gia vào một số các sinh hoạt cộng đồng địa phương.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 642-9590, (714) 251-2152, (657) 246-9775, hoặc Email: Trungta007@yahoo.com