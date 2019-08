1 Ông Cuồng Nộ: Cướp Nhiều Chỗ, Giết 4 Người Trong Hơn 2 Giờ Tại Garden Grove, Santa AnaGARDEN GROVE - Nhà chức trách nam California báo tin: 1 thanh niên 33 tuổi đâm người trong cơn cuồng nộ - 4 người chết, 2 người bị thương.Hung thủ là Zachary Castaneda, cư dân Garden Grove đã bị bắt khi vừa ra khỏi 1 cửa hàng Seven Eleven, buông dao và 1 khẩu súng đoạt từ 1 nhân viên an ninh tư.Nghi can và nạn nhân đều là gốc Nam Mỹ.Bạo động kéo dài gần 2 giờ tại hơn 6 địa điểm thuộc Garden Grove và Santa Ana.1 tiệm bánh bị cướp – chủ nhân kể: nghi can xuất hiện lúc 4 giờ chiều, tưởng bà là khách hàng. Y đến thẳng quầy tính tiền, tìm cách mở hộc tiền – y rút súng ra dọa, lấy hết tiền rồi bỏ đi. 1 văn phòng bảo hiểm bị cướp, 1 nhân viên 54 tuổi bị đâm. Công ty dịch vụ báo động nhìn thấy kẻ cướp trên màn ảnh camera an ninh, báo tin cho cảnh sát. Không lâu sau 6 giờ chiều, nghi can đến 1 trạm xăng Chevron, tấn công 1 khách hàng không cần lý do – trong vụ này, y không cướp tiền.Thám tử cải trang thường dân theo dõi hung thủ tới cửa hàng Seven Eleven – chỉ 1 phút sau, y bước ra với dao và súng. Cảnh sát hạ lệnh đầu hàng, y tuân lệnh và chịu bị bắt.Cảnh sát cho biết thêm rằng hung thủ đã cướp gần nửa chục tiệm kinh doanh và giết 2 người đàn ông trong chung cư của ông trong khoảng 2 giờ bạo động vào Thứ Tư.Cuộc bạo động có vẻ như là chỉ được biết tới động lực “cướp, thù hận, giết người,” theo Trung Úy Cảnh Sát Garden Grove Carl Whitney cho biết tại một cuộc họp báo.“Chúng tôi biết người đàn ông này đầy lòng hận thù và ông ấy đã hại nhiều người trong đêm nay,” Whitney cho biết hôm Thứ Tư.Cảnh sát cho biết hung thủ và tất cả nạn nhân đều là người gốc La tinh.Whitney nói rằng người đàn ông này sống tại một căn chung cư ở Garden Grove nơi ông đã đâm chết 2 người đàn ông trong cuộc đối đầu. Một ông chết bên trong chung cư và người khác bị thương tại balcony và chết ở bệnh viện.Một công ty báo động đã nhìn thấy kẻ cướp trên truyền hình trực tiếp và gọi cho cảnh sát.Vụ tấn công tàn bạo và khó hiểu đến chỉ vài ngày sau 2 vụ thảm sát tại Texas và Ohio làm 31 người chết.