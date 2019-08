Blogger Trương Duy Nhất Bị Truy Tố

Blogger Trương Duy Nhất bị công an CSVN truy tố tội mà họ gọi là “lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để bán nhà đất không qua đấu giá cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, gây thất thoát lãng phí,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 8 tháng 8.Bản tin RFA viết như sau.Báo Tuổi Trẻ hôm 8/8 trích nguồn tin từ lãnh đạo văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã có kết luận blogger Trương Duy Nhất lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để bán nhà đất không qua đấu giá cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, gây thất thoát lãng phí.Phan Văn Anh Vũ là một cựu sĩ quan công an đang phải chịu một loạt các án tù liên quan đến các tội bao gồm cố ý làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.Theo Tuổi Trẻ, Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố blogger Trương Duy Nhất về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.Trước đó, ông Trương Duy Nhất bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tà sản”. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với vợ mình là bà Cao Thị Xuân Phượng hôm 23/7 vừa qua, blogger cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố sang tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn”. Lý do được blogger cho biết là vì phía cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi chiếm đoạt tài sản.Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Trương Duy Nhất khi còn làm đại diện thường trú cho báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng, đã ký 4 văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị mua một căn nhà tại trung tâm thành phố theo diện công sản để làm trụ sở văn phòng. Sau đó vào tháng 11/2004, ông Trương Duy Nhất đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà là văn phòng báo ở 82 Trần Quốc Toản cho Công ty xây dựng 79 (của Vũ “nhôm”).Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định việc mua bán này của ông Trương Duy Nhất đã gây thiệt hại cho ngân sách 13 tỷ đồng.Ngoài ra, ông Lê Quang Trang – nguyên tổng biên tập và ông Bùi Thượng Toản – nguyên phó tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết cũng bị kết luận có dấu hiệu phạm tối “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.Tuy nhiên, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự của hai ông này vì cho biết đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật.Blogger Trương Duy Nhất là người đã tham gia viết blog cho Đài Á Châu Tự Do. Ông có nhiều bài viết chỉ trích chính phủ.Hồi tháng 1 năm nay, blogger Trương Duy Nhất đã sang Thái Lan để xin quy chế tị nạn nhưng đột nhiên mất tích trên đất Thái Lan.Bộ Công an Việt Nam cho báo chí biết blogger đã bị bắt hôm 28/1 và bị giam giữ ở Hà Nội.Hình minh họa. Blogger Trương Duy Nhất trong một lần trả lời phỏng vấn ở Đài ACTD hồi năm 2015.