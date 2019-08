Trump Đừng Ủng Hộ Mở Rộng Sưu Tra Người Mua Súng

NRA: Trump Đừng Ủng Hộ Mở Rộng Sưu Tra Người Mua SúngWASHINGTON - TT Trump được Hội Súng (NRA) nhắc nhở: thiệt hại chính trị là hậu quả nếu ông hậu thuẫn chủ trương mở rộng sưu tra với người mua súng, theo tin báo Washington Post.Ông Trump có vẻ ngả theo phe tăng cường sưu tra an ninh sau 2 vụ bạo động súng cuối tuần qua. Nhưng, giám đốc NRA Wayne LaPierre và các phụ tá TT can thiệp, tìm cách thuyết phục ông không ủng hộ mở rộng sưu tra. Theo giám đốc LaPierre, ủng hộ mở rộng sưu tra để bán súng sẽ làm tổn thương tư thế của TT trong thành phần cảm tình viên chủ lực.Từ Tháng 2, Hạ Viện thông qua 2 đề luật đòi hỏi sưu tra an ninh mở rộng với người mua súng. Trưởng khối CH Thượng Viện không cho thảo luận và biểu quyết cả 2 đề luật này.Nhà báo nhận xét: nghị sĩ Lindsey Graham, 1 đồng minh của Trump, cảm thấy lạc quan tin rằng TT sẽ làm gì đó, và kỳ này có cơ hội thuận lợi hơn để làm.Có tin chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và thủ lãnh thiểu số DC Thượng Viện Chuck Schumer hô hào trưởng khối đa số CH Thượng Viện là nghị sĩ Mitch McConnell sớm tổ chức họp và biểu quyết 2 đề luật đã thông qua Hạ Viện.