Ấn Bắt Hơn 500 Người Ở Kashmir, Pakistan Đuổi Đại Sứ Ấn Về NướcSRINAGAR - Chính quyền của Thủ Tướng Modi do phe Hindu dẫn đầu đã phong tỏa an ninh, và tiếp tục cô lập thông tin với phần lãnh thổ Kashmir thuộc quyền kiểm soát của New Dehli. Tính từ tối Chủ Nhật 4 tháng 8, đã có hơn 500 người bị bắt tại tỉnh bang có đa số dân theo đạo Hồi.Trong phát biểu truyền hình đầu tiên sau khi bãi bỏ quy chế tự trị của Kashmir, Thủ Tướng Modi mô tả chuyển biến này là có ý nghĩa lịch sử, loại bỏ nguy cơ khủng bố và ly khai tại tỉnh bang chân núi Himalaya. Vẫn theo lời ông, hòa nhập Kashnir vào toàn quốc Ấn Độ là mở rộng cơ hội phát triển.Phản ứng của lân bang Pakistan là hạ thấp bang giao, và đuổi đại sứ Ấn Độ tại Islamabad. Bộ ngoại giao Pakistan xác nhận: đang xem xét khả năng kiện với tòa quốc tế.Tại HĐ an ninh quốc gia, Thủ Tướng Imran Khan lên án nhà cầm quyền New Dehli là kỳ thị và xâm phạm nhân quyền.ABC tường thuật: cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ đang quan sát tình hình tại Kashnir.