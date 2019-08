Cứu Đê Biển, Cô Giáo Quỳ, HS Chết, Xích Lô

Mưa lũ, bão táp gây nhiều thiệt hại… Bản tin VOH kể về trường hợp: Đánh chìm sà lan, xếp 10.000 bao tải cát cứu đê biển.Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cập nhật thông tin cho biết, mưa lũ đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho cả khu vực Tây Bắc, Bắc Trung bộ và miền Tây Nam bộ.Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, gió mùa Tây Nam đang rất mạnh, gây triều cường, nước biển dâng, sạt lở biển Tây. Ngày 6-8, lực lượng cứu hộ đã đánh chìm 1 sà lan, sử dụng 10.000 bao tải cát để cứu 276m đê biển bị sạt lở nặng nhấtBản tin VietnamNet kể chuyện: Cô giáo quỳ trước sân Ủy ban tỉnh Đắk Lắk đưa đơn khiếu nại… Hai cô giáo đến trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk đưa đơn khiếu nại, trong đó một cô đã quỳ xuống sân khóc.Chiều ngày 6/8, ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, có vụ việc hai cô giáo đến trụ sở UBND tỉnh đưa đơn khiếu nại, trong đó một cô đã quỳ xuống sân và được quay clip đưa lên mạng xã hội.Hai cô giáo đưa đơn khiếu nại được xác định là Nguyễn Thị Hoa Anh và Nguyễn Thị Tân, đang dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.Sao Star kể chuyện quên học sinh: Tối 6/8, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch hội đồng quản trị Trường phổ thông chất lượng cao quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vào khoảng 16h10 cùng ngày, trong quá trình nhà trường đưa học sinh bằng xe buýt về đã phát hiện học sinh Lê Hoàng L. (lớp 1 Tokyo) đang nằm bất tỉnh trên xe.Ngay lập tức, một cán bộ của trường nhanh chóng đưa bé L. vào phòng cấp cứu, tình trạng học sinh bị tím tái... Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng học sinh L. đã không qua khỏi.Infonet kể: Tài xế xích lô lấy 2,9 triệu của ông lão Nhật Bản đã bị công an tạm giữ… Tối 6/8, đại diện Công an quận 1 (TP.SG) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4). Ông Dũng là người đã lấy của vị du khách Nhật Bản 2,9 triệu đồng sau khi chở cuốc xích lô đi đoạn đường hơn 1km.Trước đó được tin cơ quan công an truy tìm, ông Dũng đã tới trình diện và khai nhận hành vi. Theo công an quận 1, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.Báo Thanh Niên kể: Hiện nay, dịch vụ xích lô dạo vẫn tồn tại nhưng khá hiu hắt ở khu trung tâm TP.SG. Tình trạng xích lô dù đi theo nhóm 3 - 5 người “chặt chém” du khách vẫn còn xảy ra.Ông Nguyễn Văn Hai (86 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), có 42 năm đạp xích lô, chia sẻ: “Giới xích lô dạo cũng phức tạp lắm. Đặc biệt, ban ngày nhiều nhóm cấu kết với nhau để “chặt chém” du khách nước ngoài. Vì thế tui chẳng dám giao du với các đồng nghiệp khác...”.Theo ông Hai, cánh xích lô hành nghề ban đêm thường lương thiện và khách hầu hết là những người “Sài Gòn xưa”, đi xích lô để tìm lại cảm giác cũ. Còn nhiều xích lô chạy ban ngày thì ngược lại, thường xuyên lấy giá trên trời sau mỗi cuốc xe.Bản tin TTXVN kể: Khoảng 25% dân số thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước trầm trọng, trong đó quốc gia có đông dân dễ chịu tác động nhất là Ấn Độ. Đây là kết quả nghiên cứu mới do Viện Nghiên cứu Tài nguyên thế giới (WRI) của Mỹ công bố.WRI cảnh báo 17 quốc gia trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước rất cao vì đã tiêu thụ tới 80% lượng nước sẵn có hằng năm trong khi còn gần 5 tháng nữa mới hết năm 2019. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng hơn khi biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất xảy ra các đợt khô hạn.Bản tin Vietnam Plus kể: Trên 95% sinh viên học nghề ở TP SG ra trường có việc làm… Chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo hệ chính quy trình độ cao đẳng, trung cấp nghề ở một số lĩnh vực được các doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần giải quyết việc làm cho thị trường lao động thành phố.Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố SG, tính đến đầu tháng 8/2019, số lao động đang làm việc tại thành phố đã qua đào tạo hơn 3,8 triệu người/4,6 triệu người trong độ tuổi lao động (đạt tỉ lệ 82,6%), tăng 3,68% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 7 năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố đã đào tạo tốt nghiệp, trao chứng chỉ nghề cho hơn 108.000 người ở trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hoặc đào tạo nghề dưới 3 tháng.Báo Tuổi Trẻ kể: Sau tổ đình Từ Hiếu, chùa Quốc Ân lại tháo dỡ để dựng... to đẹp hơn! Nối tiếp chánh điện tổ đình Từ Hiếu (Tuổi Trẻ ngày 5-6), chùa Quốc Ân - một trong những ngôi tổ đình danh tiếng hơn 200 tuổi với kiến trúc nhà rường to lớn và quý giá ở Huế - đang được tháo dỡ để làm chùa mới to rộng hơn...Toàn bộ mái ngói của chính điện chùa cổ đã bị tháo dỡ, một phần tường bao bị đập bỏ. Nhóm thợ tháo từng cấu kiện đòn tay, kèo, cột rồi đưa sang nhà xưởng đối diện chùa. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy hàng chục cột gỗ lim lớn, đường kính từ 30-35cm hầu hết vẹn nguyên, chỉ một số ít bị mục ruỗng hai đầu.Zing kể chuyện xuất cảng: Hàng loạt mặt hàng nông sản xuất cảng đình đám đang rơi vào tình trạng lượng tăng nhưng giá giảm mạnh.Cụ thể, với mặt hàng gạo, khối lượng xuất cảng 7 tháng đầu năm ước đạt 4,01 triệu tấn và 1,73 tỷ USD, tăng 2,1% về khối lượng nhưng giảm tới 14,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Giá gạo xuất cảng bình quân 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 431 USD/tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2018.Với mặt hàng hồ tiêu, mức độ giảm giá còn khốc liệt hơn. Khối lượng tiêu xuất cảng 7 tháng đầu năm ước đạt 201 nghìn tấn, tương đương 514 triệu USD, tăng 32,5% về khối lượng nhưng lại giảm 0,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Giá tiêu xuất cảng bình quân 6 tháng đầu năm chỉ đạt 2.557 USD/tấn, giảm mạnh tới 25,5% so với cùng kỳ năm 2018.Báo Doanh Nhân Sài Gòn kể: Đại diện Phân viện Cơ - Điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch miền Nam, ông Lê Mạnh Hùng cũng cho biết, giá trị xuất cảng rau quả sẽ ngày càng tăng do rau quả Việt Nam đang được sự quan tâm của các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand… Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực và thế giới, nông sản Việt Nam sức cạnh tranh thấp do mẫu mã chưa hấp dẫn, bao bì bảo quản thực phẩm, nông sản và rau quả của Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm.Ông Richard Moore - chuyên gia thương hiệu Mỹ từng khuyến cáo: “Gạo Việt Nam cần cải thiện chất lượng bao bì. Tôi từng gặp gạo Việt Nam bên trong rất ngon nhưng bao bì lại quá xấu. Để nâng cao giá trị cho gạo Việt, ngoài chất lượng gạo, cần sự đầu tư lớn về tiếp thị, bao bì... Người tiêu dùng chọn lựa sản phẩm chủ yếu tập trung vào sản phẩm có thương hiệu. Mà muốn tạo dựng thương hiệu phải tạo được cảm xúc với khách hàng và bao bì là một trong yếu tố tạo cảm xúc ban đầu”.Báo SGGP kể: Cây lương thực khô cháy, chết dần vì hạn hán kéo dài ở khu vực Trung Trung bộ… Không những liên tục hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề từ các vụ cháy rừng xảy ra dồn dập trên diện rộng, khu vực Trung Trung bộ đang đứng trước nguy cơ đói ăn khi cây lương thực khô cháy hoặc còi cọc chết dần vì hạn hán kéo dài, rồi lại mặn xâm nhập sâu.Chỉ 5 ngày đầu tiên của tháng 8-2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừngVOV kể: Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ) vừa cứu sống bệnh nhân bị tim ngừng đập.Theo đó, bệnh nhân nam tên H.T (Sinh năm 1974), ngụ tại quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở... Trong quá trình hồi sức, người bệnh đã được sốc tim hơn 50 lần....Sau can thiệp 24 giờ, bệnh nhân được rút ống thở, huyết động ổn định. Hiện tại, Bệnh nhân đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt.Kênh Thời Tiết kể chuyện ĐBSCL: Gần 1.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái… Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cộng thêm giông, gió giật mạnh đã làm hàng nghìn ngôi nhà ở các tỉnh ĐBSCL bị sập, tốc mái, ngập trong nước. Ước thiệt hại hàng chục tỷ đồng.