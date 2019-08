Quận Cam Không Còn Là Thành Trì Của Cộng Hòa

Quận Cam, thành trì lâu đời của Đảng Cộng Hòa, đã chính thức đổi thành màu xanh, Đảng Dân Chủ.Quận Cam đã nuôi dưỡng chủ nghĩa bảo thủ của Ronald Reagan, và là nơi an nghỉ của Richard Nixon. Thì bây giơ,øđây là nhà của 547,458 cử tri Dân Chủ, so với 547,369 cử tri Cộng Hòa, theo các thống kê được công bố vào sáng Thứ Tư 7 tháng 8, bởi Cơ Quan Ghi Danh Cử Tri của quận. Và số cử tri không liên hệ với đảng chính trị nào đã gia tăng trong những năm gần đây, và hiện đạt tới 440,770, hay 27.4% của tổng số cử tri toàn quận.Các nhà lãnh đạo Dân Chủ đã quy cho sự thay đổi là do thay đổi dân số, các nỗ lực tuyển dụng rộng lớn và TT Trump.“Các chính sách hùng biện và loại trừ độc hại của Trump, xa lánh phụ nữ, thế hệ thiên niên kỷ, cử tri ngoại ô, di dân và người da màu -- những yếu tố quan trọng của cử tri đoàn Quận Cam,” theo Katerina Ioannides, nữ chủ tịch của Các Nhà Dân Chủ Trẻ Quận Cam, là nhóm thực hiện các ổ ghi danh cử tri nhàm vào cử tri trẻ tuổi, là một trong những nhóm làm việc để gia tăng số người ghi danh theo đảng, cho biết. “Nền tảng của Đảng Cộng Hòa không còn tạo được tiếng vang trong sự đa dạng hóa nhanh chóng, giới có bằng đại học đang gia tăng tại Quận Cam.”Shawn Steel, ủy viên quốc gia của Đảng Cộng Hòa tại California, đổ lỗi về sự sút giảm của Đảng Cộng Hòa trên sự gia tăng lớn số cử tri không theo đảng nào, và các nhà CH rời bỏ tiểu bang bởi vì giá nhà đắt đỏ, trường học nghèo nàn và cơ hội việc làm thiếu thốn.