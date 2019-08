Chùa Diệu Quang Santa Ana Trang Nghiêm Đại Lễ Vu Lan

Hình ảnh trong Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2563 tại Chùa Diệu Quang, Santa Ana.

Santa Ana (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 04 tháng 8 năm 2019, Chùa Diệu Quang Santa Ana tọa lạc tại số 3602 West Fifth St Santa Ana CA 92703, do Cố Ni Trưởng Thích Diệu Từ khai sơn, Ni Sư Thích Tịnh Tâm làm Trụ Trì đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2563-2019.Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh, tham dự khoảng 80 chư tôn đức Tăng, Ni cùng hàng trăm đồng hương Phật tử, một số đại diện tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí.Chư tôn đức Tăng, Ni chứng minh tham dự có: Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Trí Phước, HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự, HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích Giác Pháp, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại, HT. Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp HĐĐH/GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý, HT. Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, HT.Thích Kim Đài, HT. Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại,Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Ni Trưởng Thích Như Tịnh, Viện Chủ Tu Viện Đại Bi cùng quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Điều hợp chương trình do Ni Sư Thích Nữ Chúc Hiếu.Chương trình bắt đầu với nghi thức lễ tác bạch và cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm chánh điện, sau 3 hồi chuông trống Bát Nhã, các em Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên và qúy Phật tử Đạo Tràng Diệu Quang sắp thành hai hàng đi hai bên để cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện.Trong lúc nầy, Ni Sư Chúc Hiếu đã long trọng giới thiệu chư tôn đức Tăng, Ni tham dự và thông qua chương trình buổi lễ.Mở đầu buổi lễ, Phật Tử Quảng Phụng Hạnh, thay mặt đạo tràng chùa Diệu Quang lên đãnh lễ chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni, chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng hương Phật tử tham dự, Sau đó bà tuyên bố lý do buổi lễ, Bà nói: “Hôm nay chùa Diệu Quang trang trọng thiết Đại lễ Vu Lan hoài niệm công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Của Thầy Tổ… Đại lễ Vu Lan còn thầm nhắc nhở bổn phận làm con phải biết đền đáp những ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ. Vu Lan là mùa của người Phật tử Việt Nam mùa của sắc hương quen thuộc: “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”Trong vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tinh xảo nhất vẫn là trái tim của Mẹ. Một ân đức cao vời vời mà chúng ta hằng cưu mang suốt kiếp. Ngày Vu Lan Thắng Hội, tiếng vọng của những người con hiếu thảo. Noi gương Đức Mục Kiền Liên cúng dường cầu nguyện cho phụ mẩu hiện tiền, sống lâu thêm phước, người qúa vãng siêu sanh cõi tịnh. Tiếp nối truyền thống đó, Chùa Diệu Quang chúng con, chúng tôi hôm nay trang trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan cũng không ngoài mục đích là đền đáp và nguyện cầu tưởng nhớ ân đức của cha mẹ, Thầy tổ.”Trước bảo điện trang nghiêm ngày Đại Lễ Vu Lan, nguyện cầu Chư Phật mười phương gia hộ Chư tôn đức Tăng, Ni cùng toàn thể qúy vị được an lành trong cuộc sống và trọn niềm hiếu hạnh…”Sau phần tuyên bố lý do, Đạo hữu Thiện Hiếu lên điều hành nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán để tưởng nhớ đến ôn cha, mẹ, đất nước, đồng bào, những bậc tiền bối hữu công, trong phút nhập Từ Bi Quán cũng đã dành một phút để tưởng niệm đến công ơn sâu dày của cố Ni Trưởng người đã khai sơn ngôi chùa nầy để chúng con có điều kiện theo Thầy tu học trong nhiều năm qua.Tiếp theo Ni Sư Chúc Hiếu cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm, Trù Trì chùa Diệu Quang, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Vu Lan lên có đôi lời tuyên bố khai mạc. Mở đầu Ni Sư Thích Tịnh Tâm chân thành cảm tạ sự quang lâm chứng minh tham dự của Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn Đức Tăng, Ni, và sự tham dự đông đão của quý quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử. Ni Sư nói:”trong niềm xúc động để con nói lên lời cảm ơn Sư Phụ, một người mà con đã mang nặng thâm ân, giờ nầy không còn Thầy nhưng ‘Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng – Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.’Thay mặt đạo tràng, Phật tử chùa Diệu Quang con xin nguyện cầu Chư Phật mười phương gia hộ cho quý ngài thân tâm thường an lạc để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp, phục vụ chúng sinh, quý đồng hương Phật tử một mùa Vu Lan trọn vẹn trong niềm hiếu hạnh.”Tiếp theo toàn ban hợp ca Diệu Quang lên hát bản “Điệp Khúc Mừng Vu Lan” do Ni Trưởng Diệu Từ sáng tác.Sau đó, các em Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên lên làm lễ dâng hoa cúng Phật, trong lúc nầy một số các em đi cài bông hồng lên áo chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự.Sau đó toàn ban hợp ca lên hát bản “Đãnh lễ và tạ ơn Thầy” do Ni Trưởng Diệu Từ sáng tác, bản nhạc được hát lên làm cho Phật tử tham dự không dấu được nỗi ngậm ngùi khi nghĩ về Ni Trưởng. Trong bài hát có những câu: “…Thầy là bóng cây đại thọ, chở che con và che khắp mọi người…” “Con chắp tay mà nước mắt tuôn rơi, mong Thầy trở lại dương thế, chúng con đang chờ đón bóng Thầy về… Thầy ơi! Giờ đây Thầy về cõi tịnh, Ánh hào quang chiếu sáng bóng thầy về…”Tiếp theo là Đạo từ của HT. Thích Phước Thuận, HT. nói: “Vu Lan năm nay mặc dù không có Thầy, nhưng khung cảnh huynh đệ trong chùa đã tổ chức một buổi lễ đón Vu Lan đầy ý nghĩa, nhớ người xưa, nhớ ơn giáo dưỡng. Không có cha, mẹ làm sao có thân để xuất gia, nhưng xuất gia phải có thầy để dạy ta Phật pháp. HT. nhắc lại những kỷ niệm vơiù Ni Trưởng, là một người làm việc không biết mệt, làm được tất cả mọi việc kể cả leo lên nóc chùa để lợp mái chùa, nhờ vậy nên mới có cơ sở nầy..” HT. cho biết tiếp,Ni trưởng xuất gia từ thuở nhỏ nhưng kinh nghiệm đời khá dày dạn, Thầy và Ni Trưởng Diệu Từ cùng một Sư Phụ đó là Cố Đại Lão HT. Thích Trí Thủ, hôm nay tôi nhắc lại một vài sự kiên để Tăng chúng, Ni chúng biết …”HT. tiếp: “Chúng ta phải cố gắng dạy dỗ các em biết hát tiếng Việt, biết nói tiếng Việt “Tiếng Việt còn Dân tộc còn”, mong quý đạo hữu, quý hành giả cố gắng duy trì tiếng nói Việt Nam để xứng đáng con Rồng cháu Tiên.”Sau lời đạo từ, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng lên chánh điện để làm lễ Vu Lan, tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan. Trong lúc nầy bên ngoài trước tượng Đức Quan Âm lộ thiên lễ phóng sinh cũng được cử hành theo nghi thức trước khi mở lồng cho đàn chim tung bay.Sau phần nghi thức lễ Vu Lan, Đạo hữu Quảng Mẫn thay mặt Ban tổ chức lên cảm tạ Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử đã bỏ thỉ giờ quý báu đến tham dự ngày đại lễ Vu Lan do Đạo Tràng Diệu Quang tổ chức.Sau đó Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức trở về trai đường để ban tổ chức cúng dường trai tăng và thọ trai. Mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Vu Lan do một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu, Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên và đạo tràng chùa Diệu Quang thực hiện.Kết thúc chương trình là phần cúng Đại Thí Thực theo thông lệ hằng năm trong ngày Đại Lễ Vu Lan.Tham dự Đại Lễ Vu Lan năm 2019 mọi người còn nghe vang vọng về lời diễn văn khai mạc của Cố Ni Trưởng trong mùa Vu Lan trước Ni Trưởng đã nói: “Chúng tôi cũng kính cảm niệm qúy vị Thiện Trí Thức đã và đang cùng chúng tôi nghiêng vai, chung sức, chung lòng trên con đường phụng sự tha nhân, biết tu tập, chuyển hóa, đem lại bình an, hạnh phúc cho gia đình, bản thân, xã hội.Kính chúc quý ngài, thân chúc quý vị được bình an trong vòng tay của Tổ Quốc, của Hồn Thiêng Sông Núi đã hơn một lần đổ nát, tay trong tay, lòng chung lòng để cùng nhau dựng lại cơ đồ.”Lời nói đó là một lời nhắn nhũ mà chúng ta không thể nào quên được, nhất là trong giai đoạn hiện tại.Được biết, Cố Ni Trưởng, Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ là Viện Chủ hai ngôi chùa, gồm Diệu Quang 1 tại Sacramento và Diệu Quang 2 tại Santa Ana. Ni Trưởng là một bậc chân tu khả kính, được chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử rất kính phục, ngưỡng mộ. Ni Trưởng Diệu Từ cũng là vị tu hành luôn yêu thương, mến mộ các chiến sĩ QL/VNCH đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Ni Trưởng cũng đã sáng tác hàng trăm bản nhạc Phật Giáo đã được phổ biến trong các CD, DVD để đống hương Phật tử có phương tiện tu học Phật pháp.Mọi chi tiết liên lạc: ĐT: (714) 554-9588.