Dân Chống Cưỡng Chế Đất Bằng Xăng, Dao Làm 7 Người Bị Thương

CÀ MAU, VN -- Vì phẫn uất bị cưỡng chế đất gia đình nạn nhân tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tấn công lực lượng cưỡng chế bằng xăng, dao làm 7 người bị thương, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm 7 tháng 8.Bản tin Dân Trí viết như sau.Chiều ngày 7/8, tin từ UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chống trả lực lượng làm nhiệm vụ khiến nhiều người bị thương.Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 7/8, lực lượng chức năng huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) tiến hành mời gia đình ông P.H.K. (SN 1959, ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) công bố quyết định cưỡng chế đất nhưng gia đình không thống nhất.Sau đó, đoàn cưỡng chế đã tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch đã đưa ra. Phần đất này được cưỡng chế theo bản án có hiệu lực pháp luật của tòa.Trong lúc thực hiện cưỡng chế, phía hộ dân bị cưỡng chế chống đối quyết liệt, dùng xăng, dao,... tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến nhiều người bị thương.Văn phòng UBND huyện Cái Nước báo cáo ban đầu cho biết, đã có 7 người bị thương, gồm 3 công an, 3 cán bộ thi hành án và 1 cán bộ xã phải nhập viện cấp cứu.Ngay sau đó, Trưởng Công an huyện, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã đến hiện trường để chỉ đạo vụ việc.Trao đổi với báo chí, Đại tá Đỗ Chí Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng đã mời 4 đối tượng có liên quan để làm việc, làm rõ hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.