Philippines: Trên 600 Người Chết vì Sốt Xuất Huyết

MANILA - Gần 150,000 người Philip-pines lây bệnh sốt xuất huyết tính từ đầu năm.Hơn 600 người thiệt mạng, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm trước.Tổ chức y tế thế giới WHO cho biết: dịch bệnh truyền nhiễm qua loài muỗi tăng 30 lần trong nửa thế kỷ qua. 5, 6 nước đang đối phó với dịch sốt xuất huyết tại miền tây Thái Bình Dương là Lào, Cambodia, Malaysia và Vietnam.Bộ trưởng y tế Duque ban hành tình trạng khẩn cấp, cho phép các tỉnh xử dụng “quỹ phản ứng nhanh” để ứng phó với tình thế này.Thông tin từ WHO xác nhận chưa có liệu pháp cụ thể. Phát hiện bệnh sớm là việc cấp thiết.