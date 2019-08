VN Giữa Mưa Đạn Trump-Tập

Vậy là chiến tranh thương mại sẽ kéo dài, theo các dấu hiệu lộ ra từ cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Như dường không bên nào muốn dịu giọng lúc này…Báo The Guardian ghi nhận lời Tổng Thống Donald Trump bắn tiếng rằng ông sẽ gồng mình lâu dài trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-TQ, sau đợt leo thang lớn nhất trong cuộc chiến phạt thuế quan.Trump nói ông sẵn sàng tài trợ cho nông dân Mỹ trong năm 2020, nếu nông nghiệp bị áp lực lớn từ TQ, theo lời các kinh tế gia tại ngân hàng quốc tế Goldman Sachs nhận định rằng kình nhau giữa Mỹ-TQ có thể kéo dài tới sau cuộc tuyển cử Tổng Thống Mỹ trong tháng 11/2020.Trong mấy hôm nay thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giá khi thấy thương chi61n Mỹ-TQ leo thang.Theo The Guardian, phía chính phủ TQ hôm Thứ Ba lớn giọng tố cáo Mỹ cố ý phá hủy trật tự quốc tế qua các chính sách đơn phương và bảo hộ thương mại trong một cách đã gây ra thiệt hại cho kinh tế thế giới.Riêng Việt Nam có phần nào hưởng lợi khi nhiều công ty quốc tế rời TQ để dọn xưởng sang VN. Tuy nhiên, kinh tế VN vẫn lộ vẻ lệ thuộc TQ một cách khả nghi.Báo Tuổi Trẻ kể rằng nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản có xu hướng chuyển đầu tư sang các nước Đông Nam Á, thay vì đầu tư vào Trung Quốc. Trong đó, Việt Nam là một địa chỉ rất được tin cậy.Ngày 6-8, tại buổi tiếp đoàn công các của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và TP Cần Thơ, thống đốc tỉnh Ishikawa (Nhật Bản), ông Tanimoto Masanori, cho biết tỉnh này vừa có cuộc khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn có vốn đầu tư nước ngoài.Kết quả cho thấy hơn một nửa các doanh nghiệp được hỏi cho biết thay vì tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc, họ có xu hướng chuyển việc làm ăn sang các nước Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam nổi lên là đất nước được ưa thích, tin cậy của các doanh nghiệp Nhật Bản.Ông Võ Tấn Thành - phó chủ tịch VCCI - cho biết VCCI cũng đã có cuộc khảo sát đối với các doanh nghiệp của Nhật Bản tương tự.Đã có 65% doanh nghiệp Nhật nói họ sẽ chọn đầu tư vào Việt Nam thay vì đầu tư vào Trung Quốc. Nhất là trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ, thì Việt Nam đảm bảo được sự ổn định và an toàn cho môi trường đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng.Ngoài ra, theo khảo sát của VCCI, có đến 70% doanh nghiệp Nhật đang làm ăn tại Việt Nam cho biết họ đã có kế hoạch mở rộng nhà xưởng, quy mô làm ăn.Trong khi đó, báo Nhà Đầu Tư ghi nhận rằng theo Reuters trích dẫn nguồn thạo tin cho hay, Foxconn đang xem xét việc bán nhà máy sản xuất màn hình LCD trị giá 8,8 tỷ USD tại Trung Quốc, do nhu cầu về sản phẩm suy giảm vì cuộc chiến thương mại căng thẳng Trung-Mỹ.Theo tin này, Foxconn đang trong quá trình đám phán để ủy quyền cho các ngân hàng tìm người mua lại nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) đang được xây dựng ở Quảng Châu, Trung Quốc.Thương vụ này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm với Foxconn, vốn là nhà đầu tư lớn tại Trung Quốc, và sở hữu lượng khách hàng khổng lồ tại Mỹ bao gồm cả Apple, và hiện đang muốn tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực, xuất phát từ cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh. Động thái này, nếu xảy ra, có thể đánh dấu một trong những vụ tháo chạy lớn nhất ra khỏi Trung Quốc.Một điểm khác để suy nghĩ: có phải TQ đang gài cho VN sụp bẫy nợ?Báo Vn Investing nêu câu hỏi: 70 công ty vay ngang hàng Trung Quốc chạy sang Việt Nam? Để thoát khỏi cơn khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp cho vay ngang hàng của Trung Quốc chạy sang Việt Nam tìm cơ hội mới.Tại sự kiện giới thiệu về dự án khởi nghiệp liên quan cho vay ngang hàng (P2P Lending) mới đây, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Qua nghiên cứu và theo dõi cho thấy hiện có khoảng 60-70 doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng của Trung Quốc (TQ) sau khi mô hình này đổ vỡ tại quốc gia này đã tràn sang Việt Nam (VN).Trước đó, hồi đầu tháng 3, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đến nay có khoảng 40 công ty cho vay ngang hàng như Tima, Trustcircle, We Cash, Interloan, Lendbiz… hoạt động tại VN. Trong đó có khoảng 10 công ty có nguồn gốc từ TQ, một số công ty từ Indonesia, Malaysia, Singapore… “Các công ty này chủ yếu vận hành một nền tảng trực tuyến kết nối giữa người đi vay và người cho vay” - đại diện NHNN khẳng định.Như vậy có thể thấy chỉ trong bốn tháng gần đây, số lượng DN hoạt động trong lĩnh vực cho vay ngang hàng đến từ TQ chuyển hướng sang VN đã tăng chóng mặt, gấp 6-7 lần. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech, lo ngại việc có quá nhiều công ty vay ngang hàng TQ tràn sang VN, trong đó nhiều DN thuê người VN làm đại diện (còn ông chủ là người TQ) đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh như dùng các chiêu bài quảng cáo gây nhầm lẫn, lừa đảo… để lôi kéo khách hàng.Đáng lo là rất nhiều khách hàng bị cho vay với lãi suất rất cao, tới 60%-70%/tháng, thậm chí còn hơn, đồng thời cũng tác động và gây ảnh hưởng lớn đến các DN chân chính. “Việc hoạt động của các công ty cho vay ngang hàng TQ như vậy rất dễ làm hỏng thị trường. Nguy cơ lớn nhất là có thể đẩy thị trường, đẩy mô hình này đến sự đổ vỡ y như tại TQ” - ông Bình lo ngại.Trong khi đó, ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, dẫn nghiên cứu của China International Capital Corporation cho thấy tại TQ có hơn 400 sàn cho vay ngang hàng đổ vỡ, 1.800 sàn sống lay lắt... Còn hãng tin Bloomberg ước tính khi hàng loạt công ty cho vay ngang hàng sụp đổ tại TQ đã khiến tổng mức nợ xấu phát sinh khoảng 192 tỉ USD. Ngoài ra, trong số khoảng 50 triệu người tham gia cho vay ngang hàng có rất nhiều người mất trắng và tìm đến cái chết.Trong khi đó, thông tấn TTXVN ghi nhận: Trung Quốc đứng thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã vượt mốc 100 tỷ USD trong năm 2018 và đến cuối năm 2018, Trung Quốc có 2.149 dự án đầu tư tại Việt Nam, với số vốn đăng ký 13,4 tỷ USD.Ngày 1/8, tại Hội nghị giao thương trong khuôn khổ Triển lãm thương mại quốc tế Chiết Giang 2019 tổ chức ở Tp. Sài Gòn, ông Lý Kiến Lương, Lãnh sự Thương mại, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tp. Sài Gòn cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc đã phê chuẩn đầu tư và mua bán sáp nhập (M&A) với số tiền 2,45 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.Nhưng nhạy cảm là dự án cao tốc Bắc-Nam… Bản tin VietnamNet nêu ra một khả thể: “Cao tốc Bắc - Nam chọn theo giá thấp thì nhà đầu tư Trung Quốc trúng hết”… Nếu chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam theo giá thấp thì nhà đầu tư Trung Quốc trúng hết - TS Nguyễn Hữu Đức đặt vấn đề.Trong số 52 nhà đầu tư tham gia đấu thầu 8 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam có cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, theo các nhà đầu tư trong nước, nếu "đấu" theo tiêu chí Bộ GTVT đưa ra, các nhà đầu tư trong nước sẽ khó cạnh tranh với nhà đầu tư nước ngoài.Cụ thể, quy định vốn chủ sở hữu cho dự án tối thiểu bằng 20% là lớn hơn rất nhiều so với nghị định 63/2018 quy định (15%). Ngoài ra, việc yêu cầu thời điểm chấm thầu, nhà đầu tư phải chứng minh đủ 20% vốn chủ sở hữu và không được góp theo tiến độ cũng gây khó khăn cho DN trong nước.Hơn nữa, việc quy định nhà đầu tư tham gia đấu thầu phải từng đầu tư một dự án có tổng mức đầu tư bằng 50% đoạn cao tốc đang đấu, cũng đồng nghĩa với việc DN trong nước phải từng tham gia các dự án 4.000-5.000 tỷ đồng. Thực tế hiếm có nhà đầu tư trong nước tham gia dự án lớn như vậy.Cũng nên nhắc tới một bản tin trên VnEconomy hồi cuối tháng 7/2019 về khả năng quậy th5i trường bằng giá rẻ của TQ: “Nhôm giá rẻ Trung Quốc phá giá thị trường khủng khiếp”… "Với lợi thế giá rẻ, nhôm Trung đã phá giá thị trường khủng khiếp khiến các doanh nghiệp Việt gặp nhiều khó khăn"...Đó chính là chia sẻ của ông Nguyễn Minh Kế, Chủ tịch Nhôm Sông Hồng kiêm Chủ tịch Hiệp hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tại Hội thảo Hiệp định Thương mại EVFTA diễn ra ngày 23/7. Ông Nguyễn Minh Kế cho biết nhôm Trung Quốc với lợi thế giá rẻ đã phá giá thị trường khủng khiếp khiến các doanh nghiệp Việt gặp nhiều khó khăn, trong khi lao động trong ngành nhôm là lớn.Nghĩa là, TQ là đối thủ của VN, không chỉ ngoài Biển Đông, mà còn trên các kệ hàng nơi góc chợ…