Đại Lễ Vu Lan Và Lễ Tưởng Niệm Hòa Thượng Khai Sơn Chùa Phổ Đà

Hình ảnh lễ tại Chùa Phổ Đà.

Santa Ana (Bình Sa)- - Trưa chủ Nhật ngày 4 tháng 8 ăm 2019, Chùa Phổ Đà, Santa Ana tại số 5110 W. Hazard Ave., Santa Ana CA. 92703, điện thoại số (714) 554-9785 đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan và lễ Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo khai sơn Chùa Phổ Đà.Tham dự buổi lễ rất đông đồng hương Phật đến từ các chùa và tự viện Nam California, các huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Phổ Đà, một số quý vị đại diện các hội đoàn, các cơ quan truyền thông.Trên lễ đài, hai bên có hai câu:“Ơn Cha Dưỡng Dục Dường Non Thái – Nghĩa Mẹ Sinh Thành Tợ Biển Đông”Chư tôn Đức chứng minh tham dự có: Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện chủ Chùa Trí Phước; HT. Thích Trí Tuệ, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Phổ Đà; HT. Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự; HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang; cùng quý chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di Đà cùng qúy chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Điều hợp chương trình buổi lễ do Thầy Thích Mãn Từ đến từ chùa Chơn Đức Pomona và Huynh Trưởng Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy.Mở đầu buổi lễ, ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni từ trai đường quang lâm lễ đài, trong lúc nầy các huynh trưởng và các em Gia Đình Phật Tử sắp thành hai hàng, chắp tay niệm Phật để cung đón quý ngài.Sau khi ổn định đạo tràng, tất cả cùng đứng lên niệm Phật cầu gia bị.Sau đó nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán để tưởng nhớ công ơn các Thánh Tử Đạo, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân do ban hợp ca Phổ Đà thực hiện.Tiếp theo HT. Thích Trí Tuệ, Viện Chủ Chùa Phổ Đà, Trưởng ban tổ chức buổi lễ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng, ni đã quang lâm chứng minh và đồng hương phật tử đã đến tham dự buổi lễ hôm nay, Hòa Thượng nói: “Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, cũng là ngày chúng ta tưởng niệm Trưởng lão HT. Thích Hạnh Đạo người đã khai sơn ngôi chùa Phổ Đà đã rời xa chúng ta hôm nay là 9 năm, cuộc đời của cố Trưởng Lão Hòa Thương đã làm tròn trách nhiệm của một người tu sĩ, không những đem giáo lý Đức Phật đến với mọi người, Ngài còn là một công dân đối với dân tộc và đạo pháp. Hôm nay ngày báo hiếu chúng ta tỏ lòng biết ơn và báo ơn một bậc Thầy khả kính, Ngài là bóng mát, là cây đại thu che chởï cho tăng ni, Phật tử, quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đất nước không may rơi vào tay cộng sản làm cho chúng ta phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn đi tìm tự do tín ngưởng, dân chủ. Ngài rời ngục tù cộng sản, đến Hoa Kỳ mặc dù tuổi cao vẫn cố gắng xây dựng ngôi chùa làm nơi hoằng pháp cho Phệt tử, cũng là nơi cho các chư Tăng, Ni trú ngụ. Ngài đã dâng hiến đời mình cho đạo pháp và dân tộc, vượt qua những khó khăn cố gắng tô bồi phát triển ngôi chùa Phổ Đà càng ngày càng phát triển. Thế gian vô thường, chỉ có tâm hiếu đạo phải biết tri ơn, nhớ ơn và báo ơn… Nếu chúng ta không làm được những điều đó là không trọn vẹn con người. Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thiêng đã dạy ta biết đạo hiếu…”HT. cho biết, nơi nào có người Việt Nam, nơi đó có chùa, vì đó là nơi phát triển tinh thần đạo đức. HT. khuyên các vị phụ huynh, các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử hãy dạy cho các em những thế hệ trẻ biết giữ gìn văn hóa Việt biết cuộc sống hòa hợp theo bước chân chư Phật, sống trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn… Đó là điều mà tất cả chúng ta cần.Cầu mong mười phương Chư Phật, cầu nguyện giác linh cố Trưởng Lão Hòa Thượng khai sơn chùa Phổ Đà sớm về cõi Phật, để hội nhập Ta Bà tiếp tục con đường hoằng pháp độ sinh.Tiếp theo Đạo từ của HT. Thích Phước Thuận, trong lời đạo từ HT. đã nhắc lại những kỷ niệm, những ngày đầu HT. Hạnh Đạo đến Mỹ và trú ngụ tại Chùa Việt Nam, những bước khó khăn trong việc lập chùa và hoằng dương đạo pháp tại xứ người…Sau đó HT. Thích Viên Lý lên nói về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, về kinh Vu Lan Bồn, HT. nói “Kinh Vu Lan Bồn là một thông điệp vô cùng vĩ đại” Làm con phải biết công ơn cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp. Tôn Giả Mục Kiến Liên đã không một mình cứu được mẹ mà phải vận dụng sức mạnh của Chư tôn đức tăng già đó là điều mà đời hay đạo đều phải sống hòa hợp. Người sống không hiếu hạnh không xứng đáng với phẩm hạnh của mình. HT. nhắc lại câu Đức Phật đã dạy: “Các ngươi khéo thờ cha mẹ các ngươi tức là thờ ta”.HT. tiếp:”Trái đất nặng nhưng không bằng ân đức dưỡng dục của cha mẹ. Tội bất hiếu nặng nhất, Lòng hiếu thảo lớn nhất… Cuối cùng HT mong mọi người phải biết giá trị chữ hiếu, làm tròn chữ hiếu nhiều đời, nhiều kiếp…”Tiếp theo Ca sĩ Tuyết Minh lên hát bản “Tưởng Niệm Ân Sư” sau đó các em Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử Phổ Đà lên làm lễ “Dâng Hoa Cúng Dường Vu Lan” sau đó các em đi cài hoa hồng lên chư tôn đức và đồng hương Phật tử tham dự, trong lúc các em cài hoa Ca Sĩ Chánh Quốc hát bản “Bông Hồng Cài Áo”.Tiếp theo nghi thức lễ Vu Lan và lễ tiến cúng Giác Linh Trưởng Lão HT. Thích Hạnh Đạo, trong lúc nầy ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Giáo Phẩm và chư tôn đức Tăng lên lễ đài làm lễ, Chủ sám buổi lễ do HT. Thích Phước Thuận.Sau phần lễ, Ca sĩ Hoa Phượng lên hát bản “Mẹ Là Phật” thơ của Cố HT. Thích Quảng Thanh do Võ Tá Hân phổ nhạc.Tiếp theo là lời cảm tạ của ban tổ chức, sau đó cung thỉnh chư tôn đức trở lại trai đường thọ trai, đồng hương phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng chùa Phổ Đà khoản đãi để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Vu Lan qua các tiết mục như: Thy Hà qua bản “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi và bản “Ngoại Tôi” “Vu Lan Nhớ Mẹ” Ca sĩ Tuyết Minh, “Hình Bóng Quê Nhà” Ca sĩ Thái Thảo, “Lạy Phật Quan Âm” Hải Thành, “Nhật Ký Của Mẹ” do Giáng Tuyết hát, “Ơn Ngĩa Sinh Thành” qua tiếng hát Yến Vân…Mọi chi tiết liên lạc Chùa Phổ Đà, Santa Ana tại số 5110 W. Hazard Ave., Santa Ana CA. 92703, điện thoại số (714) 554-9785.