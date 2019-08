Biểu Tình Chống TQ Vụ Bãi Tư Chính

Lần đầu tiên có biểu tình chống TQ kể từ khi vụ xung đột giữa VN và TQ xảy ra tại Bãi Tư Chính, với khoảng 10 nhà đấu tranh tại Hà Nội hôm 6 tháng 8, nhưng cũng đã bị công an ngăn trở, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết như sau.Cuộc biểu tình đầu tiên liên quan đến đối đầu Việt-Trung ở Bãi Tư Chính diễn ra vào sáng ngày 6/8 trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội.Dù chỉ có khoảng 10 người, theo lời thuật lại của nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh với VOA, song cuộc biểu tình đang gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội, giữa lúc cẳng thẳng về tranh chấp giữa hai nước láng giềng cộng sản chưa có bất cứ dấu hiệu nào sẽ sớm kết thúc.Hình ảnh và video do bà Hạnh chia sẻ lên mạng xã hội Facebook trong cùng ngày cho hay nhóm biểu tình gồm bản thân bà, cùng với các nhà hoạt động khác là Lê Hoàng, Bùi Tiến Hưng, Thảo Teresa, Hồng Thái Hoàng và bạn bè.Họ đứng trước cơ quan đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc, giơ các biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh đòi Trung Quốc rút khỏi Bãi Tư Chính, lên án nước này tập trận gần quần đảo Hoàng Sa, đồng thời yêu cầu chính phủ Việt Nam kiện Trung Quốc tại tòa quốc tế.Các đoạn video cho thấy những người biểu tình hô đến lạc cả giọng những lời phản đối:“Đả đảo Trung Quốc gây hấn. Đả đảo Trung Quốc xâm lược Bãi Tư Chính của Việt Nam. Đả đảo Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam. Đả đảo hữu hảo với giặc Tàu. Trung Quốc cút khỏi Biển Đông. Hoàng Sa – Việt Nam. Trường Sa – Việt Nam”.Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói với VOA rằng cuộc biểu tình được tổ chức “một cách bất ngờ” nên phải sau 15 phút kể từ khi họ bắt đầu mới thấy các nhân viên công an Hà Nội xuất hiện. Một số người dân đi đường đã dừng xe, mượn biểu ngữ của các nhà hoạt động, cùng giơ biểu ngữ và hô theo, bà Hạnh kể lại.Phía nhà chức trách không có động thái can thiệp, cuộc biểu tình diễn ra khoảng 30 phút từ đầu đến cuối, sau đó các nhà hoạt động tự ra về.Tuy nhiên, một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 6 tháng 8 cho biết rằng công an đã giải tán cuộc biểu tình chống TQ ở Hà Nội. Bản tin RFA viết như sau.Lực lượng công an xuất hiện và yêu cầu nhóm 10 nhà hoạt động thuộc nhóm NO-U biểu tình trước Đại sứ Quán Trung Quốc ở Hà Nội hôm 6 tháng 8 để phản đối việc Bắc Kinh tiến hành hoạt động thăm dò trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.Sự việc diễn ra trong vòng 20 phút trưa ngày 6/8/2019, không có hành động bắt bớ nào đến từ lực lượng an ninh diễn ra như thường thấy.Tin từ trong nước cũng như của hãng Reuters loan đi thì vào giờ gần trưa ngày 6/8/2019, một số người dân bao gồm các nhà hoạt động dân sự tiến hành căng băng rôn, hô khẩu hiệu chống Bắc Kinh ngay trước Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội.Băng rôn có nội dung cụ thể "Yêu cầu chính phủ Việt Nam nộp đơn kiện Trung Quốc lên tòa quốc tế". Ngoài ra những người tham gia biểu tình hô vang các khẩu hiệu: "Hoàng Sa, Việt Nam! Trường Sa, Việt Nam! Đả đảo Trung Quốc xâm lược Bãi Tư Chính!"...Trong hinh, khoảng 10 nhà hoạt động biểu tình về vụ Bãi Tư Chính ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, 6/8/2019 (nguồn ảnh: Facebook Lê Hoàng)