12,000 Cảnh Sát TC Tập Trận Răn Đe Biểu Tình Hồng Kông; TC: Chính Quyền, Cảnh sát Hong Kong Đủ Khả Năng Bảo Vệ Trật TựBEIJING - Vụ trưởng Macau/Hong Kong, viên chức cấp Bộ của chính quyền Trung Cộng, họp báo ngày 6-8, tuyên bố: trung ương tin tưởng chính quyền và cảnh sát đặc khu có đủ khả năng bảo đảm an ninh trật tự.Cùng họp báo với đặc khu trưởng Carrie Lam và ủy viên cảnh sát, vụ trưởng nhấn mạnh: trung ương hậu thuẫn ổn định và thịnh vượng tại đặc khu, không cho phép các hành động tấn công nguyên tắc “1 xứ sở 2 thể chế” tiếp diễn mà không bị trừng trị”. Câu hỏi của NBC về khả năng loại bỏ vũ lực và cam kết không dùng vũ lực đã không được trả lời.Cũng tại Hong Kong, lực lượng an ninh Trung Cộng phổ biến hình ảnh diễn tập đàn áp biểu tình trên đường phố.Hơn 12,000 cảnh sát chống bạo động tập trung tại thành phố Shanzhen (Gangdong).Cảnh sát Shenzhen loan báo bằng trang mạng Weibo : đây là 1 phần trong các chuẩn bị lễ quốc khánh 1-10 hàng năm.Mục tiêu của diễn tập là chuẩn bị an ninh, duy trì an ninh chính trị và ổn định xã hội.Phóng viên Hong Kong cho hay: cảnh sát chống bạo động cầm khiên, gậy đối đầu đám đông ăn mặc tương tự người biểu tình Hong Kong.