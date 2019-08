Biểu Tình Chống Thù Trong Giặc Ngoài

Một số ít người Việt trong nước vì không muốn lòng yêu nước ‘bị lợi dụng’ nên tuyên bố không biểu tình chống TQ nhơn vụ TC cho giàn khoan Hải Dương 8 vào Bãi Tư Chính thăm dò, khai thác dàu khí thuộc vùng đặc quyền kinh tế VN? Một số đài phát thanh ngoai quốc như BBC và RFA và một số trang mạng xã hội đưa tin này và mở hội luận. Thử phân tích xem biểu tình để tỏ nội lực nhân dân VN chống thù trong là VC và giặc ngoài là TC hay không; biểu tình để lòng yêu nước bị lợi dụng, chọn lựa nào có lợi cho cuộc đấu tranh của người dân VN...Biến cố Bãi Tư Chính hiên thời là một biến cố lớn không thua gì lúc TC đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2014. Nhớ như năm 2014 TC cho giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) mà chúng gọi là hàng không mẫu hạm khai thác dầu khí vào vùng biển VN, chánh phủ của Thủ Tướng Nguyên Tấn Dũng phản ứng ngon lành. TC dùng trên 80 tàu bao bọc xung quanh giàn khoan HD 981 xâm nhập VN trái phép này. TC dùng 9 loại tàu khác nhau kể cả tàu phòng chống hoả tiễn, tàu tuần tiễu săn ngầm” để bảo vệ giàn khoan giá 1 tỷ Đô la này. Nhưng sáng ngày 13/5, 3 tàu cảnh sát biển và một số tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn len lỏi vào được bên trong vòng bảo vệ của TC, phá đội hình bảo vệ của TC. Phía VN chỉ có một tàu 4032 của Cảnh sát Biển Việt Nam bị đâm móp thôi, không một chiến sĩ nào thương vong. Phản ứng mạnh của VN được quốc tế ủng hộ, và dân chúng VN thừa thắng xông lên.Còn dân chúng VN trong nước ngày 13/5, chỉ vài chục công nhân VN ở Bình Dương, quê hương của Cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn minh Triết, tổ chức lãng công, biểu tình chống TC. Thế là hàng hai chục ngàn công nhân trong khu kỹ nghệ Bình Dương và Đồng Nai nhất tề nổi dậy trả thù TQ xâm lược, đốt cháy rụi mười mấy cơ xưởng, đập phá máy móc, xe cộ của bất cứ hãng nào bảng hiệu bằng tiếng Tàu hay chữ na ná, thiệt hại hàng trăm triệu Đô la.Và ở Miền Bắc cũng vậy, ngày 14/05, công nhân khu kỹ nghệ Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh nổi dậy tấn công vào các cơ sở doanh nghiệp của người TC, đập phá, đốt rụi, có người đổ máu. Các cơ sở không phải của TC cũng nhảy nhổm, để tránh hiểu lầm, các công ty Đại Hàn trương bản đây là cơ sở Đại Hàn, Đài Loan cũng thế. Hàng ngàn người TQ cả Đài Loan không cần thiết chạy về nước. TC tố cáo CSVN đứng sau các vụ. TC đưa tàu qua rước công nhân TQ về.Và khắp nước nhứt là tại các thành phố lớn, dân chúng tẩy chay, xua đuổi TQ. Một số nhà hàng, nhà ngủ từ chối nhận khách người Tàu. Một số lớn bạn hàng bán sỉ, lẻ và người buôn gánh bán bưng không bán hàng TC. Sứ quán TC lo sợ kêu gọi người TQ tránh ra khỏi nhà không cần thiết. Đài VOA tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ, báo New York Time lớn nhứt Mỹ đưa nhiều thông tin nghi luận dân VN chống quân Tàu Cộng..Còn hiện thời kỳ này Bộ Ngoại giao CSVN lên tiếng từ yếu tới mạnh. Chính Phó Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng Phạm Binh Minh chỉ mặt, gọi tên chống TC ở Hôi Nghị ASEAN ở Thái Lan. Sau 10 ngày im lặng, trong có lợi ‘Báo đài’ của CSVN bắt đầu thả ga chống TC. Mỹ từ Hành pháp đến Lập pháp cũng phản đối TC mạnh.Nhưng trong cả chế độ CSVN, chỉ có ít người ở Saigon cầm biểu ngữ chống TC. Kỳ dư chưa thấy dân chúng VN biểu tình . Còn một số nhà tranh đấu thì lên tiếng không biểu tình vì không muốn lòng yêu nước ‘bị lợi dụng’.Thiết nghĩ đất nước là của nhân dân, quan chỉ nhứt thời dân mới vạn đại. Giặc ngoài là TC đang chiếm trủng dầu lớn nhứt tại Bãi Tư Chính ở Biển Đông. Còn thù trong là CSVN đang phản đối chiếu lệ, không có hành động cụ thể giữ biển, giữ đảo nào ngoài những lời phản đối suông, chiếu lệ bay theo gió. Mà lo ngại biểu tình chống TC xâm lược lòng yêu nước có thể bi lợi dụng; thì số phận của quốc gia dân tộc VN đi về đâu.Thiết nghĩ nếu thực hiện một loạt biểu tình khắp nước chứng tỏ nội lực dân tộc VN, quyết tâm chống đối TC và VC, thì TC sẽ lo ngại và rút giàn khoan như hồi năm 2014. Và phần chắc quốc tế nhứt là Mỹ sẽ giúp chống TC mạnh hơn.Như phong trào chống dự luật Đặc Khu, và luật An Ninh Mạng, như hôm Chủ Nhựt 17/7/2018 (giờ VN) dân chúng biểu tình với hàng chục ngàn xe gắn máy, mỗi xe hai người, cầm bích chương, biểu ngữ, hô khẩu hiệu không cho TC mướn đất dù một ngày, chạy trên các đường huyết mạch của thành phố Saigon đến bùng binh Hoàng văn Thụ, làm tắc nghẽn đường vào ra phi trường lớn nhứt VN là Tân sơn Nhứt. Cảnh sát Saigon cũng kính phục đồng bào làm cái chuyện người dân Việt phải làm, trong đó có cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng hương, đồng bào của cảnh sát đang chống Đảng Nhà Nước buôn dân bán nước, nên cảnh sát đứng sát lề, nhìn đoàn người biểu tình bằng xe gắn máy với tâm phục thể hiện qua đôi mắt, cửa sổ của tâm hồn.Nêu dân chúng VN bất động giặc ngoài TC thấy VN không có nội lực dân tộc, thi họ sẽ làm tới, Mỹ không có ly do giup VN. Nội lực dân tộc là điều kiện cần và đủ , là thế tất thắng của quốc gia dân tộc VN qua 11 lần đánh đuổi quân Tàu xâm lược VN.Chống TC là chống Việt Cộng vì VC là thái thú của TC ở VN. 90% biển đảo của VN, TC xâm chiếm dễ dàng là do CSVN thông đồng để cho TC chiếm cứ. TC là ngoại xâm là giặc ngoài, CSVN là thù trong gia nô cho TC.Vì không tin CSVN, vi e ngại lòng yêu nước bị lợi dụng mà bất động là vô tình làm lợi cho thù trong và giặc ngoài tự tung tự tác lũng đoạn đất nước nhà VN.Chánh nghĩa chống VC thông đồng với TC để cho TC chiếm 90% Biển Đông và gần hết hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa của VN là chánh nghĩa giúp cho dân chúng VN tranh đấu, chiến đấu chống Cộng sản Việt Nam là thù trong và chống Cộng sản Trung Quốc là giặc ngoài. Chống mạnh mẽ, chống liên tục, người này ngã, người kia đứng lên, coi việc vào tù ra khám là một cơ hội rút kinh nghiệm cho sự nghiệp đấu tranh điêu luyện hơn. Thế hệ đi trước hướng dẫn cho thế hệ sau, cùng một niềm tin, đời ta không hoàn thành, thì có đời sau tiếp nối./.(VA)