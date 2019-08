Barneys New York Phá Sản, Đóng 15 Tiệm

Hệ thống cửa hàng bán đồ sang trọng Barneys New York đã khai phá sản Chương 11 để bảo vệ tài sản và sẽ đóng 15 trong số 22 cửa tiệm của họ, theo nhà bán lẻ này thông báo cho biết hôm Thứ Ba. Các địa điểm sẽ bị đóng gồm tại Chicago, Las Vegas, và Seattle, 5 cửa hàng nhỏ và 7 cửa hàng Barneys Warehouse, theo công ty cho biết. 5 địa điểm còn mở cửa gồm, 2 tại New York (Madison Avenue và Downtown New York City), 2 tại California (Beverly Hills và San Francisco) và cửa hàng Boston tại Copley Place.