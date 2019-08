Đầu Tư, Cà Phê, Mưa Lốc, Du Lịch

Tiền từ Hoa Lục đổ vào Việt Nam ào ạt… đầu tư tăng vọt từ TQ chắc chắn là điều quan ngại cho tương lai.Báo Dân Trí kể: Tổng cục Thống kê cho biết, trong 7 tháng qua , các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ lượng vốn hơn 1,78 tỷ USD vào Việt Nam, đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, chiếm khoảng 21% tổng vốn đăng ký của cả nước.Tuy nhiên, nếu cộng cả vốn từ lãnh thổ Đài Loan 359 triệu USD và Đặc khu hành chính Hồng Kông (991 triệu USD), vốn của các nhà đầu tư liên quan đến Trung Quốc là 3,1 tỷ USD, gấp 2 lần vốn của các nhà đầu tư Hàn Quốc, gấp gần 3 lần vốn nhà đầu tư Nhật Bản và hơn 4 lần so với các nhà đầu tư Singapore - những đối tác luôn có lượng vốn đổ vào Việt Nam rất nhiều thời gian trước đây.Bản tin VOV kể: Xuất cảng cà phê trong 6 tháng năm 2019 giảm cả về lượng và kim ngạch, chỉ đạt 1,57 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước xuất cảng 919.038 tấn cà phê, thu về gần 1,57 tỷ USD, giá trung bình 1.706 USD/tấn, giảm cả về lượng, về kim ngạch và giảm về giá so với cùng kỳ năm 2018.Đức là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cà phê của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, chiếm trên 14,8% trong tổng lượng cà phê xuất cảng của cả nước đạt 136.180 tấn, tương đương 214,4 triệu USD, giá 1.574,4 USD/tấn, giảm hơn 13% về kim ngạch và về giá so với cùng kỳ năm 2018.VietnamNet kể: Mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua các tỉnh ở miền Tây vào ngày 3/8, đã giật sập, tốc mái, nước ngập gần 1.000 căn nhà, gây thiệt hại lớn.Báo Người Lao Động kể: 81,6% người tham gia khảo sát được hỏi đã từng hoặc đang dự định cho một chuyến đi du lịch tới Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... Đây là kết quả khảo sát về xu hướng đi du lịch nước ngoài của khách Việt 2019, do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và quản lý điểm đến Outbox (Outbox Consulting) vừa công bố.Số lượng khách Việt Nam đi du lịch quốc tế (outbound) luôn đạt mức tăng trưởng từ 10-15%/năm. Khảo sát dẫn thống kê từ ASEAN Travel 2018 cho thấy nếu năm 2012 Việt Nam có khoảng 4,8 triệu lượt khách Việt đi du lịch nước ngoài, thì đến năm 2018 con số này đã gần gấp đôi lên 8,6 triệu lượt.Báo Sao Star kể: Tối hôm 3/8/2019, đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019) đã diễn ra thành công tại thành phố Đà Nẵng. Vượt qua những đối thủ nặng kí, vương miên hoa hậu đã gọi tên Lương Thuỳ Linh người đẹp sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng.Ngay sau khi trở thành chủ nhân của chiếc vương miện 3 tỷ đồng, Lương Thùy Linh sẽ là đại diện Việt Nam tại Miss World 2019 diễn ra vào tháng 12 tại London, Anh. Như vậy, Thùy Linh sẽ có thời gian 3 tháng để chuẩn bị hành trang, rèn luyện mọi kỹ năng để tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc lớn và lâu đời nhất - Hoa hậu Thế giới.Báo Thanh Niên kể: Ngày 3.8, cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) muốn được ngắm nhìn Sài Gòn khi còn vắng xe cộ nhưng lại có một trải nghiệm... ngỡ ngàng khi “phải” trả 2,9 triệu đồng cho một cuốc xích lô 5 phút. Dù vậy khi trả lời Thanh Niên, cụ vẫn luôn miệng nói xin lỗi vì không hỏi giá trước....anh xích lô chỉ thả cụ gần khách sạn, cụ rút bóp ra, lấy 1 tờ 500 ngàn đồng đưa cho anh này thì anh này… tỏ ý đòi thêm. Cụ cũng đồng ý, nhưng người già tay chân chậm chạp, chưa kịp lấy thêm tiền thì anh xích lô thò tay vào bóp cụ, lấy hết 5 tờ 500 ngàn và 2 tờ 200 ngàn của cụ rồi bỏ đi. Khi kể lại với PV Thanh Niên, cụ còn cho xem cuốn nhật ký đi du lịch của cụ, vẽ ra đoạn đường đi xích lô và ghi chi phí… 2,9 triệu đồng.Bản tin Zing kể: Hầu hết ngân hàng đang mở rộng quy mô và tuyển thêm nhân viên nhưng một số lại cắt giảm nhân sự, thậm chí, có nơi giảm gần 2.000 người sau nửa năm. Nửa đầu năm 2019 đang chứng kiến những biến động trong kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng, đặc biệt là tại các ngân hàng mẹ.Khác với mọi năm, thống kê tại 20 ngân hàng đã công bố báo cái tài chính bán niên năm nay có tới 6 ngân hàng bị sụt giảm lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận của ngân hàng mẹ VPBank kỳ này đã giảm hơn 2.000 tỷ đồng (36%), đạt 3.626 tỷ đồng trước thuế. Đây cũng là ngân hàng có kết quả lợi nhuận trước thuế giảm mạnh nhất nửa đầu năm qua.Hàng trăm giáo viên ở Hà Nội có nguy cơ mất việc… Bản tin VTC ghi lời UBND huyện Sóc Sơn cho rằng 256 giáo viên hợp đồng trong danh sách kèm đơn kiến nghị đều không đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách. Lo lắng trước kỳ thi tuyển dụng viên chức sắp tới, 256 giáo viên hợp đồng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) viết đơn kêu cứu, vì cho rằng họ sẽ gặp bất lợi với các sinh viên còn trẻ, với những chương trình đào tạo mới.Báo CAND kể: Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, hiện nay, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đang tiếp tục tăng. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7- 2019 đạt 1.315.792 lượt, tăng 10,7% so với tháng 7- 2018. 7 tháng đầu năm 2019 khách quốc tế đến Việt Nam đạt 9.796.785 lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ cở vật chất kỹ thuật du lịch phát triển nhanh tại một số địa phương. Nhiều sản phẩm du lịch được bổ sung đa dạng tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch. Cả nước đã có 2.263 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 25.155 hướng dẫn viên du lịch...Báo Pháp Luật kể: hàng hóa xuất xứ từ thị trường Mỹ nhập cảng vào Việt Nam sáu tháng đầu năm 2019 tăng mạnh 19% so với cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 6,9 tỉ USD.Sáu tháng đầu năm 2019 có tới 14 nhóm hàng nhập cảng đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên. Nhập cảng máy vi tính, điện tử từ Mỹ tăng rất mạnh 49% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 2,2 tỉ USD - dẫn đầu trong số các nhóm hàng nhập cảng từ Mỹ, chiếm 32% trong tổng kim ngạch. Các nhóm hàng tăng mạnh như nhập cảng ô tô nguyên chiếc từ Mỹ tăng tới 107%, đạt trên 24 triệu USD; linh kiện, phụ tùng ô tô cũng tăng 95%, đạt 8,8 triệu USD.Báo Tin Tức kể: Việt Nam hiện có gần 21.000 lưu học sinh nước ngoài theo học các chương trình đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh. Trong đó, khoảng 4.000 lưu học sinh theo diện Hiệp định Chính phủ.Báo Đồng Nai kể: Thông tin từ Sở Công thương cho hay kim ngạch xuất cảng hàng dệt may trong tháng 7-2019 đạt gần 177 triệu USD, chiếm hơn 10% trong tổng kim ngạch xuất cảng của tỉnh. Xuất cảng dệt may trong tháng 7-2019 tăng nhẹ so với tháng trước đó. Nhưng trong tháng 7 vừa qua, có 6 thị trường xuất cảng dệt may lớn của Đồng Nai giảm mạnh từ 5-27% là: Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Campuchia, Hàn Quốc, Hà Lan. Tuy nhiên, do kim ngạch xuất cảng dệt may vào Hoa Kỳ, Indonesia, Thái Lan tăng cao đã bù lại.Nhịp Cầu Đầu Tư kể: Lần đầu tiên, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đã tăng hơn 24% và vượt ngưỡng 1 triệu lượt du khách trong quý 1/2019.Tính tới hết tháng 7/2019, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt trên 2,4 triệu lượt du khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện du khách Hàn Quốc chiếm tới 31,6% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.Petro Times kể về hội thảo “Định hướng xuất cảng, cơ hội và giải pháp cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay”, do Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam vừa tổ chức, ghi lời TS. Lê Đăng Doanh cảnh báo xuất cảng Việt Nam không nên tập trung vào 2 thị trường lớn đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thay vào đó hãy tìm kiếm những thị trường mới mẻ và tiềm năng hơn.“Về thị trường Hoa Kỳ, chúng ta không nên tăng cường xuất cảng quá nhiều. Vì nếu Hoa Kỳ mà nâng thuế lên, chúng ta sẽ không xuất cảng được nữa. Cho nên để tránh việc đó chúng ta nên tự kìm chế và tìm kiếm những thị trường khác. Còn đối với Trung Quốc, có những mặt hàng chúng ta tập trung quá nhiều, ví dụ như là rau quả chiếm tới 72% tổng xuất cảng của Việt Nam sang Trung Quốc. Nhưng gần đây Trung Quốc đã áp dụng những tiêu chí quốc tế rất là nghiệm ngặt, gây khó khăn trong việc xuất cảng của Việt Nam.”Báo Lao Động Trẻ kể: Công ty Jones Lang Lasalle (JLL) Việt Nam báo cáo cho thấy, giá thuê văn phòng tại TPSG trong quý II tiếp tục leo thang so với quý I. Cụ thể, so với quý trước, giá thuê cao ốc hạng A tăng 1,2% và tăng 4,8% so với cùng kỳ. Giá thuê hạng B tăng 4,9% so với quý trước và 7,5% so với cùng kỳ năm trước.Còn các tòa nhà hạng C tăng giá thuê 8,5% so với 12 tháng qua. Nguyên nhân được đưa ra là do nguồn cung ít trong khi có nhiều công ty thành lập mới khiến giá thuê văn phòng từ cao cấp cho đến bình dân tại TP.SG liên tục tăng cao.