Ra Mắt Sách Của Các Thiếu Nhi Thắng Giải Viết Sách Thiếu Nhi

Hình ảnh trong buổi ra mắt sách của các thiếu nhi thắng giải.(Photo VB)

Trung Tâm Tài Liệu Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á NRCAL: Ra Mắt Sách Của Các Thiếu Nhi Thắng Giải Viết Sách Thiếu NhiWESTMINSTER (VB) -- Buổi ra mắt sách của các thiếu nhi thắng giải cuộc thi Viết Sách Thiếu Nhi do Trung Tâm Tài Liệu Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á (NRCAL) tổ chức được diễn ra tại hội trường Nhật Báo Người Việt, trên đường Moran, thành phố Westminster, vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019, với sự tham dự của các vị dân cử, các vị giáo sư Việt-Mỹ, đại diện nhiều tổ chức văn hóa trong cộng đồng, các cơ quan truyền thông và các em thiếu nhi trúng giải cùng gia đình.Mở đầu chương trình, được điều hợp bởi MC Thụy Vy, là phần giới thiệu về Trung Tâm Tài Liệu Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á của Tiến Sĩ Đỗ Bằng Lăng, Phụ Tá Giám Đốc của NRCAL. TS Bằng Lăng cho biết NRCAL được thành lập với mục đích cải thiện khả năng dạy và học các ngôn ngữ Châu Á gồm tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Tàu, tiếng Khmer, và tiếng Nhật tại Hoa Kỳ. Cô cho biết thêm rằng dự án viết và in sách cho cộng đồng nhằm cung cấp thêm sách đọc cho các giáo viên, học sinh và phụ huynh.Trong phần giới thiệu dự án sách thiếu nhi, Giám Đốc Trung Tâm NRCAL Tiến Sĩ Natalie Trần cho biết rằng Trung Tâm tổ chức các cuộc thi nhằm tạo cơ hội cho các em viết. Các chủ đề do Trung Tâm đề nghị và các thí sinh tự chọn chủ đề phù hợp với lối sống của các em ở Mỹ để viết. Cô Natalie cũng cho biết rằng lần này là lần thứ hai Trung Tâm tổ chức ra mắt sách cho các em, lần đầu vào năm 2017. Cô nói mỗi đợt thi viết và ra sách phải mất 2 năm để chọn đề tài, viết, hiệu đính, vẽ minh họa, và đem đi in. Natalie cho biết rằng Trung Tâm NRCAL đã mướn các sinh viên học tại trường Đại Học California State University Fullerton vẽ minh họa cho các sách thiếu nhi. Cô nói rằng phí tổn làm ra một cuốn sách thiếu nhi là $20 cho mỗi cuốn, nhưng khi bán ra thì chỉ với giá $10 mỗi cuốn.Cô Natalie phát biểu rằng trước buổi ra mắt sách hôm nay cô đã đọc lại tất cả các sách của các em thiếu nhi viết và khi đọc kỹ lại thì cô đã đọc được những suy nghĩ của các em. Cô nói rằng những suy nghĩ đó rất ngây thơ, hoặc đôi khi là sự tỏ bày về những buồn vui của cá nhân và gia đình.Cử tọa tham dự buổi ra mắt sách cũng đã có cơ hội lắng nghe sự chia xẻ cảm nghĩ của 3 vị khách: Cô Đặng Hương của Trường Tiểu Học DeMille Elementary, Chủ Bút Nhật Báo Người Việt Ông Đỗ Quý Toàn, và cô Nguyễn Kim Ngân từ Viện Việt Học.Cô Đặng Hương từ Trường Tiểu Học DeMille Elementary nói rằng rất may mắn để có Trung Tâm Tài Liệu Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á vì tổ chức này đã giúp các em thiếu nhi viết sách tiếng Việt cho cộng đồng của chúng ta. Cô tin rằng trong tương sẽ còn có thêm nhiều sách tiếng Việt của các em thiếu nhi. Cô bày tỏ lòng cảm ơn đối với Trung Tâm và ban tổ chức đã làm nên những việc đầy ý nghĩa này. Cô mong các em thiếu nhi sẽ tiếp nối những gì ông cha đã dạy cho chúng ta.Trong phần phát biểu, ông Đỗ Quý Toàn nói rằng buổi ra mắt sách này khác với các buổi ra mắt sách trong cộng đồng vì phong cách trưng bày những tấm hình vẽ để triển lãm sách rất mới lạ và lôi cuốn người xem. Ông nói mai mốt mà ông có ra mắt sách thì sẽ nhờ các vị này giúp tổ chức như vầy. Ông Đỗ Qúy Toàn cho biết rằng năm xưa lúc ông lần đầu viết sách là vào khoảng hơn 20 tuổi. Nhưng bây giờ, đặc biệt với dự án thiếu nhi viết sách của TT NRCLA thì ở tuổi rất trẻ, có em chỉ mới 12 tuổi đã biết viết sách.Bà Nguyễn Kim Ngân của Viện Việt Học, trong phần phát biểu, nói rằng trong suốt 40 năm nay cộng đồng người Việt đã nỗ lực dạy tiếng Việt cho các con cháu tại nhà, tại các cơ sở tôn giáo và trường học. Bà nói không có lý do gì để không học tiếng mẹ đẻ, vì học tiếng mẹ đẻ là giữ gìn nền văn hóc dân tộc, và văn hóa dân tộc đóng góp cho sự phát triển của đất nước mà chúng ta đang sống.3 tác giả sách thiếu nhi là Bảo Trân, Nguyễn Evelyn Linh và Vệ Nhân đã lần lược trình bày về suy nghĩ và kinh nghiệm về việc viết sách.Tác giả thiếu nhi Bảo Trân, 10 tuổi, đoạt giải nhất năm 2017 với tác phẩm “Trận Đấu Ở San Diego,” kể rằng sở dĩ em viết về trận đấu này bởi vì đó là trận đấu lớn đầu tiên mà đội của em thắng.Tác giả thiếu nhi Evelyn Linh, 13 tuổi, đoạt giải nhì với tác phẩm “Đồng Hồ,” kể rằng gia đình em gồm 3 thế hệ đều ở chung trong một nhà và mỗi khi đi đâu đều đi chung. Cho nên ai cũng phải đúng giờ. Vì vậy trong nhà có nhiều đồng hồ.Trong cuộc trao đổi với phóng viên Việt Báo với gia đình của tác giả thiếu nhi Evelyn Linh Nguyễn trước khi chương trình chính thức bắt đầu, ba mẹ của Evelyn là ông Nguyễn Nam Trân và bà Huỳnh Trâm Anh, cho biết rằng em Evelyn đã học tiếng Việt được 5 năm. Em hiện đang học lớp 8 tại Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Bell Intermediate School. Em gái của Evelyn là bé Madeline Mai Nguyễn cũng đã tham dự cuộc thi viết sách thiếu nhi của Trung Tâm NRCAL, theo ba mẹ của Evelyn cho biết.Tác giả thiếu nhi Vệ Nhân, 17 tuổi, thắng giải nhất với tác phẩm “Chim Non Vào Đời,” cho biết trong sách này em kể lại cuộc hành trình của một chú chim non sắp rời xa mẹ với nỗi lo sợ, nhưng nhờ mẹ làm gương mà có được sự mạnh dạng.Nói về công việc vẽ minh họa cho các sách thiếu nhi, sinh viên Leah Metters, một trong những người vẽ minh họa cho các cuốn sách “Gia Đình Họ Lê,” “Sự Hy Sinh Của Gia Đình,” “Phái Nam Phái Nữ,” “Trận Đấu Ở San Diego,” cho biết trước khi vẽ minh họa cô đã được người khác dịch sang tiếng Anh tác phẩm và khi hiểu được nội dung cuốn sách cô mới bắt đầu vẽ.12 tác giả thiếu nhi đã trúng giải như sau:- Jaclynn Bảo Trân La, Giải Nhất, với tác phẩm “Trận Đấu Ở San Diego.”- Vy Theo Nguyễn, Giải Nhất, với tác phẩm “Phái Nam Phái Nữ.”- Nhân Vệ, Giải Nhất, với tác phẩm “Chim Non Vào Đời.”- Khánh Ngô, Giải Nhất, với tác phẩm “Lúc-Ki.”- Ryan Minh Huy Hồ, Giải Nhì, với tác phẩm “Gia Đình Đi Nghỉ Hè.”- Evelyn Nguyễn, Giải Nhì, với tác phẩm “Đồng Hồ.”- Susan Lê, Giải Nhì, với tác phẩm “Gia Đình Họ Lê.”- Hoàng Nguyễn, Giải Nhì, với tác phẩm “Món Quà Bất Ngờ.”- Hoàng Linh Châu Phan, Giải Ba, với tác phẩm “Sự Hy Sinh Từ Gia Đình.”- Emma Trịnh, Giải Ba, với tác phẩm “Sinh Nhật Của Em.”- Nhi Ngô, Giải Ba, với tác phẩm “Ba Cái Răng.”- Trương Đăng Dương, Giải Ba, với tác phẩm “Bữa Cơm Của Ngoại.”