Sài Gòn: 1 Việt Kiều Mỹ Mở Quán Bar Bán Ma Túy Bị Bắt

SÀI GÒN -- Việt kiều Mỹ có tên Lê Văn Tiến về Sài Gòn mở quán bar và tổ chức bán ma túy đã bị công an CSVN bắt giam và truy tố hôm 5 tháng 8, theo bản tin của báo mạng Công An VN hôm 5 tháng 8 cho biết.Bản tin Công An viết như sau.Để lôi kéo khách đến quán bar, Lê Văn Tiến đã “bật đèn xanh” cho nhân viên bán ma túy cho dân chơi, biến nơi đây thành “bãi đáp” của những dân ghiền… đi bay!Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiến (63 tuổi, Việt kiều Mỹ), chủ quán bar 030X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1) cùng 15 người liên quan về hành vi “Chứa chấp, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.Trước đó như Báo CATP đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 24-7, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an quận 1 bất ngờ đồng loạt ập vào kiểm tra hành chính tụ điểm ăn chơi trên.Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar có khoảng gần 300 người đang điên cuồng nhảy nhót. Phát hiện thấy công an, nhiều dân chơi nháo nhào phi tang ma túy xuống sàn.Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an bắt quả tang 2 “dân chơi” tàng trữ một lượng lớn ma túy chưa sử dụng hết đang cất dấu trong ví. Ngoài ra, một nhân viên chăm sóc khách hàng và 1 nữ PR tàng trữ ma túy trong người cũng bị cơ quan công an lập biên bản bắt quả tang.Chưa kể một lượng lớn ma túy khác bị dân chơi vứt vương vãi dưới sàn nhà. Đáng chú ý, kiểm tra hộc tủ đồ cá nhân của một nhân viên quán bar tên Trí, cơ quan công an thu được rất nhiều ma túy.Cuối buổi kiểm tra, gần 300 người gồm cả nhân viên và khách đến chơi có biểu hiện phê ma túy bị cơ quan công an mời về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Qua sàng lọc, cơ quan công an phát hiện có 102 người có kết quả dương tính với các chất ma túy.Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định Lê Văn Tiến – chủ quán bar 030X8 là người đã “bật đèn xanh” cho nhân viên cũng như dân chơi sử dụng ma túy trên quán bar.Cụ thể, trong nhiều cuộc họp, Tiến đã truyền đạt cho nhân viên khi thấy khách sử dụng ma túy thì chỉ cần “nhắc khéo” khách chú ý sử dụng kín đáo một chút. Không những vậy, khi biết một số nhân viên của quán bar này tàng trữ ma túy để bán cho “dân chơi”, ông Tiến không ngăn cấm mà còn “bật đèn xanh” cho nhân viên phải khéo léo để tránh bị công an phát hiện.Khám xét nơi ở của ông Lê Văn Tiến, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều ma túy. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Đây là lần đầu tiên một chủ cơ sở kinh doanh ở TP.HCM bị bắt giữ vì để khách thác loạn ma túy trên quán bar.