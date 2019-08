80 Tàu TQ Vào Bãi Tư Chính Bắn Súng Nước, tông Tàu Hải Giám VN ; GS Carl Thayer: Mỹ Sẽ Không Ép Buộc TQ Ra Khỏi Bãi Tư ChínhBIỂN ĐÔNG -- Tình hình Biển Đông đặc biệt ở Bãi Tư Chính ngày càng căng thẳng khi Trung Cộng không những không rút tàu khảo sát ra khỏi Bãi Tư Chính mà còn đưa thêm tàu hải giám vào để thị uy CSVN, mà theo GS Thayer thì có tới 80 tàu TQ hiện đang ở trong khu vực này, và Mỹ sẽ không thúc ép TQ rút khỏi nơi đây, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 4 và 6 tháng 8.Bản tin VOA hôm 6 tháng 8 viết như sau.Trong lúc Việt Nam đang vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vụ đối đầu với Bắc Kinh ở Bãi Tư Chính trên Biển Đông thì Giáo sư Carl Thayer của Học Viện Quốc phòng Úc nhận định rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào vụ tranh chấp này.Cho tới thời điểm này, Mỹ là nước duy nhất lên tiếng chỉ trích Trung Quốc "bắt nạn" Việt Nam về hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông ngay sau khi Hà Nội lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình hôm 19/7.Tin cho hay Trung Quốc đã cử một tàu khảo sát được nhiều tàu hải cảnh hộ tống tới khu vực Bãi Tư Chính từ ngày 3/7 và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội trong những tuần qua liên tiếp kêu gọi Trung Quốc hãy rút các tàu đó ra khỏi khu vực này.Ngoài Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một số các quan chức cấp cao trong chính phủ và quốc hội Mỹ đã lên án hành động của Trung Quốc trên Biển Đông, và bày tỏ ủng hộ đối với Việt Nam giữa lúc vụ đối đầu tại Bãi Tư Chính tiếp diễn.Trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Úc tham dự diễn đàn an ninh thường niên giữa Mỹ và Úc, "việc lên án Trung Quốc đã được đưa ra,” theo GS Thayer, người từng là thành viên cao cấp của Viện nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Hawaii.Cũng tại Úc hôm 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.Mặc dù vậy, theo GS Thayer, "Mỹ dưới thời (Tổng thống) Trump sẽ không ép (tàu) Trung Quốc phải ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.” Theo giải thích của Giáo sư Thayer, ngoài các đồng minh của Mỹ trong khu vực, như Thái Lan và Philippines, thì Mỹ sẽ không hành động để can thiệp.Trong một bản tin khác của VOA hôm 4 tháng 8 cho biết như sau.Năm nay Việt Nam có vẻ đã rút ra được kinh nghiệm. Theo một tài liệu được bộ Ngoại Giao Việt Nam chuẩn bị, Hà Nội đã sử dụng bốn kênh khác nhau – ngoại giao, an ninh, quốc phòng và Ban Đối ngoại Trung ương – để đưa ra hơn một chục văn bản phản đối, như công hàm gởi đến đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, bộ Ngoại Giao Trung Quốc ở Bắc Kinh và «các cơ quan hữu quan». Trong số những đòi hỏi của Việt Nam, có việc Trung Quốc «phải lập tức chấm dứt việc xâm phạm, và rút tất cả các tàu thăm dò, tàu hộ vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam».Đồng thời, «cơ quan chấp pháp trên biển của Việt Nam tiếp tục áp dụng một loạt biện pháp để thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp…» - theo một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao, khi kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.Cũng theo bộ Ngoại Giao, hôm 4/7 tàu Hải Dương Địa Chất (Haiyang Dizhi) 8 được một số tàu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc hộ tống, đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.Các tàu cảnh sát biển Việt Nam đã là mục tiêu các vụ tấn công bằng vòi rồng áp lực cao, và bị những tàu hải cảnh Trung Quốc lao đến tông vào mũi tàu «nhằm cưỡng ép tàu Việt Nam». Theo tài liệu của bộ Ngoại Giao Việt Nam, số lượng tàu Trung Quốc tham gia gây hấn vào lúc cao nhất lên đến 35 chiếc. Vào ngày 3/8, một nguồn tin riêng từ Việt Nam cho biết tổng số tàu Trung Quốc đủ loại đã vọt lên khoảng 80 chiếc !Trong khi tình hình ở Bãi Tư Chính đang căng thẳng như thế thì “TQ đã phong tỏa một phần Biển Đông để tập trận,” theo bản tin khác của Đài VOA cho biết hôm 5 tháng 8 như sau.Trung Quốc đã phong tỏa một phần Biển Đông trong tuần này để huấn luyện quân sự, theo hãng tin Mỹ AP.Bản tin của AP nói Cục Hải sự Trung Quốc mới đây thông báo nước này tiến hành tập trận trong cả ngày Chủ nhật 4/8 và nửa ngày thứ Ba 6/8 tại một khu vực gần những thực thể do Trung Quốc kiểm soát tại quần đảo Hoàng Sa.Các báo lớn ở Việt Nam, trong đó có Thanh Niên, VnExpress, đăng tin hôm 5/8 nói rằng Cục Hải sự Hải Nam của Trung Quốc “ngang nhiên đăng hai thông báo” trong cùng ngày với nội dung cho biết quân đội Trung Quốc “sẽ tiến hành tập trận ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ ngày 6-7/8”.Trước tình hình như thế Liên Âu đã bày tỏ lập trường ủng hộ Việt Nam chống lại TQ quân sự hóa Biển Đông, theo bản tin của Đài RFA cho biết hôm 5 tháng 8.Bản tin RFA viết như sau.Hoạt động quân sự hóa Biển Đông đang đe dọa hòa bình tại khu vực có tranh chấp giữa các bên.Đây là phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, bà Federica Mogherini, nhân chuyến thăm đến Hà Nội vào ngày 5 tháng 8. Hãng AFP loan tin cho biết bà Federica Mogherini nói rõ Liên Minh Châu Âu quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực Bỉển Đông.Cũng theo nguyên văn lời của bà Federica Mogherini thì hoạt động quân sự hóa chắc chắn không dẫn đến một môi trường hòa bình.Bà này nhắc lại ủng hộ của quyền tự do đi lại, tự do hàng không trên biển và ủng hộ tiến trình hoàn tất đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại Biển Đông (COC) và tôn trọng Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982.Ngoài ra, để đối phó với việc TQ ngày càng bành trướng thế lực tại Biển Đông và Thái Bình Dương, Mỹ đã đi bước trước bằng các “đàm phán an ninh với các đảo quốc Thái Bình Dương để kềm chế TQ,” theo bản tin của Đài VOA cho biết hôm 5 tháng 8.Bản tin VOA viết như sau.Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Hai 5/8 rằng Mỹ và ba đảo quốc ở Thái Bình Dương đã bắt đầu đàm phán để gia hạn một thỏa thuận an ninh sẽ giúp Washington chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng tăng trong khu vực.Theo các điều khoản của thỏa thuận có tên là Hiệp ước Liên kết Tự do, quân đội Hoa Kỳ có độc quyền đi vào không phận và hải phận của Liên bang Micronesia, Quần đảo Marshall và Palau. Đổi lại, các đảo nhỏ này nhận được hỗ trợ tài chính.“Hôm nay, tôi có mặt ở đây để xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ giúp quý vị bảo vệ chủ quyền, an ninh, quyền được sống trong tự do và hòa bình”, ông Pompeo nói với các phóng viên ở bang Pohnpei, một trong bốn thành viên của Liên bang Micronesia.“Tôi vui mừng thông báo rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc mở rộng các hiệp ước của chúng ta .... các hiệp ước này duy trì nền dân chủ chống lại những nỗ lực của Trung Quốc nhằm vẽ lại bản đồ Thái Bình Dương”, ngoại trưởng Mỹ nói thêm.Ông Pompeo, ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Micronesia, lên tiếng sau khi gặp các nhà lãnh đạo của Micronesia, Quần đảo Marshall và Palau.Ba tiểu quốc ở Thái Bình Dương có tầm quan trọng chiến lược lớn hơn trong những năm gần đây do Trung Quốc ráo riết gây ảnh hưởng ở khu vực.Thỏa thuận hiện nay sẽ hết hạn vào năm 2024, và bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc.