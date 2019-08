Trump Hô Hào Sưu Tra An Ninh Người Mua Súng; Trump Từng Rút Đề Nghị Ngăn Người Tâm Thần Mua SúngWASHINGTON - Tiếp theo 2 vụ nổ súng tàn sát trong 24 giờ hôm cuối tuần, TT Trump hô hào thông qua luật về sưu tra an ninh người mua súng.Tại 1 cửa hàng Walmart ở El Paso (Texas) hôm Thứ Bảy 3 tháng 8, 22 người bị bắn chết bởi động lực được tin là hiềm khích chủng tộc. (Tin mới nhận có thêm 2 nạn nhân trúng đạn tại El Paso tắt thở trong bệnh viện). 13 giờ sau, 1 tay súng khác bắn chết 9 người tại Dayton (Ohio). Hàng chục người bị thương trong 2 vụ này.Trong hàng loạt twitter sáng Thứ Hai 5 tháng 8, ông Trump không trả lời các đả kích chống lại các phát bỉểu chống di dân và kỳ thị của ông. Thay vào đó, ông quy trách nhiệm truyền thông về an ninh và an toàn. Ông nói “TinVịt góp phần thổi phần bất bình, và giận dữ đã phát sinh từ nhiều năm”. Ông tuyên bố tại Bạch Ốc cũng giống như những vụ thảm sát súng trước đó: bệnh tâm thần và lòng hận thù là thủ phạm bóp cò súng, chứ súng không giết người.NBC nhắc lại: năm 2017, chính ông Trump âm thầm rút lại điều luật của Obanma, gây khó khăn với người mua súng có bệnh tâm thần. Nhà báo ghi: Hạ Viện và Thượng Viện cùng do phe CH kiểm soát vào thời gian ấy, thông qua đề luật HJ.Res 40. Hội Súng Trường Quốc Gia NRA nhanh chóng hoan nghênh. Tác giả của đề luật là dân biểu CH Sam Johnson của Texas đã nghỉ hưu từ cuối năm 2018. TT Obama yêu cầu kiểm tra người mua súng có bệnh tâm thần tiếp theo vụ nổ súng tàn sát tại trường Sandy Hook năm 2012.Lập Pháp đang nghỉ hè, không trở lại họp trước Tháng 9. Bạo động súng sẽ là đề tài vận động tranh cử trong lúc phe DC chuẩn bị giành lại quyền kiểm soát Thượng Viện và Bạch Ốc qua tổng tuyển cử 2020.Hồ sơ của Gun Violence Archive cho hay: 7 tháng qua ghi nhận trên 250 vụ nổ súng tàn sát (định nghĩa của nổ súng tàn sát là khi ít nhất 4 người chết).Trong lên tiếng sáng thứ Hai, TT Trump lần đầu tiên đã lên tiếng kêu gọi “toàn quốc hãy đoàn kết, phải lên án khuynh hướng kỳ thị, bè phái và da trắng độc tôn” – ông cũng quy trách bệnh tâm thần và trò chơi video game kich động bạo lực.Truyền thông thế giới báo động cơ nguy nổi dậy của phong trào cực hữu tại Hoa Kỳ gồm thành phần độc tôn da trắng chủ trương bạo động.Tại thủ đô Trung Cộng, hàng tựa lớn trên báo “Nhân Dân” là “bóng ma thượng tôn da trắng tái xuất hiện”. Mục ý kiến của báo Anh-ngữ Global Times nhắc nhở “tội ác hiềm thù tại Hoa Kỳ tăng trong vài năm gần đây”. Chính quyền Beijing không bình luận, nhưng 1 khuyến cáo du lịch phổ biến trong Tháng 6 là cảnh giác về nổ súng tàn sát tại Hoa Kỳ.Tại thủ đô Ai Cập, báo Al Ahram đưa tin “khủng bố da trắng tấn công tại Hoa Kỳ” và ghi là có liên quan với các phát biểu kỳ thị của TT Trump. Báo Sydney Morning Herald tại Australia viết “khủng hoảng của chủ nghĩa cực hữu khủng bố” Tại Đức, báo Frankfurter Rundschau ghi nhận 1 phần trách nhiệm thuộc về ông Trump.