Người Già Mỹ Nhậu Nhẹt Say Sưa Ngày Càng Nhiều

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người già ở Mỹ nhậu nhẹt say sưa.





Một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 31/07 trên tạp chí American Geriatrics Society, cho biết hơn 10% người cao niên Mỹ say sưa. Nghiên cứu cho biết thành phần say sưa có độ tuổi từ 65 trở lên đa phần là đàn ông. Và họ còn dùng cả thuốc lá và cần sa nữa!





Theo định nghĩa, “nhậu say sưa” là từ 5 ly (5 chai bia hoặc tương đương) trở lên đối với đàn ông, và từ 4 ly trở lên đối với phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy thói quen say sưa có tác hại lớn hơn đối với người già, dễ đưa đến những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nghiên cứu cho biết khoảng 70% những người cao niên vào bệnh viện, và khoảng 50% trong các viện dưỡng lão là có vấn đề sức khỏe liên quan đến rượu bia.



Dr.Tara Narula đã nói chuyện trên CBS This Morning vào hôm Thứ Tư 31/07 rằng, trước đây hình ảnh nhậu say sưa hay liên kết với người lớn trẻ tuổi, hoặc giới sinh viên. Nhưng hiện nay khuynh hướng này trong người gia đang gia tăng. Hiện nay, khoảng 10.6% người cao niên Mỹ là người “nhậu say sưa”. Trong thập niên trước, con số này là vào khoảng 7-9%. Và họ bị ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn so với người trẻ. Nhiều người trong số họ đang mắc những căn bệnh mãn tính. 24% trong số họ bị các chứng tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim mạch... Việc say sưa sẽ làm trầm trọng thêm những căn bệnh này, và phát sinh thêm những vấn đề mới, thí dụ như viêm tụy, viêm dạ dày, và một vài chứng ung thư. Đó là chưa kể đến nguy cơ bị chấn thương do tai nạn, té ngã do mất thăng bằng...





Theo Dr. Narula, người cao niên không nên uống ba ly một ngày. Để giảm thiểu rủi ro, nam giới chỉ nên uống tối đa 2 ly, còn nữ giới là 1 ly một ngày.