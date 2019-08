Nói Láo Là Công Tác Đảng CS

Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn văn Thiệu, một lãnh đạo quốc gia kiên trì chống CS có một câu để đời “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”.Thực vậy, Chủ Tịch Đảng, Nhà Nước TC Tập Cận Bình một người thống trị cả 1 tỷ 400 triệu người bi trị ở Trung Quốc cũng nói láo. Ông nói láo cả với Tổng Thống Obama của Mỹ đệ nhứt siêu cương thế giới. Ô. Bình nói láo tại Vườn Hồng trong khuôn viên Toà Bạch Ôc, răng TQ sẽ không quân sự hoá Biên Đông. Nhưng Ông Bình quân sự hoá hầu hết các đảo, bãi đá ở Biển Đông của VN. Nhân dân và chánh quyền cả thế giới đều biết. Và cho đến bây giờ Đảng và Nhà Nước TC vẫn tiệp tục còn nói láo về Biển Đông.Thật không khó hiểu. CS ăn quen món nói láo nên nhịn không quen. CS nói chung nói lao đã quá quen, nói láo đã thành bản chất, bản tánh thứ hai của con người CS rồi. Và người CS biến nó thành nghề, tập tục nói láo trong giao tế nhân su trong tiêp nhân sự, trong tuyên truyền, trong ngoại giao, giao ước quốc sự, v.v... Đảng CS, đảng viên CS Người CS coi đó là công tác đảng, như ‘ pháp lịnh đảng, đảng viên, tổ chức đảng và nhà nước phải làm.Dân chúng VN, cá nhân nào mơ ban ngày, tinh thần hoang tưởng mới nghe theo CS. Nghe theo CS, nói theo CS là hạ thấp nhân vị, uy tin của minh. Chanh quyên nào nghe CS sẽ thất quốc sa bang, mất nước là mất tất cả.Theo sách Tàu, vũ trụ này có tam tài, thiên, địa nhân, thì CS Trung Quốc láo tất cả. CS láo Trời, láo đất, và láo tri thức và lương tri của cá nhân con người. Vì nói láo là công tác của Đảng, do đảng dạy bảo, thuần hoá, bằng phản ứng có điều kiện theo thí nghiêm của Pavlov, gõ chuông và giơ ra miếng thịt bò, nước cương toan bao tử của con chó tiết ra. Làm nhiều lần rồi sau đó chỉ gõ chuông mà không giơ thịt bò ra, nước cương toan bao tử của con chó cũng vẫn tiết ra.Về Biển Đông, TC cũng láo thiên, láo địa, láo người. Theo RFI ngày 22-07-2019 phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, ngày 22/07/2019 nói Mỹ "ly gián" Trung Quốc và các nước trong vùng Đông Nam Á qua việc Washington lên án Bắc Kinh cản trở các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. Thật là kiểu nói láo trắng trợn, khinh khi thiên hạ như ngu dốt.Chính TC đưa giàn khoan và tàu võ trang hộ tống vào bãi Tư Chính tham dò, khai thác dầu khí của VN, trong vùng dặc quyền kinh tế của VN, mà TC ăn ngược nói ngạo, trở trái làm mặt như trên.Và Hà Nội hôm 19/07/2019 cáo buộc một tàu khảo sát của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam khi tiến vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở phía nam Biển Đông. Tàu của Trung Quốc đã tiến hành thăm dò ở bãi Tư Chính, quần đảo Trường Sa. Tàu hải cảnh Trung Quốc còn đe dọa các tàu Việt Nam bảo vệ giàn khoan do tập đoàn Nga Rosneft khai thác ở lô dầu 06-1.Và chính Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc "ngưng các hành vi quấy nhiễu và đe dọa các quốc gia trong khu vực".Cả thế giơí đều hay biết trong những năm qua, tại các nước Đông Nam Á đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình dữ dội của người dân, phản đối thái độ của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế mà TC nói các quan chức Hoa Kỳ "vu khống, vu cáo" TC. Các quốc gia và người dân trong khu vực không tin vào những lời lẽ của TC.China Daily láo thiên, láo địa, láo người. Cũng như báo Nhân Dân tiếng nói chánh thức của CSVN nói láo riết rồi trở thành tờ báo người dân Việt mỉa mai, tẩy chay gọi “tờ báo Nhân dân là tờ báo không có người dân nào đọc.”Nói láo là kỹ thuật tuyên truyền, phản tuyên truyền của CS, là công tác phải làm do Đảng CS đề ra và giao pho cho các cô quan và đang viên CS. Cái mà Mao Trạch Đông từng gọi là «vũ khí mầu nhiệm». CS không tiếc tiền, không sợ sai sự thật, khinh khi quần chúng để tuyên truyền nói láo. TC Anh Cả Đỏ của 5 chế độ CS con sót lại sau Chiến tranh Lạnh hiện nay vẫn mở rộng mặt trận tuyên truyền giả dối ngay trên các phương tiện truyền thông của các quốc gia dân chủ, với mục đích đưa ra một hình ảnh tích cực về Trung Quốc và tiêu cực về các nước của thế giới tư do, tiêu biểu là Mỹ.TC bỏ tiền hàng triệu triệu đô la ra để mua chuộc báo chí ngoại quốc để ca tụng Trung Quốc và chủ tịch Tập Cận Bình. Những trang báo mà mục tiêu là lũng đoạn dư luận phương Tây đã được Trung Quốc thuê đăng với giá rất cao, và trên thế giới có khoảng 30 tờ báo có uy tín nhận làm điều này, trong số đó có cả tờ New York Times, và đạt 13 triệu độc giả. Theo nhật báo Anh The Guardian, tờ Daily Telegraph chẳng hạn, khi đăng phụ trang của China Daily mỗi tháng một lần, sẽ nhận được 860.000 euro mỗi năm.RSF Tô chức Phóng Viên Không Biên giới nói, Bắc Kinh thường xuyên mua những trang báo của các tờ báo uy tín quốc tế như Wall Street Journal, Le Figaro hay Daily Telegraph để đăng những bài viết tuyên truyền nhắm vào độc giả các nước, một việc mà RSF gọi là sử dụng «con ngựa thành Troie».TC cũng mướn các cơ quan truyền hình quốc tế lớn như CNN của Mỹ và BBC của Anh chạy quảng cáo những chương trình giải trí của TC để tuyên vận. TC đặt một màn truyền hình lớn nhứt ở Mỹ, phát 24/7 tin, hình, bình luận tốt cho TC ở công trường Times Square ở TP New YorkMới đây China Daily tiếng nói chánh thức của TC nói dối trắng trợn về tình hình Hồng Kông. Vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, khi 2 triệu người Hông Kông tuần hành yêu cầu rút lại dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc, tờ China Daily, cơ quan báo chí của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã không ngần ngại chạy tựa bằng tiếng Anh: «800.000 người nói «có» với dự luật». Và vào tuần sau, sau khi văn bản bị đình chỉ, một phần tư trong số 7,4 triệu người dân Hồng Kông đã lại có mặt trên đường phố để yêu cầu trưởng đặc khu từ chức. Thế nhưng tờ China Daily lại nói «Các bậc phụ huynh Hồng Kông tuần hành chống lại sự can thiệp của Mỹ.»./. (VA)