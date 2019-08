Texas: 1 Ông Nổ Súng Giết Chết 20 Người, Làm Bị Thương 26 Người

TEXAS -- Một người đàn ông có súng đã giết chết 20 người và làm bị thương 26 người khác hôm Thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019, sau khi ông nổ súng tại tiệm Walmart ở thành phố El Paso, tiểu bang Texas, theo các viên chức tiểu bang và thành phố cho biết.

“Texas đau buồn với người dân El Paso hôm nay,” theo lời Thống Đốc Texas Greg Abbott phát biểu tại cuộc họp báo vào buổi chiều sau vụ thảm sát đẫm máu nhất nước Mỹ kể từ khi một người đàn ông có súng đã bắn chết 26 người tại một nhà thờ ở Sutherland Springs, Texas vào ngày 5 tháng 11 năm 2017.

“Hiện trường thì thật là kinh hoàng,” theo Cảnh Sát Trưởng Thành Phố El Paso Greg Allen, cho biết thêm rằng có nhiều người bị thương nguy kịch đến tánh mạng.

Người đàn ông nghi can có súng đã không được công bố danh tánh, nhưng 2 viên chức chấp pháp xác nhận với hãng thông tấn AP rằng nghi can là Patrick Crusius, 21 tuổi, cư dân thành phố Allen, Texas. Nhà lập pháp tiểu bang Texas Jeff Leach viết trên twitter rằng nghi can đã tốt nghiệp từ Trường Trung Học Plano Senior High School vào năm 2017.

Hơn một chục viên chức an ninh đã được thấy có mặt chung quanh một căn nhà ở Allen vào chiều tối Thứ Bảy, cách Dallas khoảng 26 dặm về hướng bắc. Nhóm viên chức an ninh gồm FBI, Bộ An Ninh Công Cộng Texas và Phòng Chống Rượu, Thuốc Lá, Súng và Chất Nổ Liên Bang.

Cuộc điều tra đang diễn ra.