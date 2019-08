Biểu Tình Chống Trung Cộng xâm chiếm Đảo Tư Chính

Hình ảnh trong cuộc biểu tình chống TC trước Tòa Lãnh Sự TC tại thành phố Los Angeles.

Los Angeles (Bình Sa)- - Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 2 tháng 8 năm 2019, trước Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại số 443 Shatto Place, Los Angeles, để phản đối Trung Cộng xâm chiếm Đảo Tư Chính, vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam.Hơn 200 đồng hương đến từ Nam California, San Diego, Fesno, San Jose, Trung California, Thành phố Los… và rất đông các cơ quan truyền thông Việt ngữ.Đúng 11 giờ đoàn người từ khắp nơi tập trung trước Lãnh Sự Quán Trung Cộng với rừng cờ vàng, cờ Hoa Kỳ và biểu ngữ với những hàng chữ: “Red China Stop Invading Vietnam,” “Đả đảo Việt cộng bán nước” “Tiêu Diệt Cộng Sản là Yêu Nước”, “Stop Red China Agression”Trước đoàn người biểu tình có một barner thật lớn ghi những hàng chữ: International Communities Against Red China for: -Invaded Vietnam’s and Phillipines’ Islands –Murdered the Fishermen of Vietnam and Phillipines, (hàng cuối cùng ghi bằng tiếng Trung Hoa).Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải phụ trách, sau nghi thức ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng ban tổ chức lên cảm ơn đồng hương tham dự, ông nói: “Mặc dù trong ngày làm việc nhưng đồng hương đã tham dự đông đão như thế nầy, sự hiện diện của quý vị đã nói lên tinh thần yêu nước.” Oâng tiếp: Lý do cuộc biểu tình hôm nay là để chống lại chủ nghĩa bành trường của Trung Cộng, chúng đã ngang nhiên xâm chiếm Đảo Tư Chính, vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, đó là lý do chính của cuộc biểu tình, chỉ một việc vậy thôi, hôm nay chúng ta không đề cập đến bất cứ vấn đề nào khác. Trong dịp nầy ông kêu gọi cộng đồng khắp nơi hãy đoàn kết để tiếp tục con đường đấu tranh.Tiếp theo lời phát biểu của Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona và cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Bà Đặng Kim Trang, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego, ông Lê Đình Quý, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Trung California, ông Trần Văn Giỏi cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Connecticut, ông Bùi Đẹp Trung Tâm trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, tất cả những vị nầy đều nói lên lòng căm phẫn về sự xâm lăng tráng trợn của Trung Công, ngang nhiên xâm chiếm Đảo Tư Chính, vi phạm trầm trọng lãnh hải Việt Nam và tố cáo sự nhu nhược của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước hiểm họa xâm lăng …Sau đó đoàn người xếp thành hai hàng dài tuần hành theo con đường trước tòa lãnh sự Trung Cộng, đoàn người vừa đi vừa hô vang những câu khẩu hiệu, trong lúc nầy có những chiếc xe chạy ngang cũng đồng tình ủng hộ bằng cách bóp còi vang cả một khu phố.Như thường lệ, lần nào có biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng đều có những xe cảnh sát của Thành phố đến để theo dõi cũng như giữ trật tự cho đoàn người biểu tình. Những cảnh sát nầy rất thông cảm, được những người biểu tình khen ngợi.Đoàn biểu tình chấm dứt vào lúc 1 giờ cùng ngày.