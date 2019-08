Hà Nội: Hiệu Trưởng, 4 Viên Chức Trường Đại Học Đông Đô Bị Bắt Vì Tuyển Sinh, Cấp Bằng Trong Khi Chưa Có Giấy Phép Hoạt ĐộngHÀ NỘI -- 1 hiệu trưởng và 4 viên chức Đại Học Đông Đô tại Hà Nội đã bị bắt và truy tố vì lý do “tổ chức tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh khi chưa được phép,” theo bản tin của báo Dân Trí và báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 2 tháng 8.Bản tin báo Dân Trí viết như sau.Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô để điều tra về tội "Giả mạo trong công tác".Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 19/7/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.Ngày 30/7/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” đối với 4 bị can, gồm: Dương Văn Hòa, sinh năm 1983, trú tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, là Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô; Trần Ngọc Quang, sinh năm 1962, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên trường Đại học Đông Đô; Phạm Vân Thùy, sinh năm 1981, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là cán bộ trường Đại học Đông Đô; Lê Thị Lương, sinh năm 1996, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là cán bộ trường Đại học Đông Đô.Cũng theo Bộ Công an, ngày 1/8/2019, sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Dương Văn Hòa và Trần Ngọc Quang; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Vân Thùy, Lê Thị Lương.Trong khi đó bản tin của báo Tuổi Trẻ Online viết rằng:Hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những lùm xùm liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh khi chưa được phép....Trước đó, báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng "nhốn nháo tuyển sinh" văn bằng 2 tiếng Anh chính quy của Trường đại học Đông Đô.Theo đó, nhiều phòng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh Trường đại học Đông Đô và khẳng định việc thi đầu vào chỉ là hình thức, đã nộp hồ sơ, đóng tiền sẽ đỗ.Mức học phí áp dụng đối với loại hình văn bằng 2 tiếng Anh do hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô ký năm học 2018-2019 có mức thu toàn khóa học 29.820.000 đồng (đối với sinh viên học tại tầng 5 số 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và 35 triệu đồng đối với sinh viên học cơ sở khác.Tuy nhiên, theo thông tin báo chí đăng tải, Bộ Giáo dục và đào tạo khẳng định: "Trường đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh theo quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26-6-2001 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai".Mặc dù vậy, năm 2018, hiệu trưởng Trường đại học Đông Đô đã công nhận 2 đợt tốt nghiệp cho hàng trăm sinh viên văn bằng 2 tiếng Anh. Mỗi đợt có hàng trăm học viên được công nhận tốt nghiệp.Năm học 2016 cũng có 47 thí sinh được Trường đại học Đông Đô thông báo trúng tuyển hệ văn bằng 2 chính quy tiếng Anh. Tương tự, năm 2017 có 138 thí sinh trúng tuyển.