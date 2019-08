Trump Sẽ Phong Tỏa, Cô Lập Venezuela

WASHINGTON - Sau 5, 6 đợt trừng phạt chống lại các viên chức của tập đoàn cuờng quyền Maduro tại Venezuela, biện pháp kế tiếp của chính quyền Trump là phong tỏa, cô lập chế độ Caracas.Tuyên bố không soạn trước của TT Trump hôm Thứ Năm 1 tháng 8 sẽ có nghĩa là vô vàn khó khăn với hàng triệu dân dưới quyền thống trị của Maduro.Khi phóng viên hỏi “có đang cứu xét phong tỏa hay cô lập Venezuela, là quốc gia Nam Mỹ có hậu thuẫn của Nga, Iran và Trung Cộng”, ông đáp với nhấn mạnh “Yes, I am. Yes. Yes, I am”.Từ Tháng 1-2019, Washington công nhận TT tự tuyên thệ là lãnh tụ đối lập Juan Guaido cũng là chủ tịch QH Venezuela.Trong tháng qua, ngoại trưởng Pompeo đã lên tiếng hô hào mọi thế lực ngoại quốc rút khỏi Venezuela.