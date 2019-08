Chết Vì Dùng Thuốc Quá Liều Ở Thành Phố Cao Hơn

WASHINGTON - 1 phúc trình của hệ thống phòng chống dịch bệnh (CDC-Atlanta) cho thấy tử vong gây ra do xử dụng thuốc quá liều lượng là cao hơn tại thành phố.Hơn 12 năm trước, tử vong loại này là cao hơn tại nông thôn. CDC ghi nhận tử vong tại thành phố năm 2016 và 2017 là cao hơn nông thôn. Số liệu 2018 và 2019 chưa có, nhưng giới chuyên môn tin là tiếp tục cao hơn.Theo CDC: 22 tử vong quá liều trên mỗi đơn vị 100,000 dân được ghi nhận tại thành thị năm 2017. Con số của nông thôn là 20/100,000, với sai biệt là không lớn.Thống kê do CDC loan báo trong tháng qua xác nhận 68,000 người chết vì thuốc quá liều trong năm qua, trong lúc Hoa Kỳ đang ra sức kiểm soát dịch lạm dụng thuốc. Theo giới nghiên cứu, tử vong do thuốc quá liệu gây ra tăng tại mọi nơi nói chung.