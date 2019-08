Đại Hội Khoáng Đại 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tại Atlanta Thành Công Mỹ Mãn

Trong ba ngày cuối tuần cuối tháng 7 vừa qua, đại biểu từ khắp các thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ đã quy tụ về Thành phố Atlanta thuộc Tiểu bang Georgia để tham dự Đại Hội Khoáng Đại năm 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ (CĐNVQGHK) với chủ đề “Chung Tay Phát Triển Cộng Đồng”.

Tham dự Đại hội có hơn 40 đoàn hơn 100 đại biểu từ khắp các thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ. Đa số là các vị Chủ Tịch hoặc phó Chủ Tịch. Ngoài ra có sự tham dự đặc biệt của vài hội đoàn của giới trẻ và giới truyền thông.

Tối thứ sáu ngày 26 tại trụ sở khang trang của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia, lễ khai mạc đã diễn ra rất long trọng. Đây là lúc dành cho các đại biểu tự giới thiệu để quen biết nhau trao đổ vài kinh nghiệm trước khi vào cuộc họp chính hôm sau.

Sáng thứ Bảy, chương trình dành trọn cho ba vị khách quý là bà Đỗ Mai Lý (Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam, từ Oklahoma) và bà Đỗ Thu Nga (Giám Đốc Đài Phát Thanh Saigon-Dallas và Đài SBTN Dallas) cùng ông Fred Koster, đạo diễn cuốn phim Ride the Thunder và cũng là người chủ trương thực hiện chuốn phim Vietnam War Through Our Eyes.

Hai bà Mai Lý và Thu Nga đã lần lượt nêu lên sự quan trọng của truyền thông mà hiện nay đang có nhiều khó khăn nhiều mặt khi phải đối đầu với Nghị Quyết 36 của Việt Cộng qua sự xâm nhâp trong nhiều lãnh vực nhất là phát thanh, báo chí và truyền hình. CĐNVQGHK đã có ý định rất rõ khi mời các vị đại diện truyền thông, vì coi đây là vũ khí sắc bén để chống lại sự thao túng lũng đoạn của Cộng Sản trong quần chúng người Mỹ gốc Việt.

Ông Fred Koster cùng ông Phạm Văn Nam (Thứ Trưởng Kinh Tế Tiểu Bang Massachusetts) là hai người vận động thực hiện cuốn phim Through Our Eyes để nói lên tiếng nói trung thực của phe ngưòi Việt Quốc Gia, giải độc những luận cứ xuyên tác ác ý của phe phàn chiến Hoa Kỳ mà đã thể hiện qua bộ phim đồ sộ 10 tập mang tên The Vietnam War của Ken Burns và Lynn Novick. Biết là đã trễ tràng và với khả năng tài chánh nhỏ nhoi so nhân tài lực của với nhóm Ken Burns, ông Koster vẫn hy vọng sự ủng hộ, vận động, đóng góp của tập thể người Việt hải ngoại để thành công trong việc giải độc. Một vị trong cử toạ đã kể câu chuyện cảm động khi ông Fred Koster cùng cô con gái và một phụ tá đã qua Pháp, chịu đựng khó khăn vật chất, ăn chung, ở chung 1 căn nhà của một người Việt trong một apartment tồi tàn khu bất an đầy người da đen và Ả Rập thay vì trú trong những khác sạn hay đi ăn uống ở các nhà hàng. Mục đích là tiết kiệm đồng tiền đóng góp của chúng ta.

Theo dự trù có phần trình bày của bà Dương Nguyệt Ánh, một khoa học gia làm vinh danh người Việt tại Hoa Kỳ do những đóng góp rất quan trọng trong quốc phòng Mỹ. Nhưng vì gia đình có tang người thân nên bà đã xin phép không tham dự được.

Vào buổi chiều là lúc các đại biểu họp bàn về ba nội dung chính: (1) Các công tác cần làm, (2) Liên kết sinh hoạt với giới trẻ, và (3) biện pháp đối phó sự xâm nhập của Việt Cộng qua Nghị Quyết 36. Phần sôi nổi nhất là các phát biểu của giới trẻ mà hiện đang nắm các chức Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch càc Cộng Đồng cũng như đoàn đại biểu của tổ chức Hậu Duệ VNCH. Sự hiện diện của các chủ tịch trẻ đã cho cử toạ thấy một chứng minh cụ thể việc chuyển giao trọng trách lãnh đạo qua cho giới trẻ đã tiến hành thành công. Hiện có rất nhiều vị Chủ Tịch trẻ như ông Đỗ Minh (Oklahoma), Bà Đan Phương (Arizona), ông Gary Thành Nguyễn (Utah), ông Bobby Lý (Washington-Maryland), ba TràMy Nguyễn (Georgia)… Và thêm một đặc điểm đáng khích lệ nữa là hiện nay có rất nhiều Chủ Tịch vừa thuộc phái nữ và vừa là giới trẻ.

Đặc biệt là phái đoàn của Cộng Đồng NVQG Hạt Tarant, Texas, gồm 6 người, đã vượt đường trường xa hơn 14 giờ mới tới được Atlanta để kip tham dự tiền đại hội. Phái đoàn gồm: chị Kim Oanh, phó Chủ Tịch và phu quân là anh Trong Hiếu, anh chị Anh@Viet mà quý bạn đọc đang xem. Cộng thêm 2 vị thiện nguyện viên là cô Trần Minh Phụng và Mai Liên. Cũng xin nói thêm, dĩ nhiên là có vài phái đoàn khác cũng xuyên bang bằng đường bộ để tới tham dự 3 ngày đại hội, nhưng tiếc là chúng tôi không kip cập nhật để lên tin.

Việc đoàn kết giữa các tổ chức cũng được nêu ra. Ông Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị tái xác nhận nhu cầu đoàn kết và thiện chí của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trong thời gian qua nhằm tái hợp với tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ qua những hợp tác như biểu tình chung tại thủ đô Washington, 2 lần phối hợp cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Louisiana, Mississippi, Florida…

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ hiện đang có những chương trình phát thanh hàng tuần trên Đài Phát Thanh Việt Nam và nỗ lực tận dụng các phương tiện truyền thông xã hội như website, Face Book, You Tube, các mail groups để đẩy mạnh truyền thông. Hai bà Giám Đốc hai đài phát thanh cũng tha thiết kêu gọi sự đóng góp từ các cộng đồng để có phương tiện hoạt động hữu hiệu.

Vào buổi tối, sau một ngày bàn thảo căng thẳng, một dạ tiệc Gala đã diễn ra tại nhà hàng Viễn Phương. Đồng hương tại địa phương đã tham gia nồng nhiệt. Nhà hàng không còn chỗ để kê bàn. Nhân dịp này Dân Biểu Pedro Marin thay mặt Hạ Viện Tiểu Bang Geogia và Văn Phòng Bộ Ngoại Giao Tiểu Bang đã trao cho ba vị trong Chủ Tịch của Cộng Đồng các Nghị Quyết vinh danh Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về những hoạt động và thành công trong năm qua. Trong phần đầu cũng dành cho hai bà Mai Lý, Thu Nga và ông Koster trò chuyện cùng đồng hương. Sau đó các vị trong Hội Đồng Đại Diện đã trao các tấm plaque ghi công cho hai bà Mai Ly, Thu Nga, ông Koster; và bốn Chủ Tịch cộng đồng có những hoạt động tích cực là ông Đỗ Minh (Oklahoma), bà Thu Hương (Charlotte, NC), bà Đan Phượng (Arizona), và ông Bobby Lý (CĐ vùng Thủ Đô Washington) . Phần dạ vũ sau cùng kéo dài đến sau nửa đêm. Dù nhiều khách đã ra về, các bàn đã được dẹp lại nhưng các cặp nam nữ chen cứng đến độ chỉ còn đứng tại chỗ nhún nhảy.

Qua ngày Chủ Nhật 28, càc đại biểu đã tham dự Hội Chợ Lạc Hồng do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia tổ chức thường niên vào mùa hè khi các học sinh nghỉ học.



Nhìn chung, đại hội năm nay thành công quá sự mong đợi. Đó là do nỗ lực vượt bực của bà Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành TràMy Nguyễn cùng các thành viên trong Cộng Đồng Georgia mà đáng nể là các tình nguyên viên giới trẻ Geogia. Trong bốn đêm chúng tôi trú tại khách sạn Baymont Inn&Suite, đêm nào cũng ghi nhận bà TràMy thức đến 3, 4 giờ sáng để làm việc. Sáng ra, khi các đại biểu vừa thức dậy, bà TràMy đã có mặt tại các địa điểm họp lo lắng chuẩn bị. Đáng khâm phục và cảm động là hai vợ chồng Chủ Tịch TràMy đã rời căn nhà ấm cúng đến cư trú cùng khách sạn với các đại biểu. Các đại biểu, khi hỏi về nhận xét qua bà ngày họp, đều nhận xét khen ngơi ban Tổ Chức không hết lời. Họ cũng khen ngơi hai MC xuất sắc, trang trọng là ông Phan Quang Trọng (cựu CT San Antonio) và bà Thu Hương (CT Charlotte, NC)

Một ưu điểm hiếm thấy trong các cuộc họp của người Việt. Đó là sự điều hợp khéo léo nhưng cứng rắn của Chủ Toạ Đoàn để cho phần thảo luận, phát biểu đi đúng trọng tâm, bảo đảm thời lượng. Dù 3 phần quan trọng của nghị trình chỉ được dành có một buổi chiều ngắn ngủi; nhưng khi ông Chủ Toả tuyên bố kết thúc ngày thảo luận là vừa đúng chính xác giờ giấc đã định.

Các Video clips diễn tiến ngày chính của Đại Hội:

https://youtu.be/vHT9mqwLQag

02 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Đại Hội Khoáng Đại 2019