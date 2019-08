Dòng Vốn, Đường Sắt, Chứng Khoán, Xây Dựng

Các hiệp định tự do thương mại gọi tắt là FTA đang và sẽ giúp kinh tế Việt Nam tăng tốc xuất cảng…Báo Công Thương kể rằng dòng vốn dịch chuyển vào Việt Nam nhờ các FTA mới: Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký rót vốn 20,22 tỷ USD vào Việt Nam. Vốn FDI rót nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 14,46 tỷ USD từ đầu năm đến nay; Lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 1,47 tỷ USD và thứ ba là bán buôn bán lẻ và sửa chữa ôtô, xe máy đạt 1,09 tỷ USD.Bản tin Vietnam Plus kể: Đường sắt lỗ 20 tỷ đồng mỗi năm để duy trì chạy 3 tuyến tàu an sinh… Dù những chuyến tàu dân sinh có mật độ khách đi tàu ít và lỗ nhiều, tuy nhiên, Tổng công ty Đường sắt vẫn duy trì chạy để đường ray không hỏng, đảm bảo việc đi lại của người dân.Hiện, VNR đang chạy 3 tuyến tàu an sinh là Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Quán Triều, Yên Viên-Hạ Long... Đây là những tuyến có doanh thu thấp, mật độ hành khách đi lại không cao nhưng vẫn phải chạy tàu.Báo Tin Nhanh Chứng Khoán kể: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 6/2019, số tài khoản nhà đầu tư trên TTCK đạt gần 2.284.000 tài khoản, tăng hơn 12% so với năm 2018.Báo cáo của Bộ Tài chính về thị trường vốn cho biết, tính đến cuối tháng 6/2019, mức vốn hóa thị trường đạt 4,37 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với cuối năm 2018, tương đương 79% GDP. Trên thị trường hiện có 742 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán và 833 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân giảm so với bình quân năm 2018, đạt 4.472 tỷ đồng/phiên.Tuổi Trẻ ghi nhận: 300 cán bộ, thanh tra xây dựng tại TP.SG bị xử lý kỷ luật… Khoảng 300 cán bộ, công chức thanh tra xây dựng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc trong những năm gần đây, trong đó có một người bị xử lý hình sự về tội nhận hối lộ.Theo Ban Nội chính Thành ủy TP, tham nhũng trong lĩnh vực trật tự xây dựng rất khó phát hiện vì cả người đưa lẫn người nhận đều có lợi nên không ai phơi bày.VOV kể chuyện bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Số pháo này được hai đối tượng là Ngô Văn Thế và Nguyễn Văn Hân cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cất giấu dưới gầm xe.Chiều tối 31/7, công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 40kg pháo nổ trên ô tô tải từ hướng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng về hướng Hà Nội.Số pháo này được hai đối tượng là Ngô Văn Thế (SN 1986) và Nguyễn Văn Hân (SN 1994) cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cất giấu dưới gầm xe tải BKS 98C-171.47.Bao Xây Dựng/Lao Động nêu câu hỏi về việc TP.SG mở đường riêng cho xe buýt: Ùn tắc sẽ gia tăng? Dự kiến cuối năm 2019, TP.SG sẽ thử nghiệm làn đường dành riêng cho xe buýt ở hai tuyến đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, việc lựa chọn 2 tuyến đường này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.Nhiều người băn khoăn sẽ lại thất bại như trong quá khứ vì hai tuyến đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu đều có mặt đường hẹp, hiện đã quá tải vào giờ cao điểm. Trong bối cảnh người dân vẫn chưa có thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, việc dành riêng làn ưu tiên cho xe buýt trên hai tuyến này không những chưa thể thu hút người dân mà còn nguy cơ tăng ùn tắc.TTXVN kể: Thống kê cho thấy, nhờ tác động từ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay, tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống phân phối, nhất là siêu thị được duy trì ở mức cao.Đơn cử, Coopmart từ 90 - 93%; Satra 90 - 95%; Vinmart 96%; Big C 90%... Tỷ lệ hàng Việt tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ lệ từ 60% trở lên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng không ít sản phẩm của Việt chưa đạt chất lượng như người tiêu dùng mong muốn, chưa đảm bảo nghiêm ngặt tiêu chuẩn của thị trường các nước phát triển.Bản tin VOH kể: 7 tháng năm 2019, có hơn 79.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới… Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 79,3 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 999,4 ngàn tỷ đồng, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9%. Nếu tính cả 1.476,9 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2019 là 2.476,3 ngàn tỷ đồng.Báo Pháp Luật kể: Ngày 31-7, lãnh đạo Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam, đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, cho biết vừa xảy ra một vụ ném đá vào ô tô trên tuyến đường này.Theo đó, sự việc xảy ra vào đêm 29-7, tại khu vực qua khu công nghiệp Điềm Thụy, thuộc xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Lúc này, một ô tô đến khu vực trên thì bất ngờ bị ném đá vào phần kính chắn gió khiến rạn và thủng một lỗ. Tài xế bên trong bị thương nhẹ vùng đầu.Báo Kinh Tế Đô Thị ghi nhận: Thị trường bánh Trung thu khởi động sớm… Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thế nhưng vào thời điểm cuối tháng 6 Âm lịch, các DN sản xuất bánh Trung thu đã bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường.Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội cho biết, mặc dù các loại nguyên liệu bánh tăng khoảng 5% nhưng sản phẩm bánh Trung thu Hà Nội nói riêng cũng như các sản phẩm bánh Kinh Đô, Đồng Khánh, Hữu Nghị... sẽ không tăng giá phần lớn các loại sản phẩm, nhất là đối với sản phẩm bánh Trung thu bình dân.Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, các kênh bán hàng online cũng bắt đầu rao bán bánh Trung thu nhập khẩu từ Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan...Báo Dân Trí kể: Trong vòng 1 tháng, quán phở H. nằm trên đường Pasteur (quận 3, TP.SG) bị 1 nhóm người tạt sơn, mắm tôm, lòng lợn đến 8 lần.Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đang xác minh vụ việc quán phở H. trên đường Pasteur, phường 8, quận 3 bị nhiều đối tượng tấn công bằng sơn, mắm tôm, lòng lợn.Sáng cùng ngày, 4 thanh niên bất ngờ xông vào quán, tạt mắm tôm, sơn vào bên trong khiến hàng chục thực khách, trong đó có cả khách nước ngoài, đang ngồi ăn tại đây hoảng loạn, bỏ chạy. Trước đó, vào tối ngày 30/7, một nhóm thanh niên cũng đã tạt sơn đỏ vào quán phở này.VTC News kể chuyện Quảng Nam: Trong khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao về 2 đảo cát nổi lên giữa biển Cửa Đại thì cách đó không xa lại xảy ra hiện tượng sụt lún bất thường.Những ngày vừa qua, người dân ngụ cư men theo tuyến bờ kè An Lương (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bày tỏ sự hoang mang khi một khúc sông thuộc hạ nguồn Thu Bồn bỗng dựng sụt lún nghiêm trọng....Theo kết quả đo đạc của các cán bộ UBND xã Duy Hải, vị trí sụt lún cách bờ kè An Lương khoảng 8m với độ sâu chừng 6m, chiều dài sụt lún gần 30m và rộng hơn 10m... cách khu vực sụt lún khoảng 200m, 20 năm trước, xói lở cũng khiến hàng chục ngôi nhà của bà con làng An Lương bị cuốn phăng xuống sông.Báo Giao Thông kể chuyện tay ba Hà Nội: Muốn cắt đứt với tình nhân, vợ mật báo chồng kế hoạch hẹn hò ở khách sạn… Hai vợ chồng lập kế hoạch đánh dằn mặt nhân tình trong nhà nghỉ tại huyện Ba Vì, Hà Nội.Ngày 31/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Hải (SN 1974, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) và vợ là Đào Thị Nga (SN 1996) về tội “Cố ý gây thương tích”. Vì hai bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi 5 con nhỏ cùng 2 con của em trai, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Hải 30 tháng tù treo, Nga 24 tháng tù treo.Báo Công Thương kể: Bộ Công Thương cho thấy, tăng trưởng của thị trường bán lẻ Việt Nam thường xuyên đạt mức 2 con số. 6 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng trưởng đến 11,5% so với cùng kỳ.Nghiên cứu của Savills chỉ rõ, so sánh với các thị trường trong khu vực, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hiện đang có tỷ lệ diện tích bán lẻ trên đầu người thấp, cho thấy nhiều dư địa phát triển. Thị trường hiện đang là môi trường phát triển thuận lợi của các mô hình bán lẻ hiện đại, với thế mạnh tiện lợi và ngày càng tích hợp nhiều hơn các điểm mạnh của mô hình truyền thống, đem đến nhiều hơn một trải nghiệm mua sắm. Một lợi thế cho các nhà đầu tư là chính quyền địa phương đang rất chào đón và tạo điều kiện cho các DN bán lẻ. Đáng chú ý, sự rời đi của nhiều DN bán lẻ nước ngoài đã nhường “miếng bánh” thị phần cho DN nội, như Saigon Coop mua lại chuỗi bán lẻ Auchan, VinCommerce (chủ đầu tư chuỗi Vinmart) mua lại hệ thống Shop & Go…