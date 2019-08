Điện Không Thể Cùng Tồn Tại với việc Lấy Trộm Dây Đồng

Không những đây là tội phạm nguy hiểm đến tính mạng, mà còn tạo ra nhiều mối nguy hại cho an toàn công cộngPaul NetterLấy trộm dây đồng là bất hợp pháp, tốn kém và có thể ảnh hưởng tới sinh mạng.Nhưng điều này không ngăn cản những kẻ trộm vào hôm Chủ Nhật và Thứ Hai được cho là cố gắng lấy trộm dây đồng từ các trạm điện khác nhau của Southern California Edison — và bị thương do bỏng điện khi việc phạm tội của bọn chúng dẫn đến một người phải được chở bằng trực thăng tới trung tâm điều trị và hai người khác phải vào bệnh viện.Ngoài việc bị bỏng, lấy trộm dây dây đồng có thể dẫn đến chết người, đặc biệt khi lấy trộm dây đồng từ thiết bị đang có điện.Ông Alex Benoliel, giám đốc An Ninh của SCE nói rằng: “Họ có thể không hiểu về mối nguy hiểm chết người khi làm việc này với giá chỉ chưa tới $3 cho mỗi pound dây đồng. Nhưng, trên hết, lấy trộm dây đồng liên quan tới thiết bị điện là vấn đề an toàn công cộng, có tiềm năng gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp khi dẫn tới mất điện đèn giao thông, không có dịch vụ điện thoại, dịch vụ điện cho những khách hàng phụ thuộc vào thiết bị y tế.”Ngoài mối đe dọa tới an toàn công cộng như hở điện, lấy trộm dây đồng có thể gây ra mất điện từ vài phút tới hàng giờ.Ngoài ra, vài trăm đô-la dây đồng ăn cắp được từ các trạm điện phụ, cột tiện ích hoặc hộp kết nối có thể dẫn tới chi phí sửa chữa, cũng như mất điện, thứ nhất là vì việc trộm cắp này và thứ nhì là để hoàn tất việc sửa chữa tốn kém tới hàng ngàn đô la.Chẳng hạn, trong sự việc xảy ra hôm thứ Hai, liên quan tới hai người đã chạm vào thiết bị ngầm có điện vào buổi chiều ở vùng Huntington Beach, sơ khởi đã gây ra mất điện chốc lát cho 2,300 khách hàng. Tuy nhiên, tiếp theo đó là bốn giờ rưỡi mất điện cho rất nhiều khách hàng để sửa chữa thiệt hại. Với sự việc xảy ra sáng sớm Chủ Nhật ở Hesperia, trong đó, kẻ trộm đã đột nhập vào một trạm phụ và chạm vào thiết bị có điện, 16,000 khách hàng đã bị mất điện chút ít nhưng hầu hết đã được cấp điện trở lại trong vòng 20 phút.Tuy nhiên, SCE lo ngại nhất là hiểm họa cho sự an toàn do việc lấy trộm dây đồng. Chẳng hạn, kẻ trộm thường đục lỗ hàng rào để vào trạm phụ, tạo ra hiểm họa tiềm năng cho trẻ em, thú nuôi, hoặc động vật có thể vào qua các lỗ đó.Chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được vào trạm phụ. Vào trạm phụ khi không có phận sự hoặc lấy trộm bất cứ thứ gì trong trạm phụ đều là tội phạm.Một hiểm họa tiềm năng cho công chúng cũng như nhân viên tiện ích liên quan tới dây cáp và thiết bị không được tiếp đất, vì kẻ lấy trộm dây đồng thường gỡ bỏ dây tiếp đất.Ông Robert Torres, quản lý chính về Y Tế & An Toàn của SCE nói rằng: “Nhân viên SCE làm việc trong các trạm phụ có thể bị thương bởi các dây cáp và thiết bị không được tiếp đất này. Dây cáp không được tiếp đất có thể dẫn tới điện hở có thể gây ra nguy hiểm cho khách hàng của chúng tôi.”Ban An Ninh của SCE làm việc chặt chẽ với cơ quan công luật để khởi tố những kẻ lấy trộm dây đồng và là thành viên của Hội Điều Tra Kim Loại California hợp tác giữa công chúng/cá nhân với cơ quan công luật để đấu tranh chống các tội phạm này. SCE khuyến khích khách hàng báo cáo ngay lập tức với cơ quan công lực bất kỳ hành vi nghi ngờ nào gần một trạm phụ.Ông Benoliel nói: “Mọi người cần báo cáo hành vi đáng nghi ngờ nếu họ thấy. Bởi vì kẻ lấy trộm dây đồng đặt tất cả chúng ta vào tình trạng nguy hiểm.”Hành vi đáng nghi ngờ bao gồm:Người ở trong hoặc gần trạm phụ mang theo bao bố hoặc ba lô.Xe đạp, xe máy hoặc xe mô-tô gần trạm phụ.Người ở trong hoặc gần trạm phụ không đội nón an toàn và mặc đồng phục thích hợp cho nhân viên.Những hoạt động vào tối muộn hoặc sáng sớm gần các trạm phụ mà không có đánh dấu xe của SCE.Để đấu tranh với các hiểm họa cho sự an toàn do những kẻ lấy trộm đồng gây ra, SCE khuyến khích khách hàng:Không bao giờ vào trạm điện phụ — vào đây khi không được ủy quyền cũng như lấy trộm vật liệu là hành vi phạm tội — vì có điện thế cao.Không bao giờ chạm vào đường dây rơi xuống đất hoặc treo lơ lửng — ngay cả khi trông như không có điện chạy qua — cũng như bất cứ thứ gì chạm vào dây điện. Gọi 911 ngay lập tức.Hãy cẩn trọng hết sức khi mất điện đèn giao thông và khi đi qua các ngã tư này, hãy xem ở đó có bảng dừng cả bốn chiều.Hãy lên kế hoạch khẩn cấp bao gồm nguồn điện dự phòng hoặc kế hoạch di tản nếu có người trong gia đình quý vị phụ thuộc vào thiết bị y tế để sinh tồn, chạy bằng điện.