Hội Ngộ Lần Thứ 16 (2019) Của Hội Aùi Hữu Cựu Sĩ Quan Hải Quân Các Khóa Lưu Đày Và Thân Hữu

Hình ảnh trong hội ngộ.

Trong kỳ hội ngộ này, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Cựu Tư Lệnh Hải Quân Vùng 1 Duyên Hải và cũng là vị Tư Lệnh Chiến trường của Trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 cho biết cảm tưởng : " Được dịp gặp lại các anh em từ bên Úc, Canada và các tiểu bang ở Hoa Kỳ, cùng nhắc nhớ lại những kỷ niệm trong thời chiến tranh tôi rất là thích thú, rất là vui. Tôi muốn các anh em nên đoàn kết, giữ gìn TÌNH HUYNH ĐỆ CHI BINH. Bây giờ anh em mỗi ngày một già yếu, nên có nhiều cuộc gặp gỡ, càng nhiều càng tốt và phải đoàn kết với nhau để khi tình hình đất nước có thay đổi thì anh em còn đủ sức để tranh đấu cho tất cả đồng bào trong nước...".Lưu Đày Hội Ngộ Lần Thứ 16 (2019) được tưng bừng tổ chức trong ba ngày ở Little Saigon, Nam Cali. Đêm "Warm up" được tổ chức vào tối thứ Sáu 26/7 tai Nhà Hàng Hoàng Sa (Paracel Restaurant), Dạ tiệc kỷ niệm Hội Ngộ 16 Thứ bảy 27/ 7 ở Golden Sea, Anaheim, CA và tối Chủ Nhật ở tư gia của HQLĐ Nguyễn Thái Nhiên.Chủ đề Hội Ngộ kỳ này là "Biển Động, Sóng Bạc Đầu", được trang trí làm phong trên sân khấu rất đẹp. Trưởng Ban Tổ chức là HQLĐ Trần Xuân Tin. Chương trình được điều hợp rất linh động, lôi cuốn bởi hai MC HQLĐ Đinh Quang Tiến và HQLĐ Lưu văn Lễ. Có hơn bốn quan khách tham dự, trong đó Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại, Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu, Cựu chỉ huy trưởng Đặc khu Rừng Sát, nhiều niên trưởng HQ và niên trưởng các quân binh chủng bạn trong QLVNCH.Cũng như những lần hội ngộ trước đây, không khí dạ tiệc HQLD rất tưng bừng, vui tươi, nhưng cũng rất ấm cúng, cảm động. Quả thật, thời gian có làm cho mái tóc đen bạc đầu, vóc dáng phong sương, nhưng tình huynh đệ giữa các anh em Hải Quân Lưu Đày vẫn đậm đà, nồng ấm như xưa. Khó diễn tả!HQ LĐ Huỳnh Kim Thạch rất đặc biệt, thi hành nghi lễ chào kính sĩ quan thâm niên hiện diện. Nghi lễ rước Quốc Kỳ Việt Nam CH và HK vô cùng trang nghiêm. Trước sân khấu, hai hàng sĩ quan HQ Các Khóa Lưu Đày, trong lễ phục trắng, trang nghiêm chào đón toán quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Tiếng nhạc quốc ca VNCH trầm hùng vang lên, theo sau là nghi lễ chào Quốc kỳ HK, kế đến là một phút mặc niệm .Theo sau là lễ tưởng niệm các HQLĐ đã quá vãng. Đây là chương trình đặc biệt của Hội Ngộ HQLĐ. Trên bàn thờ "Nhớ Bạn" có tên các HQLĐ đồng môn, đồng khóa đã nằm xuống trong cuộc chiến cũng như sau này ở VN hay ở hải ngoại. Được biết, đến nay Gia đình HQLĐ có 79 anh em đã ra đi, trong đó có 24 người đã hy sinh xương máu để góp phần bảo vệ Miền Nam VN trước 1975. Ba anh em nằm xuống trong các trại tù cải tạo, Bảy anh em chết trên đường vượt biển tìm tự do và 45 anh em đã vĩnh viễn ra đi vì bạo bịnh, bỏ lại gia đình, bạn bè và vẫn còn nặng nợ với quê hương.Trưởng BTC Trần Xuân Tin có vài lời chào mừng quan khách và giải thích ý nghĩa của Chủ đề năm nay "Biển Động, Sóng Bạc Đầu". Biển động: ý nghĩa nơi quê hương VN đang bị quân Tàu cộng xâm chiếm hải đảo, lãnh hải, nên tình hình đang sôi động ở biển mẹ Thái Bình Dương......Sóng bạc đầu: tuy tuổi già sức yêu, tóc đã bạc, nhưng tâm hồn HQLD luôn hướng về nơi quê nhà, được sinh ra và lớn lên, danh dự và trách nhiệm vẫn còn, luôn đấu tranh cho Việt Nam có một nền dân chủ, tự do, nhân phẩm con người được tôn trọng.....Vẫn còn trăn trở nơi quê nhà ....Sau đó Ông Tin mời Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoai có vài lời phát biểu.Hội trưởng sáng lập Đàm văn Hòa thi hành nghi lễ Xả cờ và Gác cờ. Sau đó Hội trưởng Nguyễn Duy Thành , TBTC Trần Xuân Tin lên đặt vòng hoa trước Đài Tưởng Niệm. Bà quả phụ Võ Trường Xuân đại diện cho tất cả các qủa phụ LĐ lên niệm hương trước bàn thờ. Trong tiếng nhạc êm dịu, 79 tên các sĩ quan HQLĐ quá vãng được đọc lên, không khí thật cảm động, theo sau là kèn truy điệu.Trước khi mở đầu chương trình văn nghệ, hai MC giới thiệu Hội trưởng Đàm văn Hòa là người sáng lập Hội và nhiều anh em tích cực sinh hoạt đóng góp trong Hội. Ba người: HQ sáng lập Đàm văn Hòa, HQ Hội Trưởng Nguyễn Duy Thành và Trưởng Ban tổ chức Trần Xuân Tin cùng cắt bánh sinh nhật. Năm nay bánh sinh nhật có ba tầng. Tầng bánh 30 năm là để kỷ niệm Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan các Khóa Lưu Đày và Thân Hữu được thành lập, tầng 50 năm kỷ niệm các anh em trong quân ngũ 50 năm và tầng 70 kỹ niệm hầu hết các hội viên trong lứa tuổi 70.Chương trình văn nghệ rất đặc sắc, mở đầu là hai bản họp ca Hải Quân Hành Khúc và Tiếng Sóng Vân Đồn, theo sau hai Ca sĩ Carrol Kim, Mai Lệ Huyền và nhiều ca sĩ địa phương. Tất cả những màn ca vũ rất xuất sắc, đã lôi cuốn khán thính giả thưởng thức tới giờ phút cuối.Tưởng cũng nên nhắc lại cụm từ “Cựu Sĩ Quan Hải Quân Các Khóa Lưu Đày” là danh xưng của các Cựu Sĩ Quan Hải Quân được thụ huấn căn bản quân sự và kỹ thuật tác chiến ở tại một số quân trường đào tạo sĩ quan Bộ Binh, nhiều nhất là Trường Bộ Binh Thủ Đức. Từ năm 1989, ở hải ngoại, các sĩ quan này đã kết họp lại với nhau thành lập Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Các Khóa Lưu Đày và Thân Hữu. Các hội viên có truyền thống mỗi hai năm tổ chức một kỳ họp mặt ở một tiểu bang nào đó trên nước Mỹ.MC Đinh Quang Tiến trình bày rõ hơn, trong hai năm 1969-1970, vì nhu cầu đào tạo sĩ quan cấp tốc, Quân Chủng Hải Quân VNCH đã gởi khoảng 800 SVSQ/HQ đi thụ huấn ở các quân trường đào tạo Sĩ quan Bộ Binh. Sau khi tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn Úy, các Tân sĩ quan trở về Quân Chủng Hải Quân với danh xưng là Sĩ Quan Hải Quân Chiến Binh. Hầu hết các sĩ quan Chiến Binh được thuyên chuyển đến các duyên đoàn, giang đoàn, hay các đơn vị tác chiến sông ngòi.Bắt đầu từ năm 1972, các sĩ quan Chiến Binh nói trên đã được đưa về thụ huấn hải nghiệp qua các khóa I, I I, III, IV và V đặc biệt tại Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, hay được gởi xuất ngoại. Sau khi tốt nghiệp, hầu hết các sĩ quan được thuyên chuyển đi phục vụ trên các chiến hạm hay các Hải Đội Duyên Phòng.Rời Việt Nam sau biến cố 30 Tháng 4, 1975, các cựu sĩ quan Chiến Binh đã kết hợp với các chiến hữu xuất thân từ các trường đạo tạo Sĩ Quan Bộ Binh được thuyên chuyển qua quân chủng Hải Quân, thành lập một Hội Ái Hữu Liên khóa vào năm 1989, lấy tên chung là Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Các Khóa Lưu Đày và Thân Hữu.“Lưu Đày” là một danh xưng của kỷ niệm, không phải là danh xưng chính thức do BTL Hải Quân đặt ra cho các khóa sĩ quan Hải Quân Chiến Binh. Hai chữ “Lưu Đày” bắt nguồn từ một vài sinh viên sĩ quan HQ được gởi theo học khóa 6/69, tại Trường Bộ Binh Thủ Đức. Các sinh viên này đã dùng hai chữ Lưu Đày để nói lên tâm trạng của mình trong thời gian thụ huấn đầy thử thách tại ngôi trừơng đã từng đào tạo biết bao nhiêu thế hệ Trung Đội Trưởng Bộ Binh cho QLVNCH.Sau khi thành lập Hội Ái Hữu, các thành viên đầu tiên đã quyết định giữ hai chữ Lưu Đày để đặt tên cho Hội. Danh xưng này mang hai ý nghĩa: Trước hết là sự hoài niệm quá khứ, một quá khứ của nhuũng người tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và yêu đời hải hồ, những bài học đầu đời chiến binh lại gắn liền với những tuần huấn nhục mệt nhoài thân xác. Ýnghĩa thứ hai là để tự nhắc cho nhau một giai đoạn trầm luân của lịch sử dân tộc mà trong đó hơn hai triệu người Việt Nam đã phải chấp nhận sống bên ngoài quê huơng, hay đã phải tự lưu đày nơi đất khách quê người để được hít thở không khí tự do và được hưởng mọi quyền căn bản khác của con người.Trở lại Chương trình văn nghệ, có nhiều màn họp ca, màn vũ rất hay, rất đẹp. Bên cạnh đó, có sự đóng góp rất nhiệt tình của nhiều anh em, người góp tài chính, người góp công lao, tình nguỵện làm tài xế đưa đón... Đây là những nét son, đã tô vẻ cho lần hội ngộ thứ 16 thêm tươi thắm và thành công tốt đẹp, để sau đó mỗi người trở về nhà mang theo nhiều kỹ niệm êm đẹp và mong mỏi gặp lại nhau trong lần Hội ngộ sắp tới.