Samsung Báo Cáo Lợi Nhuận Q2/2019 Sụt Giảm 56%

Khoảng cuối tháng 07/2019, Samsung Electronics báo cáo kết quả kinh doanh Q2/2019 với lợi nhuận sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân được Samsung cho biết là do giá bán chip nhớ đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2019.Theo báo cáo, lợi nhuận hoạt động của Samsung trong Q2/2019 đạt 6.6 nghìn tỷ won (khoảng 5.6 tỷ USD), giảm 55.61% so với Q2/2018. Tổng doanh thu đạt 56.13 nghìn tỷ won (khoảng 47.5 tỷ USD). Nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh được Samsung cho biết là do thị trường chip nhớ vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Giá thành giảm và các khách hàng trung tâm dữ liệu lớn vẫn còn tích trữ một số lượng hàng tồn kho, dẫn tới việc mảng kinh doanh mũi nhọn của Samsung không thể tăng trưởng.Samsung cho biết mảng kinh doanh chất bán dẫn đạt doanh thu 16.09 nghìn tỷ won (13.6 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động 3.4 nghìn tỷ won (2.8 tỷ USD), giảm gần 71% so với một năm trước. Công ty cho rằng nhu cầu của thị trường đối với chip nhớ sẽ tăng lên trong nửa cuối năm 2019. Tuy nhiên, vẫn sẽ có nhiều bất ổn và biến động, do đó mảng kinh doanh chất bán dẫn vẫn chưa thể giúp Samsung đạt được những thành công như trước đây, mà chỉ phục hồi được một phần.Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp mà lợi nhuậncủa Samsung sụt giảm. Trong Q1/2019, lợi nhuận đã giảm 60% so với một năm trước, xuống còn 6.2 nghìn tỷ won (5.3 tỷ USD). Đối thủ của Samsung trong thị trường chip nhớ là SK Hynix cũng vừa mới báo cáo lợi nhuận quý thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Mảng kinh doanh di động của Samsung báo cáo doanh thu trong Q2/2019 đạt 25.86 nghìn tỷ won (21.8 tỷ USD0 và lợi nhuận đạt 1.56 nghìn tỷ won (1.3 tỷ USD), sụt giảm khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2018.Samsung đã từ chối đưa ra những nhận định doanh số của chiếc smartphone Galaxy Note 10 sắp ra mắt, chỉ kỳ vọng rằng sẽ cao hơn Note 9. Có vẻ như tương lai nửa cuối năm 2019 của hãng vẫn sẽ khá ảm đạm.Nguoivietphone.com.