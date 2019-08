Chương Trình Paris by Night Thu Hình Trực Tiếp Chủ Đề Thanh Tuyền - Một Đời Cho Âm Nhạc

Paris by Night hân hạnh giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ trực tiếp thu hình với chủ đề “Thanh Tuyền - Một Đời Cho m Nhạc” sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 1 tháng 9 năm 2019 tới đây qua hai xuất 2:30 giờ trưa và 7:30 giờ tối, trên sân khấu Pechanga Resort Casino.Khán giả mộ điệu chắc hẳn không ai không biết đến nữ ca sĩ Thanh Tuyền, người được mệnh danh là nữ hoàng Boléro hoặc là nữ hoàng Nhạc Vàng. Niềm đam mê âm nhạc của Thanh Tuyền bắt đầu từ đầu thập niên 60 khi còn là học sinh ở Đà Lạt. Giọng ca trong trẻo, cao vút của bà đã ngay lập tức được sự chú ý của các nhạc sĩ kỳ cựu của làng âm nhạc Việt Nam như Mạnh Phát, Nguyễn Văn Đông. Dưới sự dìu dắt của các nhạc sĩ trên, tên tuổi Thanh Tuyền đã đến và trở nên quen thuộc với khán giả miền Nam Việt Nam trước tiên qua làn sóng phát thanh rồi sau đó trong không khí các phòng trà ca nhạc nổi tiếng của miền Nam. Một số ca khúc mà gần như khi trình diễn ở đâu bà cũng được yêu cầu hát có bài Đà Lạt Hoàng Hôn và Nỗi Buồn Hoa Phượng. Khi bà được giới thiệu hát song ca cùng ca sĩ Chế Linh thì tên tuổi Thanh Tuyền và Chế Linh càng lên cao hơn nữa và trở thành một trong những đôi song ca nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Khán thính giả đã đón nhận cặp song ca Thanh Tuyền-Chế Linh một cách nồng nhiệt mãi cho đến bây giờ. Trong chương trình Thanh Tuyền-Một Đời Cho m Nhạc, quý vị sẽ lại tái ngộ với đôi song ca này. Các ca khúc đã đưa Thanh Tuyền lên đài danh vọng từ những năm 60 cho đến nay sẽ được gửi đến quý vị. Cùng góp phần trong chương trình sẽ có các nam nữ ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc Boléro của Paris by Night sẽ ru hồn quý khán giả mộ điệu. Để tăng thêm phần vui nhộn cho chương trình, sự góp mặt không thể thiếu của Chí Tài, Hoài Linh chắc chắn sẽ đem lại cho mọi người những tràng cười vỡ rạp. Hai MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm đánh dấu từng bước đường sự nghiệp cống hiến cho âm nhạc trong cuộc đời nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Ban nhạc The Brother’s Band phụ trách phần hòa âm và đệm nhạc.Ban Tổ Chức dành toàn quyền. Quý vị có thể mua vé tại số (714) 894-5811 hay online tại info@thuyngashop.com. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Pechanga Resort Casino tại số (888) 810-8871 hay online tại pechanga.com. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn đổi hoặc trả đổi lại.Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.Rạp Pechanga Theater cống hiến những show nghệ thuật tuyệt vời, trong một bối cảnh thật thoải mái và thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo. Xin hãy đến thưởng thức những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành tại chỗ, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 4.600 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng và suite khách sạn thuộc hạng được Forbes Travel Guide đề nghị chọn, món ăn thức uống, Spa hạng Forbes Four Star và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.***Paris By Night Live Recording ShowThanh Tuyền – A Lifelong Dedication to MusicParis by Night is proud to present two live recording themed shows “Thanh Tuyền – A Lifelong Dedication to Music” at the Pechanga Resort Casino Theater on Sunday September 1st, 2019 at 2:30pm and 7:30pm.The fans of music surely must have known Thanh Tuyen, the singer who is celebrated as the Bolero Queen or the Queen of Golden Music. Her passion for music started in the early 60s when she was a high school student. Her soprano voice had immediately caught the interest of the veteran composers of the Vietnamese musical scene such as Manh Phat, Nguyen Van Dong. Under their guidance and thanks to their promotion, Thanh Tuyen’s name was introduced to the Vietnamese radio listeners of the South Vietnam and became dear to them. She subsequently became a celebrity among the most reputed nightclubs of the South. Some of the songs most requested at each of her appearance are Da Lat Hoang Hon (Evening in Da Lat) and Noi Buon Hoa Phuong (Summer Tristesse). When she was introduced to sing in duet with the male vocalist Che Linh, their career was launched even higher and their names became one of the best-known duettists of the time. The musical fans have since welcome them will all their heart until today. In the “Thanh Tuyen – A Lifelong Dedication to Music”, the audience will meet with them once more. You will enjoy the lyrics that have launched her career to the Hall of Fame in the shows. Participating in the shows, other Paris by Night performing artists also well-known with their Bolero rhythms will charm their fans to dream. To add to the fun of the night, the not to be missed presence of Chi Tai, Hoai Linh will bring the house down with laughter. Paris by Night two MC Nguyen Ngoc Ngan and Nguyen Cao Ky Duyen will take turn introduce the audience to the songs that mark the milestones of Thanh Tuyen lifelong career and her everlasting dedication to music. The instrumental accompaniment will be provided by The Brother’s Band.Management reserves all rights. Tickets may be purchased at Ticket Purchase Hotline: (714) 894-5811 or online at info@thuyngashop.com. For more information please contact Pechanga at (888) 810-8871 or on line at www.Pechanga.com. Absolutely NO REFUND or EXCHANGES after tickets are purchased.Address: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Shows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.About Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 4,600 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 Forbes Travel Guide Recommended hotel rooms and suites, dining, Forbes Four Star spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.