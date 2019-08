Đảng Tân Đại Việt Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm GS Nguyễn Ngọc Huy

Hình ảnh trong Lễ Tưởng Niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Hình ảnh trong Lễ Tưởng Niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành Phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683 vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2019 Đảng Tân Đại Việt đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 29 cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.Tham dự lễ tưởng niệm ngoài qúy vị thân hào nhân sĩ, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, thành viên trong Đảng Tân Đại Việt còn có rất đông các môn sinh đã từng học Giáo Sư tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Điều hợp chương trình do ông Hoàng Đình Khuê, Đệ nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt và cô Bùi Anh Thư.Mở đầu chương trình ông Hoàng Đình Khuê và đoàn Hậu Duệ Vì Dân thực hiện nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, trong phút mặc niệm mọi người dành một phút để tưởng niệm cố GS Nguyễn Ngọc Huy.Tiếp theo ông Hoàng Đình Khuê trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý quan khách, quý vị đại diện các đảng phái chính trị, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự, ông nói: “Sự có mặt đông đủ của qúy vị hôm nay đã nói lên tấm lòng ưu ái của quý vị đối với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, cùng mối quan tâm đối với thời sự quốc tế và tình hình rong nước.Như thông lệ hằng năm, cứ đến ngày nầy là các môn đệ, đồng chí, chiến hữu và bạn bè của GS. Nguyễn Ngọc Huy trên khắp tế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm người Thầy, người đảng trưởng khả kính suốt đời tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ.”Ông tiếp: “Buổi lễ hôm nay chúng tôi xin nói về Tư Tưởng Dân Chủ Pháp Trị và gia sản trí tuệ của GS. Nguyễn Ngọc Huy đã để lại cho hậu thế trong đó có nhiều tài liệu nghiên cứu chính trị, nhất là Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn của Đảng trưởng Trương Tử Anh viết năm 1938 và sau nầy năm 1949 được GS. Nguyễn Ngọc Huy san định khai triển thành hai tuyển tập dày 900 trang.Đây là một chủ nghĩa Quốc Gia khoa học ưu việt mà sau 81 năm vẫn còn hiệu lực trong khi tất cả các chủ nghĩa khác trên thế giới đều lỗi thời qua không gian và thời gian.”Trong dịp nầy ông cũng thông báo là Ban tổ chức sẽ biếu tặng 200 cuốn sách “Thời Đại Mê Sản” một tác phẩm chii1nh trị của học giả kiêm phóng viên David Satter nói về sinh hoạt của dân Nga trước khi đế quốc Liên Xô sụp đổ. Ông là một chuyên viên phân tích về cộng sản Liên Xô trong bốn thập niên. Tác phẩm nầy được an hem trong tổ chức gồm Anh Nguyễn Văn Hữu, Đỗ Hải Minh, Hoàng Đình Khuê dịch lại từ cuốn Age Of Delirium, sách nầy cũng được quân thành phim năm 2012.Tiếp theo Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt lên chào mừng, cảm ơn quý quan khách và đồng hương tham dự, sau đó ông nói về “Tư Tưởng Dân Chủ Pháp Trị của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.”Ông cho biết: “GS Nguyễn Ngọc Huy là một trong những sáng lập viên và cũng là cổ máy tạo động lực chính của Đảng Tân Đại Việt, thành lập năm 1964 ở Saigon. Đảng được dẫn dắt bởi ý thức hệ Dân Tộc Sinh Tồn và khung sườn Dân Chủ Pháp Trị mà GS Huy đã dày công nghiên cứu và phát triển.Mơ uớc của GS là một đất nước Việt Nam thanh bình và thịnh vượng, bảo vệ được độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quyền lực chính trị là của dân qua hạ tầng chính trị của một nền dân chủ pháp trị.GS Huy đã qua đời cách nay 28 năm đang khi trên bước đường tranh đấu, mơ ước của GS cho dân tộc và đất nước Việt Nam vẫn còn dang dỡ, và tiếp tục xây dựng dân chủ pháp trị là trách nhiệm của người yêu nuớc và của Đảng Tân Đại Việt.Năm 1975 khi chúng ta mất và xa quê hương, con đường tranh đấu cho dân chủ pháp trị thật là dài và không thấy ánh bình minh phía trước. Chúng ta đi trong đêm trường và mãi miết kiên quyết đi từ đó cho đến ngày hôm nay với một ý chí kiên cường, một tinh thần bất khuất và một nhiệt tình luôn bốc cháy trong tim. Cho nên hôm nay, bình minh đà ló dạng, ánh sáng đã chiếu ra ở cuối đêm trường, thì không có lý do gì mà chúng ta bị nhục chí, nguội lạnh lửa lòng hay lo âu ngày chiến thắng, bởi vì binh minh cho một cuộc Cách Mạng Dân Chủ đã cận kề.Hãy nắm chặt tay nhau cùng đi song song với nhau để chúng ta cùng tiến tới.Một giọt nước không làm được cơn mưa rào, nhưng cơn mưa rào nào cũng đều làm bằng những giọt nước.Sự quan tâm và tham dự của quý vị vì một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ giúp cho cuộc Cách Mạng Dân Chủ sớm thành công…”Tiếp theo Ban hợp ca Hậu Duệ Khóa 5 trừ Bị lên hát bản “Hùng Ca-Thúc Quân.”Sau đó là phần phát biểu của quý vị đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Đại Diện Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại diện Lực Lượng Cứu Quốc, tất cả những vị nầy đều ca ngợi tinh thần dấn thân và sự hy sinh cao cả của GS. Nguyễn Ngọc Huy cho tổ quốc Việt Nam.Nghi thức lễ tưởng niệm bắt đầu, ban tổ chức mời quý vị trong Ban Lãnh Đạo Đảng Tân Đại Việt và qúy vị đại diện các đảng phái chính trị lên trước bàn thờ có di ảnh của cố GS. Nguyễn Ngọc Huy thắp nhang tưởng niệm, sau đó lần lượt những người tham dự lên thắp nhang để tưởng nhớ đến một người đã suốt đời hy sinh cho đại nghĩa dân tộc.Tiếp theo ban hợp ca lên hát bản “Chiến Sĩ Vô Danh”Trong lúc nầy các thành viên trong ban tổ chức tặng sách cho quan khách và đồng hương tham dự.Kết thúc chương trình với bản hợp ca “Lẽ Sống” và “Xuất Quân”.Tiếp xúc với ông Hoàng Đình Khuê, Đệ nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt được ông cho biết: “Những công trình để lại hậu thế của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy” một tài liệu khá chi tiết, trong đó có đoạn Ông Hoàng Đình Khuê đã dẫn chứng một số kinh nghiệm trong quá khứ. Sau đó ông nói, “Trải qua gần một thế kỷ (80 năm), Chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn vẫn còn giá trị vượt thời gian và không gian, rất thích hợp cho dân chủ hóa đất nước; trong khi đó tất cả các lý thuyết và chủ nghĩa khác trên thế giới từ lý thuyết Thần Quyền, lý thuyết Dân Chủ, lý thuyết Xã Hội Duy Vật đến chủ nghĩa Phát Xít của Ý, chủ nghĩa Siêu Tộc của Đức và chủ nghĩa Tam Dân của Trung Quốc đều không còn thích hợp, nếu đúng ở nước này thỉ lỗi thời ở nước khác…Ngoài chủ nghĩa Dân tộc Sinh Tồn, GS Nguyễn Ngọc Huy còn để lại nhiều tác phẩm, biên soạn, dịch thuật như:- Lịch sử các học thuyết chính trị- Lịch sử tranh đấu cho độc lập, tự do của dân tộc VN.- Quốc Triều Hình Luật – Tập thơ Hồn Việt ( Anh Hùng Vô Danh, Ngày Tang Yên Bái, Dòng Nước Sông Hồng, Lời Sông Núi)- Ước vọng của GS Nguyễn Ngọc Huy lúc sinh tiền là muốn có một nước VN Dân chủ Pháp Trị.Sau tám năm lưu vong ở hải ngoại, GS Nguyễn Ngọc Huy nghiên cứu sinh hoạt chính trị ở các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, GS nhận thấy các chánh đảng nắm môt vai trò quan trọng trong đời sống chính trị.Nước nào có chánh đảng và sinh hoạt theo tinh thần dân chủ thì chính tình nước đó ổn định, dân tâm không lo lắng và kinh tế phát triển. Nước nào mặc dù có dân chủ nhưng sinh hoạt chính trị không ổn định như Thái Lan, Phi Luật Tân thì chính tinh hỗn loạn, thường xuyên đảo chánh và kinh tế không phát triển.Trong tinh thần đó GS Nguyễn Ngọc Huy quyết tâm xây dựng miền Nam thành một nước Dân Chủ Pháp Trị và một Định Chế Đối Lập.- Dân chủ Pháp Trị là một nước Dân Chủ Tự Do ( không phải dân chủ bình đẳng), tất cả mọi người, đảng cầm quyền cũng như đối lập phải tôn trọng luật lệ, hiến pháp “Thượng tôn pháp luật” Đăc biệt nước VN có một vị trí địa dư chiến lược rất quan trọng nên một số nước láng giềng như Tàu Cộng, Nga và Mỹ… thường dòm ngó nên chúng ta phải khéo léo ở vị thế trung lập (trung lập theo tự do, không trung lập theo độc tài).Cho nên GS Huy đã cố gắng vận động Xứ Bộ miền Nam của Đại Việt Quốc Dân Đảng tách ra để thành lập Đảng Tân Đại Việt, môt ĐVQDĐ theo đường lối mới sinh hoạt dân chủ, không độc tài, dùng lá phiếu để nắm chánh quyền thay vì dùng bạo lực. Nhưng bấy giờ Chánh quyền chưa có qui chế chánh đảng rõ ràng nên Đảng phát triển rất chậm.GS Nguyễn Ngọc Huy mới mời GS Nguyễn Văn Bông thành lập Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, một tổ chức quần chúng qui tụ tất cả thành phần trí thức, dân cử, đảng phái, tôn giáo và mọi tầng lớp dân chúng tham gia rất đông.Ông là môt học giả uyên thâm, viễn kiến sâu rộng với cái nhìn chiến lược và đã có những chương trình cho môt nước VN Tự do Dân chủ Pháp Trị.Ngày 30/04/1975, GS Nguyễn Ngọc Huy và các đồng chí, chiến hữu của Ông đã ra hải ngoại.Ông đã tập họp và tái sinh hoạt. Ông tiếp tục con đường tranh đấu giải thể chế độ Cộng Sản để xây dựng một nước VN Tự do Dân Chủ Pháp Trị. Ông thành lập một tổ chức quần chúng “Liên Minh Dân Chủ VN” và một tổ chức quốc tế là “ Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do” và công việc đang tiến triển tốt đẹp…Nhưng Định mệnh trớ trêu!Năm 1982, Ông bị ung thư thanh quản, BS chịu thua với căn bệnh hiểm nghèo và cho biết ông chỉ sống được hai đến ba năm.Nhưng với ý chí kiên cường và nghị lực mạnh mẽ, Ông đã phấn đấu làm việc ngày đêm, chạy đua với thời gian để thành lập Liên Minh Dân Chủ VN cũng như đi khắp Âu Châu, Úc Châu, Canada vận động các chính khách thế giới, Dân Biểu, Nghị Sĩ, Tướng Lãnh, Nhà Báo để thành lập một tổ chức quốc tế là “Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do” (UBQTYTVNTD).Năm 1985, UBQTYTVNTD chính thức đưa ra Bản Tuyên Ngôn đầu tiên xác nhận sự ra đời của Ủy Ban này và trụ sở đặt tại Bỉ quốc. Vị Chủ Tịch đầu tiên của UBQTYTVNTD là Dân biểu Nghị Hội Âu Châu, Ông Paul Vankherkovan.Vào cuối tháng 7 năm 1990 trên đường đi dự Đại Hội Thế Giới lần thứ I của LMDCVN tại Hòa Lan được tổ chức đầu tháng 8 năm 1990, Ông đã ngất xỉu tại phi trường ở Bỉ. Các chiến hữu và thân hữu đã đưa Ông về Paris và ba ngày trước khi khai mạc Đại Hội lần thứ I của LMDCVN thì ông ngã gục trong tay của trưởng nam là Nguyễn Ngọc Quốc Thụy và đông đủ các chiến hữu tham dự đại hội.Ông đã ra di vào lúc 9:30 tối ngày 28 tháng 7, 1990 tại Paris.GS Nguyễn Ngọc Huy đã ra người thiên cổ, nhưng cái Tinh hoa Nguyễn Ngọc Huy vẫn sống mãi trong lòng dân tôc và các đồng chí cùng chiến hữu của ông.“Còn sống nửa giờ còn phụng sự,Tàn hơi kiệt lực mới xuôi tay.”