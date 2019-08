Thư Viện Quốc Hội Mỹ Công Bố Văn Bản 2000 Năm Của Phật Giáo Bắt Nguồn Từ Khu Vực Cổ Xưa Gandhara Của Phật GiáoThư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã công bố một văn bản có tuổi thọ 2,000 năm về Phật Giáo thời kỳ sớm sủa hôm Thứ Hai, 29 tháng 7 năm 2019, và văn bản này cung cấp một cái nhìn vào lịch sử Phật Giáo thời kỳ sớm sủa trong thời gian những năm hình thành của đạo này, theo hãng thông tấn CNN cho biết hôm 31 tháng 7.Cuộn giấy văn bản bắt nguồn từ Gandhara, là khu vực của Phật Giáo cổ xưa tại miền bắc Afghanistan và Pakistan. Chỉ vài trăm văn bản của Gandhara được các học giả trên thế giới biết đến, và mỗi văn bản đều quan trọng để hiểu biết sự phát triển sớm sủa của nền văn học Phật Giáo. Thí dụ, sử dụng phân tích ngôn ngữ, các học giả nghiên cứu những văn bản này để lập biểu đồ sự truyền bá của Phật Giáo đi khắp Châu Á.Văn bản Gandhara được kể bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị lãnh đạo tôn giáo cũng được biết với tôn danh Tất Đạt Đa Cồ Đàm, và ngài kể những câu chuyện về 13 Đức Phật là những vị có trước ngài, về sự xuất hiện của chính ngài và sự tiên đoán Đức Phật tương lai. Thông tin về mỗi Đức Phật sống bao lâu, giai cấp xã hội mà chư Phật này được sinh vào và giáo pháp của những vị Phật này tồn tại bao lâu là tất cả những gì được ghi chép lại trong văn bản nói trên.Các sự kiện nhanh của Phật Giáo“Đây là một sản phẩm độc đáo bởi vì nó rất cổ xưa so với các văn bản tương tự và, như thế, nó mang chúng ta, nói theo tính cách lịch sử, tới gần một cách tương đối với cuộc đời của Đức Phật,” theo Jonathan Loar, quản thủ thư viện tại Phân Bộ Á Châu tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, cho biết torng một tuyên bố.Cuộn giấy văn bản của thư viện giữ lại gần 80% văn bản gốc, với chỉ cuộn đầu và bản cuối bị mất. Hầu hết những cuộn văn bản Gandhara được các học giả biết là rời rạc hơn.“Tôi muốn tìm cách để chia xẻ vật phẩm vô cùng độc đáo này với mọi người,” theo Loar nói với CNN. “Cuộn văn bản được bảo quản rất tốt nhờ công tác của những người bảo quản Thư Viện, nhưng nó vẫn rất mỏng manh.”Mua vào năm 2003 từ một nhà thu thập cá nhân, cuộn văn bản là một trong những mảnh phức tạp và dễ vỡ nhất mà Thư Viện Quốc Hội đã từng xử lý. Những nhà bảo quản thư viện phải mất nhiều năm để đưa ra chiến lược xử lý, và họ đã thực hiện các kỹ thuật tháo cuộn thuốc xì gà khô.Việc xử lý văn bản sẽ không bao giờ có thể được nếu không có các điều kiện độc đáo mà nó được cất chứa.“Một lý do là các cuộn văn bản Gandhara, như cuộn văn bản tại Thư Viện của Quốc Hội, thường được chôn trong các lọ đất nung và chứa trong bảo tháp, có cấu trúc hình vòm thường có các văn bản Phật Giáo hay xá lợi,” theo Loar cho biết.“Một lý do khác là khí hậu tương đối cao, khô của khu vực Gandhara giúp bảo vệ các vật phẩm như văn bản trên vỏ cây bạch dương.”Dù chính văn bản rất dễ vỡ để trưng bày cho công chúng xem, nhưng bằng việc kỹ thuật số văn bản, thư viện có thể chia xẻ mảnh lịch sử quan trọng này với quần chúng.