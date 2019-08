N Tố TQ Xâm Phạm Chủ Quyền Tại ASEAN

VN Tố TQ Xâm Phạm Chủ Quyền Tại ASEAN; Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN Ra Tuyên Bố: Lo Ngại Căng Thẳng Biển Đông, Không Nói TQBIỂN ĐÔNG -- Tình hình Biển Đông đã chiếm phần quan trọng trong Hội Nghị các Bộ Trưởng Ngoại Giao của khối ASEAN được diễn ra tại Thái Lan mà cụ thể là trong Tuyên Bố Chung của Hội Nghị này đã đề cập đến căng thẳng Biển Đông nhưng không chỉ trích thẳng Trung Quốc, theo bản tin hôm 31 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết như sau.Tuyên bố chung của Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN công bố hôm 31/7 bày tỏ quan ngại về vấn đề Biển Đông tuy nhiên tránh không đề cập đến Trung Quốc.Trong tuyên bố mới, các Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN cho biết vấn đề Biển Đông đã được thảo luận tại hội nghị và một số Bộ Trưởng đã bày tỏ quan ngại về việc xây lấp và các hành động nghiêm trọng trong khu vực làm xói mòn lòng tin.“Chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường tin tưởng lẫn nhau, kiềm chế trong các hành động nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình, và theo đuổi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp tuân thủ luật quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982”, tuyên bố viết.Tuyên bố ASEAN cũng nhấn mạnh việc không quân sự hóa khu vực Biển Đông và yêu cầu các nước đòi chủ quyền ở Biển Đông phải kiềm chế hành động theo Tuyên bố chung về ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC).Trong tuyên bố lần này, ASEAN đã phải dùng đến tự “các sự việc nghiêm trọng” vốn không được đề cập đến trong các tuyên bố trước đây, cho thấy tình hình trong khu vực đang hết sức căng thẳng.Trước đó, một bản thảo của tuyên bố có dòng chữ “quan ngại sâu sắc” nhưng cuối cùng tuyên bố chính thức không có sâu sắc mà chỉ có quan ngại.Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra vào giữa lúc Trung Quốc và Việt Nam đang có những đối đầu ở khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt hơn 1 tháng qua.Từ khoảng giữa tháng 6, Trung Quốc đã điều nhiều tàu hải cảnh vào vùng biển Việt Nam, quấy nhiễu các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam.Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 và 25/7 đã chính thức lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.Trong khi đó, bản tin của Đài BBC hôm Thứ Tư có tựa đề “Nhật Bản phản đối việc gây căng thẳng ở Biển Đông,” viết như sau.Chính phủ Nhật Bản 'quan ngại chính đáng' và 'phản đối mạnh mẽ' bất kỳ hành động nào gây gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, một phản hồi bằng văn bản hôm 31/7/2019 của Bộ Ngoại giao Nhật Bản gửi BBC News Tiếng Việt cho biết.Ngoại trưởng Nhật Bản theo kế hoạch sẽ tham dự phiên họp an ninh với ngoại trưởng các nước khối ASEAN cùng đại diện Mỹ, Nga, Trung Quốc và Úc trong thứ Sáu 2/8, nhân Hội nghị Ngoại trưởng khối ASEAN lần thứ 52 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.Tình hình căng thẳng ở Biển Đông giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng Đông Nam Á được trông đợi sẽ chiếm phần quan trọng trong nghị trình phiên họp này.Trả lời câu hỏi của BBC Tiếng Việt về trở ngại liên quan tới hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5 và kế hoạch tới đây sau khi Chính phủ Việt Nam thông báo gia hạn thời gian hoạt động của giàn khoan này tại Lô 06.1, Bộ Ngoại giao Nhật Bản trả lời bằng thư điện tử hôm thứ Tư 31/7 như sau:"Bộ Ngoại giao Nhật Bản không thể bình luận về hoạt động của từng công ty của Nhật Bản.""Tuy nhiên, nhìn chung, Chính phủ Nhật Bản tin rằng vấn đề liên quan đến Biển Hoa Nam (Biển Đông) có liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định trong khu vực, và là mối quan ngại chính đáng của cộng đồng quốc tế bao gồm Nhật Bản.""Chính phủ Nhật Bản phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng ở Biển Hoa Nam."Ngoài ra, một bản tin khác cũng của Đài BBC cho biết như sau.Một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc nói nước này cam kết tuân thủ luật quốc tế và tích cực cùng khối ASEAN xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, Reuters tường thuật.Tuyên bố của Đại sứ Triệu Kiếm Hoa từ Manila được đưa ra vào lúc đang diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Bangkok, 29/7-3/8.Tình hình căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á trên Biển Đông, trong đó có sự kiện ở Bãi Tư Chính ở khu vực Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Việt Nam, sẽ trở thành tâm điểm trong Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vào thứ Sáu này.Trong khi đó bản tin của Báo Dân Trí hôm 1 tháng 8 cho biết rằng:Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội nghị ASEAN với các nước và các cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga, New Zealand, Nhật Bản, Thái Lan, Na Uy, Lào... Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đều nhấn mạnh việc Trung Quốc đang xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, trong đó có các hành động đơn phương như quân sự hoá, gia tăng tập trận quân sự.“Đặc biệt, tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc được các tàu hải cảnh và dân binh hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tiến hành các hoạt động khảo sát trái phép. Những hành động này vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Luật biển 1982. Nghiêm trọng hơn, đây là diễn biến tiếp theo các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn và quân sự hoá các cấu trúc tranh chấp trên biển.” - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định.Theo Phó Thủ tướng CSVN, các diễn biến này làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng trực tiếp tới hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hài và hàng không ở Biển Đông, vi phạm DOC và đi ngược lại cam kết duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán COC.