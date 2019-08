Mỹ Ra Lệnh Trừng Phạt Tài Chánh Ngoại Trưởng Iran; Iran Bác Đề Nghị Của Ngọai Trưởng Pompeo

Mỹ Ra Lệnh Trừng Phạt Tài Chánh Ngoại Trưởng Iran; Iran Bác Đề Nghị Của Ngọai Trưởng PompeoTEHRAN - Cùng ngày 31/07 khi đề nghị của ngoại trưởng Pompeo bị Iran từ chối, các viên chức của Iran và Arap Emirates (UAE) họp về an ninh hàng hải lần đầu tiên từ 6 năm.Cuộc họp này có ý nghĩa đặc biệt, vì 2 nước này là đối thủ trong vùng.Tehran và Dubai cùng xác nhận tin trên.ABC tường thuật: ngoại trưởng Zarif phát biểu tại nội các “Ông Pompeo không cần tới Iran”, và đưa phản đề nghị “hãy cấp chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ cho phóng viên Iran để phỏng vấn ông Pompeo”.Ông Pompeo tuyên bố ngày 29-7 “Có phải thực tế tại Iran là quá tệ, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei không dám để tôi đến Tehran nói chuyện với dân thường? Điều gì xẩy ra nếu họ được nghe sự thật không bị chế độ sàng lọc?”.Về tin hội nghị Tehran, thông tấn chính thức của Iran cho hay: phái đoàn 7 viên chức Abu Dhabi đã thảo luận với các cấp chỉ huy biên phòng và duyên phòng của Iran. Ngoài ra, báo bản xứ Etemad mô tả hội nghị này nhắm tới bảo đảm an ninh hàng hải trong vùng.UAE hạ bậc bang giao với Iran năm 2016 và vận động các chính sách diều hâu của Hoa Kỳ chống lại Iran, ủng hộ các trừng phạt của Hoa Kỳ. UAE cũng là đồng minh của Saudi Arabia, chủ lực của chiến dịch không tập chống Houthi tại Yemen từ 2015.Trong vài tuần lễ gần đây, UAE rút hàng ngàn quân từ Yemen để củng cố an ninh quốc nội. Giữa lúc cơ nguy xung đột mở rộng trong vùng, ảnh hưởng hoạt động của tàu dầu, UAE hô hào giảm căng thẳng và vận động ngoại giao với IranTrong khi đó bản tin của Newsmax hôm Thứ Tư cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ lại ra lệnh trừng phạt tài chánh đối với ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, như là một phần của chiến dịch leo thang sức ép chống lại nhà nước Cộng Hòa Hồi Giáo.