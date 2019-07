Ấn Độ: Biểu Tình Đòi Khai Trừ Dân Biểu Can Tội Cưỡng Hiếp

NEW DEHLI - Dân xuống đường biểu tình, gây áp lực buộc đảng cầm quyền khai trừ 1 dân biểu bị tố cáo cưỡng hiếp phụ nữ trẻ.Các tổ chức đối lập lên án đảng BNP của Thủ Tướng Narendra Modi bao che dân biểu Kuldeep Singh Sengar, là đại diện cử tri tỉnh bang Uttar Pradesh, trong vụ hiếp dâm năm 2017.Tuyên bố bằng twitter của lãnh tụ đảng đối lập chính (là Priyanka Ghadhi Vadra) đặt vấn đề “Sao bỏ mặc nạn nhân đơn độc đấu tranh vì cuộc sống”. Theo bà Vadra, nạn nhân bị thương nặng trong 1 tai nạn xe cộ cuối tuần qua. Dân biểu Sengar chối cãi tội cưỡng dâm, nhưng nghi án bị lưu ý tại Uttar Pradesh, tỉnh bang đông dân nhất tại quốc gia nam Á dân số trên 1 tỉ.Reuters tường thuật: phát ngôn viên của đảng bộ BNP xác nhận “ủy ban kỷ luật đã đình chỉ quy chế đảng viên của Sengar, nhưng chưa khai trừ vì tố giác cuỡng hiếp chưa được chứng minh”. 1 cựu Thủ Hiến của tỉnh bang yêu cầu tòa tối cao can thiệp. Tại thủ đô New Dehli, hàng chục dân biểu đối lập tham gia biểu tình phía trước tòa nhà QH.