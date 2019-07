Thông Tin Của 106 Triệu Khách Hàng Capital One Bị Đánh Cắp

NEW YORK - Capital One xác nhận hôm Thứ Hai 29/07: thông tin cá nhân gồm tên và địa chỉ của khoảng 100 triệu khách hàng tại Hoa Kỳ và 6 triệu khách hàng Canada đã bị tin tặc đánh cắp.Thủ phạm đã bị bắt nguyên là nữ kỹ sư Paige Thompson 33 tuổi làm việc nhu liệu cho 1 công ty kỹ thuật tại Seattle. Y thị đã ra tòa ngày Thứ Hai 29-7. Thompson đưa thông tin “bẫy” lên mạng giữa ngày 12-3 và ngày 17-7. Một người xử dụng mạng nhận biết, đã báo tin cho Capital One. Đơn kiện cho hay cơ quan công lực đã tìm ra nữ tin tặc với tên tuổi đầy đủ như là 1 phần của địa chỉ mạng.Capital One nhận biết vụ xâm nhập ngày 17-7. Viên chức công tố chưa biết động lực thúc đẩy Thompson. Reuters cho hay: vụ tin tặc này gây thiệt hại từ 100 đến 150 triệu MK gồm các chi phí về thông báo khác hàng, theo dõi tín dụng và hỗ trợ pháp lý.Nữ tin tặc không tiếp cận số thẻ tín dụng, nhưng lấy được 140,000 số an sinh xã hội và 80,000 số trương mục.Cổ phiếu Capital One giảm giá 4% trong các giao hoán muộn.